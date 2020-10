Napi horoszkóp október 18.: a Bikáknak több önbizalomra van szükségük, az Ikrek nagy lépésre készülnek

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 18.

KOS (március 21-április 20)



Igyekszel titkolni mások előtt az aggályaidat valamivel kapcsolatban, nem szeretnéd ugyanis felesleges kérdezősködésnek kitenni magadat. Valaki azonban mégis megérzi, hogy valamilyen baj van körülötted, és egy alkalmas pillanatban neked szegezi a kérdést: mi bánt. Ne cipeld egyedül tovább ezt a terhet, őszintén beszélj róla, mi az, ami nem hagy nyugodni. Még az is lehet, hogy kapsz valamilyen hasznos tanácsot ahhoz, hogy miként tegyél rendet a fejedben. Mázsás tehertől szabadulhatsz meg ezzel.

BIKA (április 21-május 20)



Hajlamos vagy arra, hogy csak azért, mert valaki kritikával illet, abbahagyd, amit csinálsz, hátat fordíts neki és új dolgokba kezdj, egészen addig, amíg nem akad valaki, aki elismer és pozitív véleményt alkot rólad. Így azonban elég sok befejezetlen ügyed van, hisz a biztonság kedvéért ugyan nyitva hagytál kérdéseket, ám szinte biztosan nem fogod elővenni őket még egyszer. Lassan el kellene döntened, mi a fontosabb számodra: az, hogy mások mit gondolnak rólad, vagy az, hogy adott esetben te magad, saját önerődből sikereket érhess el és ezzel akkora lendületet kapj, hogy végig tudd csinálni azt, amit elkezdesz, így tehát nyugodtabban alhass! Ne engedd, hogy mások véleménye ennyire mérvadó legyen számodra!

IKREK (május 21-június 21)



Nagy lépésre szántad el magad, most jött el ugyanis a pillanat, hogy kitörj a hétköznapok szürkeségéből és egy olyan útra lépj, amely elvezet a boldogságodhoz és a teljesség és elégedettség érzéséhez. Ennek érdekében egyes hátráltató tényezőket le kell ráznod magadról és csak arra érdemes fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, de ha hiszel magadban és valóban meg szeretnéd szerezni azt, amit megálmodtál, nem lesznek majd olyan akadályok, amiket ne tudnál legyőzni!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a környezetedben olyasmivel presszionál, amihez abszolút nem fűlik a fogad, mi több, kifejezetten ellenzed a dolgot. Épp ezért amennyiben nem látsz semmiféle perspektívát a szituációban, ne szégyellj nemet mondani, világosan értesd meg az illetővel, mi az, ami visszahúz és miért vannak ezzel kapcsolatban ellenérzéseid. Nem kell olyasmit vállalnod, amely távol áll tőled, járd a saját utad és te, magad dönts arról, hogy pontosan melyik ösvényen és milyen tempóban haladsz. Amennyiben engedsz mások nyomásának, onnantól többé nem tudod irányítani a dolgokat sem!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Régóta várod a visszaigazolást valamivel kapcsolatban, s most végre megérkezik, mi több, számodra kedvező is! Nem hiába dolgoztál, megérte olyan sokat fáradozni, az elültetett fa, zamatos gyümölcsöt termett! Ha eddig nem hagyott nyugodni a dolog, most kicsit lazíthatsz, hisz innentől sínen van minden, neked csak a termést kell learatni. Lépj előre öt mezőt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Szüntelenül és fáradhatatlanul azon dolgozol, hogy valakin segíts, mert úgy látod, kezd elveszni a dolgok sűrűjében. Ő azonban folyton kitér előled, semmiképp nem szeretné megragadni a segítő jobbot. Ez jel számodra, hogy nem kell nyomulnod, nem kell meggyőznőd, s nem kell mindenáron segítened azon, akin nem lehet. Van neked is elég teendőd, ne pazarold az idődet olyanokra, akiknek nincs rád szükségük vagy nem kérnek belőle!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mielőtt józan ész és gondolkodás nélkül cselekednél, ülj le és gondold végig, mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy a lehető legkisebb legyen a hiba lehetősége, hisz minél jobban benne vagy a sűrűjében, annál nagyobb az esély, hogy hatalmasat bukjál. És minél nagyobbat esel, annál komolyabb lesz a sérülés. Épp ezért mindent gondosan elő kell készítened, mielőtt belevágsz valamibe, mert ha rossz döntést hozol, sokkal nagyobb munka lesz kijavítani a hibákat, amelyek nemcsak rád lesznek hatással, hanem a környezetedre is.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ne stresszelj azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyekben nem vagy kompetens, néha jobb más, hozzáértőbb személyekre hagyni a döntést. Maradj ki minden dologból, amihez még túl "kicsi" vagy, hisz olyasmiért kellene felelősséget vállalnod, amiről valójában fogalmad sincsen. Ez pedig felesleges teher. Amennyiben tehát azt érzed, hogy meghaladja valami a képességeidet, inkább passzolj és lépj tovább.

NYILAS (november 23-december 21)

Egészen idáig vártál a megfelelő alkalomra ahhoz, hogy valami olyasmibe kezdj, amiben nem érzed magad elég tapasztaltnak ahhoz, hogy magabiztosan, gond nélkül teljesíthess. Mivel azonban a körülmények nem annyira ideálisak számodra, nem mersz belevágni még most sem. Ha azonban egy helyben toporogsz, előbb-utóbb a lehetőséged el fog úszni az árral, te pedig szomorúan nézheted. Ne arra figyelj, hogy milyenek a körülmények, ez van most, ebből kell a legjobbat kihoznod! Igyekezz tehát összeszedni minden bátorságodat, illetve magabiztosságodat és ne félj elindulni az úton! Meglátod, menni fog minden, mint a karikacsapás!

BAK (december 22-január 20)

Túl sok energiát fektetsz egy olyan dologba, amiről egyáltalán nem garantált, hogy sikerre is tudod vinni. Ügyelj arra, hogy ne minden figyelmedet és erődet erre vesztegesd el, próbálj megtartani egy egészséges szintet, mert így nem marad majd más dolgokra sem időd, sem energiád. Természetesen teljes erőbedobással küzdhetsz, hisz maximalista vagy, ám észre kell venned azt is, hogy meddig érdemes menned, meddig látsz még perspektívát a dologban. Amennyiben feleslegesnek ítéled meg az érte futott köröket, inkább zárd le az ügyet és kezdj olyan dolgokba, amelyekben reálisat sikert remélhetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Túl sok impulzus ért az elmúlt napokban, s még időd sem volt, hogy feldolgozd azokat. Mivel a mai napra semmiféle kötött programot nem vállaltál, ez lesz a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy a munka végeztével visszavonulj, mindent végiggondolj és a megfelelő helyükre illeszd a dolgokat az élet nevű puzzle-játékban. Hidd el, a nagy zaj után jót fog majd tenni egy kis csend, fordulj magadba és morfondírozz azon, mi és miért történt, illetve hogy mindez rád nézve milyen hatással volt. Nem kell mindig előre rohanni, az életed ugyanis nem versenyfutás, ahol az a legfőbb cél, hogy mindenkit legyőzve te szakíthasd át elsőként a célszalagot.

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap akad egy kellemetlen helyzet, amelyen egy egész csapat nem tud úrrá lenni, ezért a te szakértelmedre lesz szükség. A tudásod és tapasztalataid birtokában sokat segíthetsz, ugyanakkor ezt akár egyfajta közösségépítő tréningnek is tekintheted, mert sokat tanulhatsz arról, miként lehet másokkal együttműködve gyorsan és hatékonyan megoldani egy feladatot. A segítőkészségedért nagyon hálásak lesznek neked a környezetedben élők, te pedig büszke lehetsz magadra, mert mindig jókor vagy jó helyen, s kedvezően tudod befolyásolni az eseményeket, ami tényleg elismerésre méltó!