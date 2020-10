Napi horoszkóp október 15.: az Ikreknek kompromisszumot kell kötniük, a Mérlegek extrém kalandra vágynak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 15.

KOS (március 21-április 20)

Mérföldkőhöz érkezett az életed, olyasmibe szeretnél ugyanis belevágni, ami egyelőre elég ismeretlen dolog számodra, de mindenképp látsz benne fantáziát. A környezetedben élőkkel is várakozással telve osztod meg, ám a fogadtatás nem épp olyan, amit vártál. Ők ugyanis nem repesnek az örömtől, mert egyetlen egy dolgot látnak, még pedig azt, hogy fejjel rohansz a falnak. Hallgasd meg a véleményüket, de ne engedd magad teljesen befolyásolni. Mivel azonban előfordulhat, hogy az intelmeknek van alapja is, tudj szelektálni és eldönteni, hogy mi az, ami még belefér és mi az, ami már a testi-lelki épséged kockáztatja!

BIKA (április 21-május 20)



Olyan helyzet adódik, ami elég kellemetlennek látszik, és ha így maradnak a dolgok, nem biztos, hogy happy end lesz belőle. Most kell a kezedbe venni az irányítást, és az érzelmeidet félretéve racionálisan, hideg fejjel dönteni. Ez az az alkalom, amikor még van lehetőség visszafordítani mindent, ám ehhez a sarkadra kell állni, mert később lehet, hogy késő lesz! Cselekedj!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, akivel parázs vitába keveredsz egy bizonyos ügyben csupán azért, mert egyikőtök sem akar engedni a huszonegyből. Így azonban elég keserű a szád íze, hisz minden egyes pillanatban érezhető és vibráló feszültség van közöttetek. Nem érdemes egy kapcsolatot ilyenformán sutba dobni, üljetek le és egy finom kávé mellett beszéljétek meg, mi a probléma, hisz barátok között nincs az a gordiusi csomó, amit ne lehetne kibogózni. Vizsgáld meg az illető szemszögéből is a helyzetet, hisz az sokat alakíthat az álláspontodon.

RÁK (június 22-július 22)

Miközben fejben már elérted, amit szerettél volna, érzed, hogy nagyon közel vagy a célodhoz, nem várt akadályokba ütközöl, ami hirtelen kétségbe ejt. Szedd össze magad, aggodalomra semmi okod, pontosan tudod, hogy ilyenkor mi a teendőd, B-terved is van, így tehát könnyűszerrel meg fogod ugrani ezt az akadályt is. Csak bíznod kell magadban és a talpraesettségedben, hisz rendelkezel annyi tudással, hogy nem jelenthet gondot megoldani a feladatot. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, de jó irányba tartasz és ha sikerül a célt elérned, annál büszkébb leszel majd magadra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Elég bizonytalannak érzed magad a jelenlegi helyzetedben, s nem vagy jól a bőrödben. Rendkívülien frusztrál az, hogy nem tudod, mi fog történni, úgy érzed, nincs ráhatásod az események alakulására. Nem biztos azonban, hogy ez valóban így van, rajtad is múlik ugyanis, hogyan tudod alakítani a szituációt. Épp ezért, mivel frusztrál a dolog, kompetenciád határain belül igyekezz mindent kihozni a helyzetből, és próbáld meg olyan mederbe terelni az eseményeket, hogy azok számodra kedvezően alakuljanak! Nem lehetetlen, csak akaraterő és a magadba vetett hit kell hozzá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagyon szeretnéd, ha a dolgok felgyorsulnának és végre minden folyamatban lévő ügyednek végére érhetnél, ez azonban egyenlőre várat magára. Mivel nem tudod befolyásolni a dolgot, így nem is érdemes felesleges köröket futnod ezügyben, minden halad majd a maga medrében. Attól mert körbe futkározol, csak jobban elfáradsz, de érdemi előrelépes nem fog történni. Te csak csinálj mindent úgy, ahogy eddig, ne siettesd a dolgokat, hidd el, ha nem görcsölsz rá, előbb véget ér, mint gondolnád!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Unod az egyhangúságot, olyasmihez lenne kedved alapvetően, ami új lendületet adhat végre. Ennek okán egészen extrém kalandok is eszedbe jutnak, ám arra érdemes figyelned, hogy mégis a realitások talaján maradj. Nincs azzal probléma, ha feszegeted a határaidat, ha kimozdulsz a komortzónádból, de csak óvatosan! Kizárólag olyasmire vállalkozz, ami tényleg sikerélményekkel kecsegtet, szóval semmiképpen ne fuss fejjel a falnak!



SKORPIÓ (október 24-november 22)



Mások értékrendje szerint próbálod élni az életedet, miközben te is tudod, hogy nem ez a helyes út. Így el kell döntened, hogy a szíved szerint mit választanál. Amennyiben úgy véled, hogy a saját elveid szerint kell cselekedned, állj a sarkadra, és közöld határozottan mindenkivel, hogy többé nem vagy hajlandó senki akaratának alávetni magad. Hidd el, maradandót csak úgy tudsz alkotni, ha soha nem adod fel önmagadat, s nem az vezet, hogy megfelelj másoknak!

NYILAS (november 23-december 21)



Hosszú idő után úgy tűnik, jó úton haladsz a siker felé, minden sínre került, a szerelmi életed is úgy alakul, ahogyan szeretnéd, s úgy látod, semmi nem zavarhatja meg ezt az idilli állapotot. Mielőtt azonban végképpp elszállnál, ne feledd, hogy a saját boldogságod rajtad is múlik, s ezért tegyél meg minden tőled telhetőt, dolgozz a sikerért, és minden egyes nap légy hálás azért, mert jól alakulnak a dolgaid. És soha ne felejts el, hogy egy kapcsolat mindig két emberen múlik, így neked is bele kell adnod apait-anyait! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)



Ma váratlan akadályokba ütközöl, emiatt veszélybe kerül az általad elvárt eredmény is. Ne rettenj meg azonban egy kisebb bukkanótól, hisz a gátfutók sem kerülik ki a gátat az atlétikapályán. Tekints úgy erre a helyzetre, mint egy izgalmas kihívásra, s ha bízol magadban, biztosan képes leszel megküzdeni vele. Ha viszont azonnal nyúlcipőt húzol és megfutamodsz, az hosszú időre rányomja majd a bélyegét az egész életedre. Ha meghátrálsz, a gyávaságod miatt jó ideig lelkiismeret-furdalásod lesz, ezért inkább vegyél egy nagy levegőt és állj bele két lábbal a dologba! Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem úgy haladnak a dolgaid, ahogyan azt szeretnéd, ami eléggé frusztrál, nincs már meg benned az a lelkesedés, ami annak előtte volt. Amennyiben elég fontos azonban számodra az a cél, amit kitűztél magad elé, érdemes elgondolkodnod és mérlegelned, hogy min kellene változtatnod ahhoz, hogy sikerre vidd az ügyet, és olyan tempóban haladhasson minden, ahogyan azt korábban elképzelted. Ha most azt mondod, hogy elég volt és hátat fordítasz a dolognak, valószínűleg hosszú ideig bánni fogod, hogy nem volt benned elegendő kitartás. Ezért ha szükségét látod, inkább pihenj meg egy rövid időre, hogy aztán erőtől duzzadva ismét belevethesd magad a munkába!

HALAK (február 20-március 20)

Parázs vitába keveredsz valakivel, aki számon akar kérni valamit rajtad, amihez semmi köze, és ez téged rettentően felháborít. Mivel nem tartozol senkinek elszámolással, nem is érdemes emiatt felhúzni magad. Arra meg végképp semmi szükség, hogy hirtelen dühödben olyasmit mondj, ami megmérgezheti a kapcsolatotokat, ezért sokkal bölcsebben teszed, ha megőrzöd a hidegvéredet és higgadtan elmagyarázod az illetőnek, hogy nem gondolnád, hogy magyarázattal tartozol neki, de ha már itt tart a dolog, szívesen beszélgetsz vele. Tartsd azonban szem előtt, hogy nem kell a legbensőbb titkaidat is kiadnod csak azért, mert valakit hajt a kíváncsiság.