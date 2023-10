Napi horoszkóp október 19.: az Oroszlánok közelebb kerülhetnek valakihez, a Nyilasok ambivalens érzésekkel küzdenek

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 19.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a környezeted megpróbál nyomást gyakorolni rád, kissé felelőtlennek gondolnak ugyanis, nincsenek annyira megingathatatlanul meggyőződve arról, hogy tisztában vagy bizonyos tetteid következményeivel. Mivel azonban annál sokkal hitelesebbnek gondolod magad, minthogy beleszorulj egyfajta skarulyába, épp ezért mindenképp állj ki magadért és győzd meg őket arról, hogy igenis eléggé rátermett vagy és bár sokszor úgy tűnik, nem állsz a helyzet magaslatán, mégis pontosan tudod, mit csinálsz. Mutasd meg mindenkinek, mire is vagy képes, majd tátva marad a szájuk, hogy eddig miért nem látták, miféle tehetséggel és problémamegoldó készséggel áldott meg a sors! Így kell ezt csinálni!

BIKA (április 21-május 20)

Mindent megfelelően előkészítettél ahhoz, hogy elmozdulj a jelenlegi helyzetedből, amelyben nem nagyon találsz már perspektívát, inkább azt érzed, hogy csak visszafogja a lendületedet. Igyekezz megértetni a számodra fontos személyekkel, hogy mi a változás oka, miért nem szeretnél tovább egyhelyben toporogni. Amennyiben te is sokat jelentesz a számukra, támogatni fognak és teljes mellszélességgel kiállnak majd melletted, s ez még nagyobb bátorságot ad majd az induláshoz. Mindent zárj le, ne hagyj magad mögött megoldatlan ügyeket, mert azok a jövőben is folymatosan zavaró tényezőként köszönhetnek vissza!

IKREK (május 21-június 21)

Eddig nem nagyon tudtad vagy talán nem vetted észre, de akad valaki a környezetedben, aki minden lépésed óvja, aki mindig figyel arra, hogy neked kényelmes legyen az életed. Persze mindezt úgy igyekszik csinálni, hogy ez ne tűnjön fel sem neked, sem másoknak. Nagy önzetlenségre vall, hogy mögötted áll és minden erejével érted dolgozik, te pedig becsüld meg, hisz nem mindenki mondhatja el, hogy valaki minden hátsó szándék és személyes érdek nélkül igyekszik megkímélni a kudarcoktól. Ügyelj azonban arra is, hogy valamennyire megtartsd az önállóságodat, ne kényelmesedj el, mert akkor teljesen kiszolgáltatottá válhatsz!

RÁK (június 22-július 22)

Eléggé el voltál az utóbbi időben foglalva, gyakorlatilag megállás nélkül hajtottad magad, mostanra pedig úgy érzed, amennyiben egy pillanatra megállsz és lazítasz, abban az esetben akár össze is omolhat minden, amit eddig felépítettél. Nem biztos azonban, hogy ilyen borúsan kellene a helyzetet látnod, időnként ugyanis neked is jár a kikapcsolódás lehetősége, épp ezért amennyiben este valamilyen önfeledt szórakozásra vágysz, azt is megengedheted magadnak, ám ha inkább a csendesebb pihenés híve vagy, akkor vonulj vissza, főzz egy finom vacsorát és nézzetek meg egy jó filmet néhány barátoddal vagy a szerelmeddel. Nyugi, attól nem fog a Világ összedőlni, hogy egy kicsit kiereszted a fáradt gőzt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második fele tökéletesen alkalmas arra, hogy valakivel szorosabbra fűzd a kapcsolatodat, aki eddig kissé távol állt tőled. Érdemes nyitottnak lenned, hiszen megannyi élményt és számos izgalmat rejthet hosszútávon a dolog. Ismerkedj, térképezd fel, hogy mennyire lehet az illetőt komolyan venni, mennyire megbízható, hogy van-egyáltalán közös érdeklődési kör, amely mindkettőtöket lázba hoz és leköt. Hidd el, jót tesz majd neked, ha építed a kapcsolataidat, hiszen vagy egy hosszabb távú barátot találhatsz, de akár eljöhet az illető személyében az igaz szerelem is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki egy beszélgetés furcsa megjegyzést tesz, amely nem hagy nyugodni, hiszen olyan kérdések merülnek fel benned, amelyekre eddig nem is gondoltál. A saját nyugalmad érdekében igyekezz tehát ezekre a kérdésekre választ találni, mert egészen addig úgysem tudsz majd továbblépni. Akárhogyan is, de ennek mindenképp érdemes utánajárnod, hiszen bármi is lesz a válasz, neked mindenféleképp könnyebb lesz, a bizonytalannál ugyanis sokkal jobb a biztos, még akkor is, ha nem túl pozitív!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan helyzetben találod magad a hét második felében, amely teljesen ismeretlen számodra, emiatt elég nehezen kiszámítható következményekkel járhat, ha nem vagy észnél és nem cselekszel határozottan. Gondolkodj tehát racionálisan, gyorsan mérd fel a szituáció súlyát és mihamarabb lépj a tettek mezejére. Meglátod, ha elindulsz az úton, közelebb lesz a megoldás, mint azt annak előtte hitted volna, csupán némi bátorságra és tenni akarásra van hozzá szükség. Gyakran sokkal egyszerűbb minden, amennyiben nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell. Ha helyén van az eszed, nem lehet semmi probléma!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan ügyeket kell megoldanod a hét második felében, amelyek nem igazán várhatnak, gyorsan kell ugyanis pontot tenned mindennek a végére. A hatékonyság érdekében állíts fel egy prioritási sorrendet, amelyben pontosan leírod, mikor, mit és hogyan csinálj annak érdekében, hogy mindennel időben végezni tudj. Túl sok ugyanis a teendő, s ha gondolkodás nélkül vágsz bele, csak belefulladsz az egészbe, amennyiben azonban alaposan bemelegítesz, majd olyan tempóban úszol, amely nem haladja meg a képességeidet, akkor sokkal előbb bezsebelheted a sikert, mint gondolnád. Ha betartod a sorrendet, este már felhőtlenül fogyaszthatsz el egy pohár bort a barátaid társaságában! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében ambivalens érzésekkel küzdesz, nem is tudod mit gondolj egy bizonyos szituációról. Próbálj nem förcsöswn hozzáállni a helyzethez, lazíts, ne akarj semmiféle érzelmi túlfűtöttséggel, hirtelen kimondani olyasmit, amit megbánnál. Szállj ki egy kicsit a mókuskerékből, kapcsolódj ki, rendezd a gondolataidat és az érzelmeidet, s csak akkor állj vissza, ha ismét hadra foghatónak gondolod magad. Most viszont jobban tennéd, ha kieresztenéd a fáradt gőzt és minden gondot feledve olyasmivel foglalkoznál, ami kikapcsol. Ne aggódj, szerencsére semmi sem sürgős annyira, hogy ne tudd egy rövid időre elterelni a gondolataid!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében végre lerázhatod a láncaidat és kiállhatsz magadért, hiszen eddig te voltál az, akire mindenki gond nélkül rápakolhatta a terhét, most azonban, amikor már összeroskadni látszol a súly alatt, ki kell törnöd és meg kell mondanod, hogy nem akarod a továbbiakban a magashegyi segítő szerepét magadra vállalni. Te is megküzdesz egymagad mindennel, hiszen pontosan tudod, hogy nem lehet mindig önző módon másokra építeni. Hozd tehát mindenki tudomására, hogy elég volt, mindenki küzdjön meg a maga bajával!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elég szép eredménnyel sikerül lezárnod egy bizonyos folyamatot a hét második felében, amelynek nyomán egyre-másra jönnek az elismerések, a dicséretek. te azonban csak szerényen fogadod a gratulációkat, nem is mered elhinni, hogy ez mind neked szól. Ez azonban az a helyzet, amikor nyugodtan elhiheted, hogy mindez a te érdemed, s egymagad képes vagy ilyen és ehhez hasonló eredményeket elérni, így bátran büszke lehetsz magadra. Majd holnap ráérsz ismét szerénykedni, most azonban élvezd ki a siker minden pillanatát. Lazíts, bonts ki egy üveg pezsgőt és koccints a barátaiddal!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy tűnik, a hét második felében bizonyos dolgok világossá válnak, amelyekkel kapcsolatban eddig a sötétben tapogatóztál. Most már pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megfelelően megoldd az egyenletet, amely eddig tele volt ismeretlenekkel, így esélyt sem láttál arra, hogy valaha a végére érj a dolgaidnak. Ne tétovázz sokat, állj neki, hisz most teljesen ideálisak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Indulj, mielőtt ismét elbizonytalanodnál!