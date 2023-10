Napi horoszkóp október 16.: az Oroszlánoknak nagyszabású terveik vannak, a Szüzeknek érdemes tágítaniuk az ismerősi körüket

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 16.

KOS (március 21-április 20)

Azt gondolod, a kezedben lévő, általános megoldókulcs mindenre megoldást jelent, bármilyen szituációban szorulsz is segítségre. A hét első napján azonban rá kell jönnöd, hogy az aktuálisan szorult helyzetben ez nagyon kevés lesz. Ott, akkor ugyanis minden tudásodra és tapasztalatodra kell alapoznod ahelyett, hogy egyetlen megoldóképletet próbálsz újra és újra. Csak bízz magadban és légy határozott, s akkor sokkal hatékonyabban tudsz majd működni!

BIKA (április 21-május 20)

Nem tudod, merre indulj a célod felé, ezért inkább csak egyhelyben toporogsz és azon gondolkodsz, vajon mit kellene csinálnod ahhoz, hogy erről a pontról elmozdulj. Azt azonban te is beláthatod, hogy semmi nem fog történni, ha csak álldogálsz és morfondírozol a hogyan továbbról. Ma kell cselekedned, most van itt a legalkalmasabb pillanat, ne késlekedj, kelj fel és indulj el, mert amit ma megtehetsz, azt nem szükséges feltétlenül holnapra halasztani!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján bizonytalanság fog el valamivel kapcsolatban, amiben egészen idáig teljesen biztos voltál. Az oka pedig nem más, mint az, hogy valaki a környezetedben mindenáron meg akar ingatni a magabiztosságodban, aki egyfolytában azon dolgozik, hogy apró megjegyzésekkel is szurkálva feladásra késztessen. Neked most semmi más teendőd nincs, csak kizárni mindent és mindenkit, ami és aki zavaró tényező lehet. Egyszerűen csak menj az úton, amin elindultál. Ha elhiszed, hogy győzhetsz, győzni is fogsz. Ehhez azonban te is kellesz!

RÁK (június 22-július 22)

Valakit mindenáron próbálsz meggyőzni arról, hogy tartson veled és értsen veled egyet egy bizonyos ügyben, az illetőnek azonban teljesen más elképzelései vannak. Igyekezz tiszteletben tartani azt, ha mások külön utakon járnak, s nem egyeznek az elképzeléseitek, ne akard másokra erőszakolni a saját terveidet. Amennyiben nekik más a céljuk, indulj el nélkülük, a magad útján. Nem kell nektek kötelezően egymásba kapaszkodni, s együtt haladni, tanulj meg magad boldogulni, hiszen mégsem élheted a környezetedre figyelve az életed életed! Menni fog, csak hinned kell magadban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyszabásúak terveid vannak, melyet a hét első napján tálalsz is a környezetednek, akik első hallásra igencsak fenntartásokkal fogadják, s persze elkezdenek rögtön akadékoskodni. Az agyadra mennek ezzel, hogy mindent kifogásolnak, te pedig kezdesz felháborodni a negatív hozzáálláson. Azt viszont elfelejted, hogy ők nem az ellenségeid és kizárólag a te javadat akarják, a legkevésbé sincs bennük bántó szándék vagy ártani akarás. Épp ezért ezeket a véleményeket ne utasítsd el arrogánsan, mindemellett amennyiben meg vagy győződve róla, hogy igazad van és biztos alapokra építesz, próbáld észérvekkel meggyőzni őket és eloszlatni a kételyeiket.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Alapvetően zárkózott tipus vagy, kevés embert engedsz igazán közel magadhoz, a múltban ugyanis elég sokszor égetted már meg magad, ennek okán vagy az utóbbi időben óvatosabb. Abszolút érthető a hozzáállásod, amennyiben azonban nem tágítod az ismerőseid körét, úgy nem tudsz semmilyen szempontból fejlődni. Nem a Világ romlott el, csupán rosszabb emberekbe botlottál. Légy egy kicsit nyitottabb és ne támassz olyan elvárásokat a környezeteddel szemben, amelyeket nem biztos, hogy tudnak majd teljesíteni. Neked is szükséged van olyan emberekre, akikre megértenek és számíthatsz rájuk!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú várakozás után, a hét első napján elérkezett a te pillanatod, amikor kiállhatsz és mindenkinek megmutathatod, mire vagy képes. Olyan szituáció adódik ugyanis, amelyben kizárólag te tudod a megoldást, rajtad a sor tehát, hogy kivezesd az embereket a sűrű bozótból. Roppant hálásak lesznek neked talpraesettségedért és magabiztosságodért, mely nem is tehetne büszkébbé. Arasd le a babérokat, ünnepeld magad, hisz ez most tényleg az a helyzet, amikor nem kell szerénynek lenned! Ha begyűjtöttél minden elismerést, visszaszállhatsz a földre és ha ismét talajt fogtál, keress új feladatokat, amelyek segítségével fejlesztheted a tudásodat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rég nem látott ismerős bukkan fel az életedben a hét első napján, kellemes meglepetést okozva ezzel. Bár a kettőtök viszonya a múltban nem volt felhőtlen, legutóbbi találkozásotok óta hosszú idő telt el, mégis reménykedsz, hogy talán nem helyrehozhatatlan a barátságotok. Azzal nincs veszítenivalód, ha adsz egy esélyt a békülésnek, próbáld lezárni a múltat és ne hagyd, hogy hatása legyen a jelenetekre. Indítsatok tiszta lappal és felejtsétek el azt, aminek már semmi jelentősége!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakit borzasztóan félreismertél, erre kell rájönnöd a hét első napján, mely azért is okoz megdöbbenést számodra, mert mindannak ellenére, hogy sokkal dörzsöltebbnek tartod magad, mégis beleléptél a gödörbe. Emiatt kissé furcsa érzések vannak benned, egyfelől csalódott vagy, mert valaki valójában nem olyan, mint amilyennek mutatta magát, másfelől önmagadban is csalódtál kissé, hisz kiderült, hogy túl naiv vogy ahhoz, hogy az embereket kiismerd. Próbálj ezen felülkerekedni és elfogadni a másikat, ami pedig a naivitásod illeti, soha nem baj, ha bízol a megérzéseidben, de járj nyitottabb szemmel annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhesd a csalódást!

BAK (december 22-január 20)

Kissé elegédetlen vagy a jelenlegi életeddel, nem igazán tudod hova helyezni a történéseket, egyáltalán nem tetszik, hogy nem vagy a helyzet magaslatán. Amennyiben azonban sikerül elfogadnod, hogy most ott kell tartanod, ahol éppen vagy, hogy megvan a maga oka, abban az esetben talán sikerül megoldáscentrikusabban tekintened minden, jelen pillanatban zajló eseményre. Persze, nem mindenki olyan szerencsés, hogy csak úgy az ölébe hullik minden, amit megkíván. Légy büszke arra, amit eddig elértél, azt nem ajándékba kaptad, hanem minden a két kezed munkáját dicséri, talán így majd másként tekintesz a Világra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján kezdenek összecsapni a fejed felett a hullámok, kissé túlvállaltad magad, ami meglátszik a teljesítményeden is. A lényeg helyett ugyanis gyakorlatilag semmire nem tudsz megfelelően koncentrálni, hibát hibára halmozol, amelynek bizony te us beláthatod, hogy hosszú távon nem sok jót terem majd. Fogadd el, hogy neked is vannak határaid, nem vagy robot, aki bármilyen nehéz terhet elbír, legyen szó tonnákról is akár. Egyszerre annyit vállalj, amennyi még a hátizsákodban elfér, se többet, se kevesebbet!

HALAK (február 20-március 20)

Egyfajta vízválasztóhoz érkezel a hét első napján, amikor végre kiderülhet, hogy merre visz tovább az utad. Ha szemfüles és talpraesett vagy, sikerülhet úgy alakítanod a helyzetet, hogy a te elképzeléseid szerint alakuljanak a dolgok ahelyett, hogy a mások által megszabott haladnál. A saját sorsodnak te vagy a kovácsa, arra figyelj, hogy számodra mi a legjobb döntés. Az, hogy mások mit gondolnak majd rólad, egyetértenek-e vagy nem, azzal ne törődj. Csak magadra koncentrálj és arra, hogy a lehető legjobb döntést hozd!