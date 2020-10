Napi horoszkóp október 17.: az Ikrek kiállhatnak magukért, az Oroszlánoknak bátorságra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 17.

KOS (március 21-április 20)



Szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot, de fogalmad sincs, hogyan kezdj hozzá. Mivel egy hozzád közel álló személyről van szó, szeretnél biztosra menni az ügyben, hogy semmiképp nem bántsd meg a mondanivalóddal. Épp ezért jól gondold meg, hogyan tálalod felé, amit szeretnél tudatni vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, mert ha virág nyelven próbálod közölni vele, biztosan nem fogja megérteni, vagy ha igen, sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!

BIKA (április 21-május 20)

Nagyon bizonytalan vagy egy bizonyos dologban, ami azt illeti, egyáltalán nincsen tapasztalatod. Épp ezért jobban teszed, ha mások véleményére hallgatsz, hisz ők talán jobban tudják, mit kellene cselekedned, vagy merre kellene indulnod. Olyan személyeket kérdezz meg, akikben maximálisan bízol és adsz a véleményükre. Ha hallgatsz rájuk és megfogadod a tanácsokat, nem lehet bajod belőle. Mivel azonban jelen pillanatban teljesen bizonytalan vagy, nincs más választásod mint a mások által adott tanácsokat megfogadni.

IKREK (május 21-június 21)



Most, vagy soha! Itt a megfelelő alkalom arra, hogy kiállj és ne hagyd magad elnyomni! Eddig te voltál az, akire mindenki minden terhét rápakolhatta, most azonban, mikor már összeroskadni látszol alattuk, ki kell törnöd és meg kell mondanod mindenkinek, hogy nem magashegyi sherpának születtél, aki a hegymászók tonnás csomagját cipeli, hogy azok zavartalanul érhessenek a hegycsúcsra! Te is hegyet akarnál mászni és neked is nagyon jól jönne egy teherhordó, aki az összes zavaró, nyomasztó problémát tartja helyetted, ehelyett azonban megküzdesz egymagad velük, mert tudod, hogy nem lehetsz ennyire önző másokkal szemben. Hozd tehát a tudomásukra, hogy nekik sincs joguk a saját problémáikkal elnyomni téged!

RÁK (június 22-július 22)



A hétvége első napján fel kell állítanod a fejedben egy képzeletbeli táblázatot, amelyben gondosan leírod, mikor, mit és hogyan csinálj annak érdekében, hogy mindennel időben végezni tudj. Pihenés helyett ugyanis túl sok a mára kitűzött és mások által rád bízott teendő, melybe ha gondolkodás nélkül fejest ugrasz, csak belefulladsz az egészbe. De ha ehelyett szépen bemelegítesz, majd olyan kartempóval úszol, amely még nem fárasztó, de jó részidővel eléred a medence onnansó végét is, sokkal nagyobb hatékonysággal fog menni és a technika is megfelelő lesz. Úszósapkát fel és irány a medence, de csak okosan! Ha elég hatékony vagy, a hétvége hátralévő részében a pihenésé a főszerep!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Nagyon szeretnél elérni valamit, ám még te sem mered bevallani saját magadnak. Ha azonban hangosan kimondod, talán egy fokkal közelebb kerülsz a vágyadhoz és ahhoz, hogy elindulj a hozzá vezető úton! Légy bátor, mondd ki, mi az, ami boldoggá tenne és szállj harcba azért, hogy a tiéd legyen! Semmi nem fog ugyanis a csillagos égből az öledbe pottyanni úgy, hogy meg sem mozdulsz, csak egy helyben ücsörögsz, a csodára várva. Kelj fel és járj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Sikerül elhárítanod egy olyan helyzetet, amelyet szerettél volna elkerülni, ám valahogy mégis bevonzottad. Az első pillanatban tudod azonban, hogy nem neked való a szituáció, mindenféle elveddel szembemegy, így nem is okoz nagy gondot, hogy ellenállj. Állj a sarkadra, ne hagyd magad belerántani olyasféle dolgokba, ami egyáltalán nem te vagy!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Vannak az életedben olyan ügyek, amelyeket elodázol, mindenféle kifogásokat keresel, csak azért, hogy ne kelljen szembenézni velük. Ugyan mások régóta presszionálnak, egyfolytában kérdőre vonnak, hisz idegesíti őket az egy helyben toporgás, téged ez sem motivál. Pontosan azért, mert tudod, hogy minden rajtad múlik. Finoman próbáld megértetni velük az álláspontod és azt, hogy előbb-utóbb cselekedni fogsz, de nem azért, mert ők kitolnak a szakadék szélére.

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Túl sok a negatív energia körülötted, amit rendkívül nehezen tudsz már elviselni. Emiatt nagyon feszélyezve érezted magad az utóbbi időben, de ennek okát illetően csak most sikerült megvilágosodnod: a környezeted húz vissza, csakhogy próbáld megmutatni mindenkinek, hogy érdemes a dolgok pozitív oldalát nézni, és akkor nagyobb az esély a sikerre. Ha nem sikerül erről meggyőzni az örökös huhogókat, ne vegyél többé tudomást róluk, hanem járd a saját utadat. Te kerülhetsz ki győztesként ebből a helyzetből!

NYILAS (november 23-december 21)



Úgy alakul a helyzet, hogy egy közösen elkezdett projektből a többiek kiszállnak, mert túl nehéznek találják, olyannyira, hogy senki nem marad körülötted. Te azonban örülsz, mert így senki nem szól bele a munkafolyamatba, végre kibontakoztathatod a tehetségedet, nem kell másokat meggyőznöd arról, mi és miért jó nektek. Használd ki a megfelelő alkalmat, most egyedül bizonyíthatsz a főnöknek, miféle tehetség és kreativitás rejlik benned!

BAK (december 22-január 20)



Jól alakul a mai nap, hisz energiáktól duzzadva indulsz neki a hétvégének és mindenre jut időd, amit elterveztél. Olajozott csapatként tudsz együttműködni a barátaiddal, rendkívülien élvezed a velük töltött időt, fesztelenül tudsz velük kikapcsolódni, épp ezért szervezz egy jó kis közös programot, ahol mindenki mindenféle feszélyezettség nélkül viselkedhet és emlékezetes is marad! Egy életed van, élvezd tehát úgy, ahogy neked jól esik!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé kezdesz ráunni, hogy egyfolytában egyetlen dolgot kántálsz megállás nélkül, ám eddig süket fülekre találtál. Mielőtt azonban minden frusztrációd azokon a személyeken töltenéd ki, akiknek közük nincs a dologhoz, érdemes az érintetteket megszólítani ez ügyben és mihamarabb higgadtan a tudtukra hozni, hogy nálad bizony kezd betelni az a bizonyos pohár. Ha ezután is teljes érdektelenséget tapasztalsz, akkor itt az ideje, hogy olyasfajta változtatásokat eszközölj, amelyek egyszer és mindenkorra felszabadítanak az állandó idegeskedés alól és végre tovább léphetsz a helyzetből. Ne legyen egyetlen percig sem lelkiismeret-furdalásod, hisz te mindent megtettél, innnentől kezdve pedig már nem rajtad múlik a dolog!

HALAK (február 20-március 20)



Kicsit megviseli a lelked a sok történés, ami mostanában zajlik körülötted, emiatt nem feltétlenül vágysz az emberek közeledésére és a nagy társaságra. Azokkal igyekszel körbevenni magad, akikben minden körülmények között bízhatsz és akikkel szívesen töltöd az időd. Akad azonban valaki, aki a barátinál jóval komolyabb kapcsolatot szeretne veled kialakítani. Igyekezz észrevenni és nyitni felé, amennyiben úgy érzed, hogy készen állsz erre. Ha nem, akkor ne építs benne hamis illúziót, kérj egy kis időt tőle!