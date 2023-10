Napi horoszkóp október 14.: az Ikrekre rámosolyog a szerencse, a Szüzek elégedettek az életükkel

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 14.

KOS (március 21-április 20)

Nem számítottál arra, hogy a hétvégédet megzavarhatja egy váratlan esemény, ma azonban mégis olyasmivel kell szembesülnöd, ami tényleg gyors és hatékony beavatkozást igényel, és nem várhatsz a jó szerencsére, hátha magától megoldódik a dolog. Szerencsére pontosan tudod, hogy mit kell lépni, ne késlekedj tehát egyetlen percig sem, hiszen nincs idő hosszas meditálásra. Bár az eredmény nincs garantálva, te mégis nyugodt lelkiismerettel léphetsz tovább, hiszen minden tőled telhetőt megtettél. Bárhogyan is szeretted volna, ennél többre sajnos nem vagy képes, de az adott helyzetből mindig biztosan kihozod a legjobbat!

BIKA (április 21-május 20)

Valaminek lassan a végére érsz, ám legnagyobb bosszúságodra úgy tűnik, hiábavaló volt a sok munka és befektetett energia, mert elég soványnak tűnik az eredmény. Amennyiben van még rá lehetőséged, finomíts a dolgon, ha viszont már elúszott a hajó, akkor nem érdemes bosszankodnod, egyszerűen csak próbáld elfogadni az egészet úgy, ahogyan van. Időnként előfordul, hogy olyan erők befolyásolják az életet, amelyeket te sem tudsz irányítani, így legfeljebb arra kell törekedned, hogy a lehető legjobb tudásod tedd a dolgodat. Ne akarj mindig szembeúszni az árral!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy tűnik, a hétvége első napja lehet a szerencsenapod, olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, ami nem mindenkinek és nem minden nap adatik meg. Épp ezért ne gondolkodj egy percig sem, ragadd meg az alkalmat és ugorj fejest a dologba, hiszen ha hezitálsz, lehet, hogy közben elúszik a hajó. Ha bátran cselekszel, olyan kapuk nyílhatnak meg előtted, amelyeken átlépve elérheted a korábban kitűzött céljaidat és végre a többiek is elismerik a képességeidet. Mindez jó alkalom arra is, hogy minél több kellemes élményhez juss, s minél több tapasztalattal gazdagodhass, ezáltal pedig teljesebb és boldogabb életet élhess!

RÁK (június 22-július 22)

Felelősségteljes döntést kell hoznod a hétvége első napján, melyhez annyira nem vagy hozzászokva, mégis pontosan tudod, hogy nem menekülhetsz el előle. A környezeted nagyra fogja értékelni ezt a bátorságot, amelyet ma kézzel fogható formában társz eléjük, ekkora felelősséget ugyanis nem sokan mernének vállalni rajtad kívül. Méltán lehetsz most büszke magadra, de vigyázz, nem a népszerűség a legfontosabb dolog az életben, ennél lényegesebb, hogy valóban hasznára lehetsz a társaidnak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első napján lehetőséged adódik arra, hogy beiktass egy kis sportot az életedbe, melyre már rendkívüli módon vágytál, hiszen alapvetően a lételemed az, hogy mindig mozgásban legyél. Használd ki az indiánnyár utolsó napjait, hívd el a barátaidat és közösen töltsétek el aktívan a délutánt. Ne tántorítson el, hogy szinte biztosan vonszolod majd magad az elején, hiszen elszoktál az efféle aktív tevékenységtől, de rövid időn belül bele tudsz majd lendülni és élvezni fogod az egészet. Hidd el, sokkal hatékonyabbnak érzed majd magad ezután és a lelkiismereted is megnyugszik, hogy tettél valamit az egészséged érdekében!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nincs okod panaszra, teljesen elégedett vagy a jelenlegi életeddel, sokat dolgoztál a céljaidért, magadat nem kímélve rengeteg időt, illetve energiát áldozva rájuk, most pedig joggal szeretnéd egy kicsit élvezni a sikert. Annak ellenére, hogy senkinek semmi köze hozzá, mégis akadnak majd olyanok, akik mindenáron megpróbálnak beleszólni abba, hogyan illene élni az életed, hiszen az ő értékrendjükön kívülesik az, amit csinálsz. Neked azonban nem kell senkivel foglalkoznod, mert mindenért te dolgoztál meg, nem kevés verítéket hullatva, ezért most élvezd nyudodtan a munkád gyümölcsét. Csak magadra figyelj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hétvége első napja tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy a környezeted előtt is bebizonyítsd, mennyi bátorsággal és akaraterővel rendelkezel. Olyan alkalom adódik ugyanis, amely lehetővé teszi azt, hogy megkapd, amire olyan hosszú ideje vágysz már, az előtted álló út azonban nem lesz zökkenőmentes. Szükséged lesz minden tudásodra, kreativitásodra és bátorságodra ahhoz, hogy kiálld valamennyi próbát, s magadénak tudhasd ezt az általad hőn áhított dolgot. Indulj el a sikerhez vezető úton, de mindenképpen készülj fel arra arra, hogy komoly küzdelmet kell majd folytatnod! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége első napjára érik meg benned a gondolat, hogy változtass a jelenlegi életeden, és egy olyan úton indulj el, amely több boldogságot és sikert tartogat számodra. Ez mind roppant elismerésre méltó, légy azonban óvatos, szuper, hogy megszületett benned az elhatározás, de ne a nagy Semmi felé menj tovább, legyen egy olyan biztos helyzet, ahol megtalálhatod a boldogságod anélkül, hogy megbánnád a váltást. Csak akkor tegyél pontot ennek a jelenleg futó fejezet végére, ha teljesen biztos vagy a dolgodban. Mérlegelj mindent és ha úgy látod, hogy nincs semmi biztos pont, amibe kapaszkodhatsz, akkor bizony jobb lenne, ha kicsit várnál még. A lényeg, hogy meghoztál egy döntést és ez már önmagában dicséretes dolog!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú idő után szervezhetsz végre közös programot a barátaiddal ezen a hétvégén, ami a sok munka és a kötelező körök letudásával végre megváltásként jöhet, hisz kezdtél már a mókuskerékben megállás nélkül futva rendkívüli módon kimerülni. Használd a napot arra, hogy minél többet beszélgessetek, minél több időt töltsetek együtt, egyszóval minél több közös élményt gyűjtsetek. Bizony szüksége van az embernek olyan minőségi együttlétre a szeretteivel, amikor egyszerűen kikapcsolhat, nem kell az aktuálisan megoldandó problémákra koncentrálni, csakis arra, hogy feltöltődjön. A pihenés neked is jár, élvezd tehát minden percét!

BAK (december 22-január 20)

Az esetek döntő hányadában nagyon nehéz kihozni a sodrodból, tulajdonképp te vagy a megtestesült béke, aki egy-egy helyzetben másokat is nyugalomra int. A hétvége első napján azonban olyan szituációba kerülsz, ahol valakinek mégis sikerül próbára tennie, melynek nyomán sikerül is kihoznia a béketűrésből. Az illető ugyanis olyan viselkedést tanúsít, amely egyszerűen nem fér bele semmilyen formában az értékrendedbe. Ne hagyd azonban, hogy az érzelmek vezéreljenek, igyekezz a tőled már megszokott diplomáciát gyakorolni, hiszen egészem eddig senki nem született a Földre, akinek sikerült feldühítenie, törekedj tehát arra, hogy ez most sem legyen másként!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, túl nagy volumenű dologba vágtál bele ahhoz, hogy egyedül sikerüljön végigvinned, túl kevésnek érzed ugyanis a tudásodat a sikerhez., Amennyiben a meglátásod valós, abban az esetben mindenképp érdemes megfontolnod, hogy ki lehet az a környezetedben, aki érdemben a segítségedre lehet. Ne akarj feleslegesen hősködni, hisz ha nem látod be a határaidat, annak az lehet a következménye, hogy csúfos kudarcot vallasz, ami hosszútávra jelenthet negatív előjelű hírnevet. Em szégyen bevallani, ha valamihez nem vagy még felnőve!

HALAK (február 20-március 20)

Egészen mostanáig igyekeztél kerülni valakit, aki olyan titkodról tud, amire egyáltalán nem vagy büszke, valamilyen oknál fogva ugyanis azt gondolod, az illető hajlamos visszaélni azzal az informácóval, amely ha kiderül, akkor te roppant kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Amennyiben azonban képes vagy te, magad felülkerekedni a saját, múltbéli botlásodon és elfogadod a tényt, hogy emberből vagy, aki időnként hibázik, abban az esetben rögtön másképp látod majd a helyzetet és nem az lesz a legfőbb célod, hogy mindenáron, másnak kiszolgáltatva titkolózz. Merj szembenézni a múltaddal, zárd le azt, aki nem a jelenedet szolgálja és lépj tovább, ne őrlődj feleslegesen azon, ami nem téged szolgál!