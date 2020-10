Napi horoszkóp október 21.: a Skorpiók kilépnek a komfortzónájukból, a Vízöntők komoly kihívás előtt állnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Kissé igazságtalanul ítélsz meg egy helyzetet, aminek a részleteivel nem vagy teljes mértékig tisztában, emiatt esetleg feszültebb lehet a légkör körülötted, hisz másoknak sérül az igazságérzetük ezáltal. Mielőtt azonban nagyobb konfliktus helyzet alakulna ki, igyekezz kiköszörülni a csorbát, amiben jelen pillanatban könyékig vagy benne, máskor pedig járj körbe egy-egy szituációt, mielőtt feketét vagy fehéret mondanál. Nem vagy tévedhetetlen, "A lónak is négy lába van, mégis megbotlik"-tartja a mondás, emiatt ne ostorozd tehát magad. Tégy meg minden tőled telhetőt, hogy javíts a helyzeten, majd lépj tovább -ilyen egyszerű az egész!

BIKA (április 21-május 20)

Mértani pontossággal számítottad ki a mai napot, olyan programokat is szeretnél ugyanis beütemezni, amelyek számodra fontosak, épp ezért mindenképp szakítanál rájuk időt. Valaki azonban váratlanul áll elő egy halaszthatatlan feladattal, amely felborítja az eltervezett menetrendet és teljes mellszélességgel elvárt segítséget igényel. Ahelyett azonban, hogy ezen dühöngenél, igyekezz felmérni azt, hogy a te jelenléted mennyire elengedhetetlen az illető számára, majd ez alapján mérlegeld, hogy érdemes-e felborítanád a saját programodat. Amennyiben megítélésed szerint nélküled is megoldható a helyzet, a kellő határozottsággal és diplomáciával igyekezz nemet mondani. Ha mindig másoknak szeretnél megfelelni, te abszolút háttérbe fogsz szorulni!

IKREK (május 21-június 21)

Valami, amiért ilyen sokáig küzdöttél, mégsem hozza az általad elvárt eredményt, emiatt pedig iszonyúan dühös vagy magadra. Mielőtt azonban az önvád teljesen magával ragdna, érdemes belegondolnod abba, hogy bármennyire is szeretnéd, bizony nem minden helyzetet tudsz a saját szád íze szerint alakítani, vannak ugyanis olyan szituációk, amelyek nem csak rajtad múlnak, rengeteg faktornak kell összeállnia ugyanis a sikerhez. Ez most lehet hogy nem sikerült, ám szerencsére nem a világ megmentése múlt rajtad, így tehát ne legyen emiatt bűntudatod. Keres új hívást, hisz attól mert ezúttal nem te állsz a dobogó legfelső fokán, még korántsem biztos, hogy ez a jövőben nem is sikerülhet!

RÁK (június 22-július 22)

Régóta dolgozol egy bizonyos problémán, akárhogy csűröd-csavarod azonban a dolgot, akármerről is közelíted meg, valahogy sosem sikerül megoldást találnod. Emiatt már az is eszedbe jutott, hogy az egészet hagyod elveszni a süllyesztőben, kicsit kezd ugyanis eleged lenni abból a vesszőfutásból, amit a mellékelt ábra szerint feleslegesen teszel. Amennyiben minden oldalról megközelítetted már a helyzetet és még mindig nem találtál megoldást, próbáld segítséget kérni olyan személyektől, akikben megbízol és akik nálad több tapasztalattal rendelkeznek. Korántsem biztos, hogy megoldhatatlan az egyenlet, csupán csak egy kis lökés kell hozzá! Fel ne add, hisz az is lehet, hogy a megoldás valójában a szemed előtt hever!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Túl magasra tetted a mércét magaddal szemben, emiatt folyamatos kudarcokba futsz bele, ami nagy csalódással tölt el. Eljött tehát a pillanat, amikor mérlegelned kell, hogy sikerélményeket akarsz-e elérni, amelyek a továbbiakban lendületet adnak, vagy ragaszkodsz a sok-sok megugorhatatlan akadályhoz, ám akkor számolnod kell azzal, hogy a sikerélmény, mint olyan, számodra ismeretlen fogalom marad. Amennyiben ki vagy éhezve a sikerre, nem érdemes felesleges vesszőfutást folytatnod, gondolkodj olyan perspektívában, amely hosszú távon elégedetté és boldoggá tehet! Miért lennél saját magad ellensége?!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai napon végre megfelelő alkalom kínálkozik arra, hogy lezárj valamit, ami nagyon régóta foglalkoztat már, szinte állandóan ez jár a fejedben. Mielőtt azonban eluralkodna rajtad a dolog, igyekezz összeszedni magad és arra összpontosítani, hogy ez lehet az a nap, amely megfelelő alkalmat kínál a lezárásra. Hidd el, amennyiben sikerült pontot tenned a dolog végére, sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni, hisz az álmatlan éjszakákért felelős probléma nem zavarja többé az életed. Nem érdemes sokáig rágódnod a dolgon, zárd le egyszer, s mindenkorra és lépj tovább! Ha ugyanis beleragadsz a katyvaszba, szinte soha nem lesz alkalmad arra, hogy új dolgok felé nyiss!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elégedett vagy a jelenlegi életeddel, mások mégis azt vetik a szemedre, hogy nem ott kellene tartanod, ahol éppen most vagy. De ne foglalkozz azzal, ki mit mond, mert ha mindig másokhoz igazodnál, abból semmi nem jönne ki. Éld csak a saját életetedet, hiszen te is felnőtt ember vagy – önálló gondolatokkal, saját célokkal. Hadd döntsd el már te magad, hogy mi az igazán jó neked! A károgókkal meg nem is kell törődnöd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú ideje foglalkoztat a gondolat, hogy olyasmiben is kipróbáld magad, ami nem tartozik a megszokott hétköznapi tevékenységek közé. Mostanra érett azonban meg benned az elhatározás, hogy végre kilépj a komfortzónádból és olyan kalandra vállalkozz, amihez foghatót még hírből sem ismersz. A környezeted nem fogadja kitörő örömmel az ötletet, de próbáld megnyugtatni őket, hogy jól esikugyan a féltés, de ez most az a helyzet, amikor érdemesnek találod az alkalmat arra, hogy végre új élményekkel gazdagodj! Ügyelj azért a testi épségedre is!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagyon nincs ínyedre egy bizonyos feladat, legszívesebben nem is foglalkoznál vele, hiszen a megítélésed szerint sok más dolog van, amire koncentrálhatnál ehelyett. Mivel azonban valaki megbízott vele, te pedig elvállaltad, jobb, ha mégis előveszed az ügyet, időt áldozol rá és mihamarabb megoldod. Ha a végtelenségig húzod az időt, annál később szabadulsz, miközben folyamatosan a fejedben motoszkál a gondolat, hogy végre tenned kéne valamit. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha túlesel a dolgon, s akkor megnyugszik a lelkiiemereted is!

BAK (december 22-január 20)

Valakitől sokat reméltél, de a vártnál rosszabbul teljesítette a feladatot, ezért meginog a belé vetett bizalmad is. Igyekezz ezért a tudásodat és a tapasztalataidat átadni neki, hogy ő is megtanulhassa azt, ami neked már a kisujjadban van. Később ezért büszke lehetsz majd magadra, hiszen másokat is sikerélményekhez juttattál. Légy azonban türelmes tanítómester!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Komoly kihívás előtt állsz, amely igalommal tölt el, miközben minden porcikád remeg a félelemtől. Bár nagyon szeretnél belevágni a dologba, de állsz készen az indulásra. Addig nem is érdemes semmit elkezdened, amíg meg nem nyugtattad magad, le nem higgadtál, nem számoltál miden egyes veszéllyel. Csak akkor fogj bele bármibe, ha mindent alaposan végiggondoltál, mert csak akkor érsz el bármilyen eredményt, ha nem hajtod görcsösen a sikert és elfogadod, hogy pont ugyanannyi esélyed van a győzelemre, mint arra, hogy kudarcot vallasz! Amennyiben döntöttél, ne késlekedj belevágni még a mai napon, mert lehet, hogy holnap már késő lesz!

HALAK (február 20-március 20)

Mindig az volt az életedben az elsődleges és legfontosabb szempont, hogy a környezetedben élők elégedettek legyenek veled, hogy ne okozz senkinek csalódást. Mindeközben viszont lemaradtál számtalan élményről, ami tálcán kínálkozott, ám mivel te attól tartva, mit gondolnak majd rólad a többiek, nem ragadtad meg ezeket a lehetőségeket. Most már ne bánd a dolgot, de ébredj fel, nyisd ki a szemed és kezd el a saját életed úgy élni, ahogyan az neked jó. Elvégre nem lehet mindig csak másokra figyelni, mások szempontjai szerint cselekedni! Légy önző és valósítsd meg az álmaidat!