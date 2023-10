Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak régi vágyuk teljesül, a Rákok nem érzik magukat túl komfortosan egy bizonyos helyzetben

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 15.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján úgy tudod alakítani a magad javára a helyzetet, hogy talpraesettségednek köszönhetően sikeresen kerülj ki belőle. Nem is gondoltad volna, hogy az események váratlan fordulatot vesznek és végül minden jóra fordul. Ez is azt bizonyítja, hogy mielőtt cselekednél, érdemes többször átgondolni mindent, s ha jól döntesz, akkor jó eséllyel számodra kedvezően alakulnak a dolgok. Csak el ne bízd magad, hiszen bármikor adódhat olyan szituáció, amikor észnél kell lenned, ha nem akarsz nagyot hasalni!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napja csak neked kedvez, régi vágyad látszik ugyanis beteljesülni, melytől rengeteg pozitív energiát kapsz. Olyan eredményt érhetsz el, amelyre nem is számítottál, ám úgy tűnik, minden a legszerencsésebben alakul, amit már senki nem vehet el tőled. Ünnepeld meg a barátaiddal ezt a páratlan eredményt, menjetek el egy hangulatos étterembe és adjátok át magatokat a különleges ízek világánan. Holnap új hét következik, te pedig ismét fejest ugorhatsz a munkába, a mai napnap azonban élvezd ki mindn pillanatát, az erőfeszítéseid ugyanis abszolút nem voltak hiábavalóak, igenis érdemes küzdeni, hiszen akkor a siker sem marad el!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan minél hamarabb szeretnél elmozdulni arról a holtpontról, amelyben jelenleg vagy, mégsem sikerül valahogy úgy alakítani a helyzetet, hogy kellő lendület legyen benned. Igyekezz úgy intézni az életedet, hogy most megfelelőképp rákészülhess mentálisan és fizikai értelemben is az indulásra, hiszen könnyen lehet, hogy a lendület hiánya az energiatartalékaid kimerüléséből fakad. Az sem baj, ha semmit sem csinálsz, csak egyszerűen kikapcsolod az agyad és nem járatod a benne lévő mókuskereket folyamatosan. Hidd el, ha készen állsz az indulásra, azt a tested jelezni fogja!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan helyzetbe keveredsz akaratodon kívül a hét utolsó napján, amelyből már az elején szeretnél kihátrálni, mert úgy érzed, hosszútávon nem sok jót terem neked. Amennyiben azonban leküzdöd a hirtelen jött pánikot és alaposan számba veszel minden szempontot, akkor bizony könnyen rájöhetsz, hogy a szituáció ugyan nem túl kellemes, de ha összeszeded magad, jól is kijöhetsz belőle. Igyekezz a környezetedet is meggyőzni, hogy tartsanak veled, mert ha száz ember százfelé szalad, abból semmi jó nem sülhet ki, csupán mindenki elveszett emberként bolyonghat majd az erdő sötét sűrűjében!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Borzasztóan nehéz projektre készülsz, melyben körülötted gyakorlatilag senkinek nincs tapsztalata, te pedig csupán halványan ismered az útvonalat. Ennek köszönhetően érthető módon kissé remeg a lábad, nem is nagyon tudod, hogy bele merj-e vágni egyes egyedül. Nyilvánvalóan tudod, hogy számtalan akadály lesz előtted, azt is, hogy pont annyi a siker esélye, mint amennyi a kudarcé, ám ha el sem indulsz, akkor sosem fog kiderülni, hogy mi lett volna, ha... Tégy egy próbát, legfeljebb tapasztalatokkal lehetsz gazdagabb, akkor pedig már megérte, nem igaz?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Komoly kihívással szembesülsz a hét utolsó napján, ami az első pillnattól kezdve roppant nagy izgalommal tölt el. Szereted azokat a kalandokat, amelyek adnak egy kis adrenalinlöketet, így most sem okoz majd problémát az, hogy fejest ugorj a dologba. Nyugtasd meg a környezetedet, hogy teljesen tisztában vagy a veszélyekkel, pontosan tudod, hogy mit kockáztatsz, de ha soha nem próbálsz ki semmit, akkor nem fogsz egyről a kettőre jutni. Add át magad az élvezeteknek, hagyd, hogy a lendület vigyen előre!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Pontosan tudod, miként kell úgy kiszámítanod mindent mértani pontossággal, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok, híresen nagy matekos vagy ugyanis. Általában be is jönnek a számításaid, amire roppant büszke is vagy, ezúttal azonban te, magad is megdöbbensz, hiszen valamiképp porszem kerül a gépezetbe, melyre hirtelen nem is igen látod a megoldást. Bármennyire is remeg meg a lábad, mégis próbáld összeszedni magad, légy magabiztos és próbálj arra koncentrálni, hogy sikerülnie kell annak, amiért annyi áldozatot hoztál. Az utolsó métereknél nem szabad feladnod, különben hosszú ideig bánni fogod, hogy nem mentél tovább az általad választott úton. Merj megküzdeni az erőkkel és valósítsd meg az álmaidat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Magad sem tudod, miért, de a hét utolsó napján az átlagosnál sokkal feszültebb vagy, melyet úgy érzed, le kell vezetned valahogyan. Légy azonban körültekintő, s bármennyire is a plafonon vagy, ne a környezetedben élőkön töltsd ki az indulataidat. Keress inkább valami olyan elfoglaltságot, emi elvonja a figyelmedet vagy egyszerűen zárkózz el a külvilágtól annak érdekében, hogy még véletlenül se kerülhess olyan szituációba, amikor akaratlanul is megbánthatsz másokat! Ne aggódj, ez a nap is csak 24 órából áll!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem vagy az a szókimondó típus, ezért nem is szereted, ha különösebb ok nélkül valaki kierőlteti a véleményedet, a társaság közeppontjában találod magad. A túlzott exhibicionizmus sem jellemző rád, most mégis úgy hozza a helyzet, hogy hangosan ki kell mondanod a véleményedet, noha minden porcikád tiltakozik ez ellen. Nem sok ilyen szituáció adódik, de ha már így alakultak a dolgok, erőt kell venned magad és a nyilvánosság elé kell állnod – a saját érdekedben is. Ne félj hallatni a hangodat! Néma gyereknek az anyja sem érti a szavát!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján heroikusan küzdesz egy bizonyos cél eléréséért, amelyet körülötted gyakorlatilag mindenii feladott, te azonban túl fontosnak tartod ahhoz, hogy csak úgy veszni hagyd az egészet. Nagyon nemes tulajdonság a kitartás, figyelj azonban arra, hogy csak addig dolgozz egy ügyért, csak addig áldozz rá időt és energiát, amíg érdemes, s tudd és merd belátni, ha nincs értelme tovább harcolnod. Ha nem így teszel, lemaradhatsz az időközben utadba akadó lehetőségekről és két szék között a pad alá eshetsz. Nem a te hibád, ha ez most nem sikerült, de ne akarj többet kihozni belőle, mint amit lehet vagy érdemes!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján végre pontot tehetsz egy hosszabb ideje húzódó ügy végére, úgy érzed ugyanis, hogy kialakult egy olyan helyzet, amikor cselekedned kell, hiszen két tűz közé kerültél, mely állapot nem tartható már sokáig. Ne legyen lelkiismeret-furdalásod a döntésed miatt, hiszen ez nem megfutamodás, egyszerűen nem volt más választásod. Amennyiben legközelebb nem húzod az időt, abban az esetben nem kell kapkodnod, s jobban átgondolhatod, hogy a tetteidnek milyen következménye lehet!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, fogytán van a türelmed egy bizonyos helyzetben, valahogy teljesen feleslegesen futod a köröket, s a korábban kitűzött célod még csak fel sem tűnik a láthatáron. Nem érdemes azonban most hátat fordítanod mindennek, hiszen ha már eddig eljutottál, akkor szedd össze minden erődet és akard a sikert. Persze nem megy ez csettintésre, de hidd el, sokkal jobban esik majd annál, mintha az öledbe hullana minden. Menj tovább, mert az utad még nem ért véget!