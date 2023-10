Napi horoszkóp október 17.: a Bikák bátran kimerik mondani valaminek a végét, az Oroszlánok nem vállalnak felesleges felelősséget

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 17.

KOS (március 21-április 20)

A hét máskodik napján végre megvalósulnak a terveid, amelyeket rendkívüli precizitással gondoltál ki és nem átallottál fizikai áldozatokat is hozni értük. Büszkeséggel tölt most el a tudat, hogy kézzel fogható eredményt látsz magad előtt. Nem kell titkolnod a sikert, koccints az eredményre, arra azonban ügyelj, hogy mindig, minden körülmények között szerény maradj. Nincsen ugyanis szükséged a ferde tekintetekre, amelyek bírálják az esetleges nagyképűséget!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második napjára elégelsz meg valamit, ami miatt oly régóta futod a köröket, úgy tűnik, teljesen feleslegesen. Ma tehát eljött a pillanat, amikor minden bátorságodat összeszedve ki mered mondani, hogy vége. Amennyiben valóban így érzel és nem csak a pillanatnyi, tehetetlen düh beszél belőled, abban az esetben valóban nem kell tovább a helyzetben maradnod, hisz az senkinek nem jó, de legfőképp neked nem. Ne félj kimondani, ha valamit megelégelsz, noha lehet, hogy az első pillanatban ijesztő lesz. Tekints inkább úgy a helyzetre, mint egyfajta lehetőség, amelyet meg kell ragadnod ahhoz, hogy egy új fejezetet nyithass!

IKREK (május 21-június 21)

Egy elég fajsúlyos helyzetben hibát követsz el, olyasmit mondasz ugyanis ki a hét második napján, amit azonnal meg is bánsz. Senki nem tökéletes azonban, mindenkinek vannak rosszabb napjai, ez most így alakult, ne morfondírozz rajta sokat, próbáld kijavítani a botlásodat, amennyire csak lehet, szépíts rajta. Ismerd el és merd hangosan kimondani, hogy hibáztál, hisz az sokat javíthat a helyzeten. Igyekezz azonbannlegközelebb elkerülni a hasonlóan kellemetlen szituációkat, változtass irányt, mielőtt kisodródsz a kanyarban!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, a hét második napján mindenképp el kell mondanod a véleményedet egy hozzád közel álló ismerősödnek, hiszen számodra egyértelmű az, amit ő még ebben a pillanatban nem vesz észre. Mielőtt azonban másoknak is feltűnik az, amit te látsz, előtte érdemes szofisztikáltan rávilágítanod azt, ami kalamajkába sodorhatja az illetőt. Mondd el, hogy nem támadni szeretnél, te a támogatói oldalt képviseled, épp ezért nem érdemes elhajtania. Ha sikerül a mondanivalódat határozottan és logikusan tálalnod, akkor nem is annyira lehetetlen meggyőznöd őt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23

A hét második napján olyan szituáció adódik, melyben valaki, akaratán kívül is kissé sarokba szorít. Első pillanatban annyira ledöbbensz a kialakult helyzettől, hogy nem is igen tudsz megfelelőképp reagálnk, ám ha sikerül összeszededned a gondolataidat, akkor tisztázhatod mindenki előtt, hogy kinek mi a szerepe, azt, hogy fogalmad sincs, hogyan kevertek ebbe a helyzetbe. Még azelőtt cselekedj, mielőtt rád omlik és összenyom az egész teher, vedd le magadról a nyomást és arra a személyre helyezd, akinek az egészet köszönheted. Nem árulkodás ez, csupán rávilágítasz a valóságra, mely mások számára is jól látható lesz és egyben a felelősséget is lemossa rólad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, valaki folyamatosan felülírja azt, amit te mondasz, megkérdeőjelezi minden döntésedet, mely téged roppant módon felháborít. Először azt gondolod, hogy mindenáron bebizonyítod az ellenkezőjét annak, amit az illető feltételez rólad, ám a hét második napján mégis arra jössz rá, hogy felesleges hason csúsznod azért, hogy bárki elismerjen és egyenrangú félként tekintsen rád, sokkal inkáb azon érdemes dolgoznod, hogy önmagaddal elégedett legyél. Amennyiben ugyanis megtalálod az egyensúlyt minden szempontból, abban az esetben megingathatatlanná válik a hitelességed, mely önmagáért beszél majd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszabb ideje vágysz valamire, ennek okán egyfajta buborékba szorult fejjel próbálod megvalósítani, mely mára másokból kezd némi szánalmat kiváltani. Mielőtt azonban szélesebb körben nevetség tárgyát képeznéd, előtte érdemes belátnod, hogy ha már ennyi ideje kergetsz egy álmot, ám eddig nem sikerült valóra váltanod, akkor nagy valószínűséggel nem ez a te utad. Nincs ezzel a világon semmi baj, keress olyan célokat, amelyek a megvalósítható kategóriából valók és még a hitelességedet is meg tudod őrizni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második napján valaki támogatást vár tőled egy bizonyos ügyben, amelyet sajnos nem tudsz neki megadni úgy, ahogy ő kívánja, hiszen a legkevésbé sem értesz egyet az ő gondolkodásmódjával. Ezt persze zokon is veszi az illető, amint hangot adsz neki, melynek nyomán elég gyorsan válik puskaporossá a hangulat közöttetek. Mielőtt azonban elszabadulnának az indulatok, előtte próbáljatok mindketten megnyugodni és egy logikai szál mentén zöldágra vergődni. Igyekezz megértetni vele, hogy nem minden helyzetben tudsz segíteni, hiszen ha azt várja, hogy a saját értékrendedet megtagadd, akkor bizony rossz ajtón kopogtat!

NYILAS (november 23-december 21)

Végre találsz egy olyan célt, amelynek elérésével felhívhatod magadra a figyelmet, ez azonban korántsem lesz olyan egyszerű, hiszen helyenként igen nagy áldozatokkal jár majd, nagyon hosszú, rögös út vezet odáig, nem kis zökkenőkkel. Amennyiben azonban úgy döntöttél, hogy elindulsz, abban az esetben végy egy nagy levegőt és indulj el, amíg megteheted. Ha szilárdan hiszel abban, amit elképzeltél, akkor ne foglalkozz azzal, hogy mások mit mondanak rólad, csak azokra az emberekre hallgass, akiknek adsz a véleményére!

BAK (december 22-január 20)

A hét második napján valaki egy általa tett, kétértelmű megjegyzéssel bizonytalanít el, melynek okán hirtelen nem is tudod, hogyan illene vagy kellene cselekedned. Emiatt borzasztóan frusztrált vagy, nehezen tudsz zöldágra vergődni, befészkelte magát ugyanis ez a bizonytalanság a fejedbe. Attól azonban nem lesz jobb, hogy a kétségeidet dédelgeted magadban, ha ennyire nem hagy nyugodni a dolog, nézz utána, hogy valóban hiteles-e az, amit az illető mond, hiszen lehet, hogy egyszerűen semmi alapja az egésznek. Nem kell minden körhintára felülnöd, mert könnyen elszédülhetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ismeretlen úton haladsz, amelyen előtted senki nem járt, mégis úgy gondolod, hogy lehet számodra potenciál abban, ha felfedezed. Kétségtelenül nagy bátorságra vall, ha különösebb gondolkodás nélkül elindulsz, ám mivel abban nem lehetsz biztos, hogy karcolások nélkül megúszod, épp ezért érdemes számolnod a buktatókkal is, majd ennek tükrében döntened arról, hogy valóban szeretnéd-e vállalni a kalandot. Az kétségtelen tény, hogy hatalmas elégedettséggel fog eltölteni, ha sikerül teljesítened a távot, de azt semmiképp ne feledd, hogy a veszélyek nem kicsit teszik rizikóssá az egészet!

HALAK (február 20-március 20)

Hirtelen olyan szituáció adódik a mai napon, amely azonnali beavatkozást igényel annak érdekében, hogy ne hasaljatok el egy bizonyos projekten mindannyian, a munkatársaiddal együtt. Mivel rögtön átérzed a probléma súlyát, épp ezért magadhoz is ragadod az irányítást, mely nagy vakmerőségre vall. Ne feledd, nem feltétlenül jó az, ha ekkora felelősséget veszel a nyakadba egyes egyedül, érdemes tehát végiggondolnod, hogy keresel magad mellé egy társat, aki legalább olyannyira tűzről pattant, mint amilyen te vagy, együtt ugyanis egyfelől könnyebb is a dolgotok, másfelől pedig megoszlik a súly is, ami rátok nehezedik. Hidd el, jobb az, ha nem kizárólag te húzod a szekeret!