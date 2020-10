Napi horoszkóp október 16.: a Rákoknak kockáztatniuk kell, a Szüzek vállalják a véleményüket

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 16.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú ideje álmodozol a sikerről és a csillogásról, szeretnéd te is élvezni a munkád gyümölcsét, mindennél jobban vágysz az elismerésre. Ahhoz azonban, hogy bármifajta sikert elérhess, hogy bezsebelhesd a környezeted elismerését, tenned is kell valamit. Találd ki, hogy mi az, amiben sikeres szeretnél lenni, vedd fel a cipőt, kelj fel a karosszékből és indulj el az úton, hisz megtett út és leadott energia nélkül örök álom marad az, amire mindennél jobban vágysz. A célod nem elérhetetlen, csupán csak dolgozni kell érte keményen és kitartóan, meglátod, megéri a fáradtság, ha cserébe a dobogó legfelső fokán állhatsz!

Bár mindened megvan, semmiből nem szenvedsz hiányt, látszólag igazán felhőtlenül, irigylésre méltóan éled mostanában az életed, mégis úgy érzed, nem kerek minden. Látszólagos boldogságod beárnyékolja valami, amin csak te tudsz változtatni. Mivel nem igazán szeretnéd, ha a tágabb környezeted tudomást szerezne arról, ami bánt, keress valakit, akiben teljes mértékben megbízol és kérj tanácsot, hogyan is lehetne ezt a bizonyos problémát megoldani. Ha elég őszintén tartasz tükröt magad elé, talán te magad is rájöhetsz, hogyan oldd meg a helyzetet, de ketten biztosan hatékonyabbak lesztek. Olyan személyt keress, aki nem élne vissza soha a bizalmaddal! Ne félj, ha megoldódik az ügy, akkor valóban felhőtlenül élheted az életed!

A környezetedben köztudott a tény, hogy segítőkészséged nem ismer határokat, akárki akármivel keres fel, rögtön mindent hátrahagyva rohansz és minden tőled telhetőt megteszel a bajbajutottakért. Ez rendkívül nemes tulajdonság, ugyanakkor jobb lesz, ha óvatosabban jótékonykodsz, hisz sajnos akadnak olyanok is, akik abszolút kihasználnak és a hátadon felkapaszkodva szeretnék a hegycsúcsot elérni. Járj nyitott szemmel és igyekezz észrevenni azokat az érdekembereket, akik csak haszonszerzés céljából legyeskednek körülötted! Okos vagy, ne engedd, hogy átrántson bárki a ló túloldalára!

Noha nem nagyon vagy a szakadék szélén történő egyensúlyozás híve, ma mégis olyan helyzetbe kerülsz, ahol muszáj kockáztatnod, hisz pontosan tudod, hogy másképp nem fogod tudni elérni az általad kitűzött célodat. A siker érdekében vonatkoztass el a veszélyzónától, igyekezz csak és kizárólag a feladatra koncentrálni és meglátod, meg se kottyan majd a dolog! Ha sikerrel abszolváltad a feladatot, nyugodtan fújd ki magad és ünnepeld meg azt, hogy sikerült levetkőznöd a félelmeidet, azokat a félelmeket, amikkel azelőtt szembe se mertél nézni. Szép munka, így kell ezt csinálni!

Rossz előérzeted van valamivel kapcsolatban, és ez kezd eluralkodni rajtad, meghatározva az egész napodat. Ha szeretnél a nyomástól megszabadulni, jobban teszed, ha utánajársz mindazon dolgoknak, amelyekkel kapcsolatban aggodalmat érzel, mert ha végre tisztán látsz, talán lehetőséged adódik arra is, hogy megelőzd a nagyobb bajt, de ehhez éremes megfelelően felkészülni a legváratlanabb fordulatokra is. Most semmiképp ne ülj tétlenül a fenekeden!

Kendőzetlenül kimondod a véleményedet egy üggyel kapcsolatban, amivel akaratodon kívül ugyan, de nagyon megbántasz valakit, aki magára vette a dolgot. Mielőtt azonban egy ilyen apróság miatt megromlana közöttetek a viszony, mindenképp magyarázd el neki, hogy nem akartál te senkit bántani, csupán a legjobb mggyőződéseden alapuló álláspontodat fejtetted ki. emiatt nem kell a jövőben sem elhallgatni a véleményed, ám tanulj ebből a szituációból, és legközelebb próbálj meg árnyaltabban fogalmazni!

Hosszú ideje rendkívüli módon vágysz valamire és úgy tűnik, a mai napon lehetőséged nyílik arra, hogy megszerezd. Borzasztóan izgatott vagy emiatt, nem is mered elhinni, hogy végre a tiéd lehet az, amiről eddig csak álmodni mertél, ezért legszívesebben világgá kürtölnéd, hogy mindenki osztozhasson veled az örömödben. Légy azonban óvatos, hisz csak akkor nyugodhatsz meg teljesen, ha valóban kézzelfogható eredményt értél el, mert addig még bármi megtörténhet. Szóval ügyelj a részletekre is! Ha pedig már a kezedben a dolog, azt nem veheti el tőled senki, s akkor nyugodtan büszkélkedj vele!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, aki szinte szándékosan keresi a bajt, s teljesen biztos benne, hogy te mindig ott állsz a háta mögött és szükség esetén kihúzod a gödörből, bármibe keveredjen is. Egy idő után észre kell azonban venned, hogy az illető csak kihasznál téged, mert a segíségedben bízva egyszerűen nem hajlandó ésszerűen gondolkodni, s nem akarja felmérni tettei várható következményeit. Bármilyen közel is áll hozzád ez a bizonyos személy, talán lassan el kellene engedned a kezét, hogy a saját bőrén tanulhassa meg, milyen az égő parázson futkározni! Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hiszen eddig te mindent megtettél érte, innentől minden csak rajta múlik!

NYILAS (november 23-december 21)

A mai napon fény derül valamire, amire korábban gondolni sem szerettél, s ami alapjaiban rengeti meg a biztos helyzetedet és ezzel együtt az önbizalmadat is. Bár most úgy látod, hogy eléggé nagy bajban vagy, azért azt be kell látnod, mégis jobb, hogy most derült ki a dolog, hisz ma még van lehetőséged változtatni – és egy másik úton elindulni. Ne arra figyelj, hogy ez milyen negatív hatással lehet rád, sokkal inkább arra, hogy mit tanulhatsz ebből, amit később egy hasonló szituációban fel tudsz majd használni. Gondolj bele, ilyen kellemetlen tapasztalatokra is szükség van ahhoz, hogy sikeressé válhass az élet minden területén!

Kifejezetten annak a híve vagy, hogy mindent jól és előre kiszámított módon lehet csak csinálni, az Élet egy matekpélda és amennyiben rendelkezel a megoldó kulccsal, mindenképp tiéd a siker. Fel kell azonban készülnöd azokra a helyzetekre, amikor váratlan események befolyásolják az útirányt, ne akarj mindenáron, görcsösen ragaszkodni az elveidhez, időnként engedj abból a feszített értékrendszerből, amely meghatározza az életed. Ha kellő lazasággal kezelsz bizonyos helyzeteket, neked is sokkal több élményt fog majd okozni! Jó dolog a kiszámíthatóság, de nem mindig megvalósítható!

Komoly célokat tűztél ki magad elé, pontosan tudod azt is, hogyan fogod elérni őket, nem félsz az utadba kerülő akadályoktól sem, hisz mindent alaposan átgondoltál, jó előre tudod, melyik lábad melyik után tedd ahhoz, hogy hasra ne ess. Érdemes azonban egy B-tervet is kidolgoznod, hisz akadhatnak olyan váratlan helyzetek, amelyek mindent megváltoztathatnak és amennyiben minden áron ragaszkodsz az eredeti elképzelésedhez, nem biztos, hogy ugyanúgy eredményes lehetsz, mint abban az esetben, ha van benned némi rugalmasság, amely elegendő lendületet ad ahhoz, hogy gond nélkül átugord az akadályt. Ne hallgass azokra, akik folyamatosan a füledbe károgják a veszélyeket és negatív energiákat bocsátanak ki feléd, ne engedd, hogy a félelem befolyásoljon. Ha már egyszer eltervezted és kitűzted ezt a bizonyos célt, tarts is ki mellette!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, az eddigi munkafolyamatban szükség van egy kis változtatásra ahhoz, hogy új lendületet kaphass ahhoz, hogy végül pozitív eredményeket tudj felmutatni. Alaposan gondold át, honnan veszed ki a kockát és hova illeszted be, mert nem mindegy, hogy hirtelen felindulásból kikapsz egyet a toronyból, aztán jó eséllyel összedől az egész, avagy jól megfontolt lépésekkel állva hagyod az egészet. Ne olyasmin próbálj változtatni, amely veszélybe sodorja a sikert, sokkal inkább kisebb dolgokban érdemes gondolkodnod. Tartsd szem előtt, hogy nem mindig az óriási lépések azok, amikkel előbbre jutsz, néha az apróbbak és jól átgondoltak vezetnek eredményre!