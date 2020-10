Napi horoszkóp október 14.: a Rákok mindenáron meg akarnak felelni a környezetüknek, a Szüzek az őszinteség hívei

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 14.

KOS (március 21-április 20)



Olyasmiről szerzel tudomást, ami előrelendítheti az eseményeket, ám minden még egyáltalán nem garantált, így nem is érdemes beleélned magad. Továbbra is állj készenlétben, hogy váratlan helyzetben tettre készen cselekedni tudj, de ne vedd készpénznek azt, ami még nem garantált. Hiszen az, hogy valahonnan hallasz valamit, még nem garancia arra, hogy úgy is fog történni. Járj éberen és vedd észre azokat a lehetőségeket, amelyeket érdemes lesz kihasználnod a siker érdekében!

BIKA (április 21-május 20)



Túl nagy elánnal élted mostanában az életet, nem törődve semmifajta veszéllyel, totálisan figyelmen kívül hagyva mindenkit csak azért, hogy neked jó legyen. Rá kellett azonban jönnöd, hogy ez az út sehova nem vezetett, bent vagy a sűrű rengetegben és senki nem fogja a kezed, aki ismerné a kiutat. Talán jobb is, ha most egy kicsit egyedül vagy, saját magadra és a döntéseidre utalva, hisz ez megtanít arra, hogy ez a fajta gondolkodásmód sehova nem vezet. Becsüld meg azokat, akik körülötted élnek, hisz bármikor kerülhetsz szorult helyzetbe, amelyben senki nem szeret önmagára utalva lenni!

IKREK (május 21-június 21)

Elbizonytalanodsz abban a tekintetben, hogy egy bizonyos dologban jó döntést hozol-e. Közeleg a határidő, te pedig még mindig bizonytalan vagy. Ne szégyellj tanácsot kérni tehát olyan emberektől, akiknek adsz a veleményére és akik kézzel fogható dolgokat mondanak. Ugyan a végső döntés a te kezedben van, ám ezután nyugodt lelkiismerettel fogod meghozni, hisz nem csupán saját magad szemszögéből vizsgáltad a dolgot.

RÁK (június 22-július 22)

Ezer fokon égsz, egyfolytában azon dolgozol, hogy mindenkinek megfelelj, hogy mindenki elégedett legyen és elismerően kezet rázzon veled. Még a saját elveidből is lejjebb adsz azért, hogy a maximumot hozd. Biztos vagy azonban benne, hogy hosszútávon jó lesz ez? Ne mások elvárásai szerint éld az életed, sokkal inkább a saját értékrendednek próbálj megfelelni, ezzel önmagadat elégedetté tenni! Elsősorban ugyanis te vagy a fontos, a többiek csak utánad következnek a sorban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Az átlagosnál nagyobb teljesítményt várnak el tőled, te azonban egyáltalán nem vagy biztos benne, hogy elegendő tudás és képesség birtokában vagy ahhoz, hogy olyan eredményt hozz ki magadból, amely az eddigi, lehető legjobb. Mindennek ellenére meg kell próbálnod, hisz anélkül, hogy nem teszed egyre magasabbra a lécet, soha nem leszel jobb magasugró. Teher alatt nő a pálma, bátran bizonyítsd tehát be, hogy bizony képes vagy nagyobb nyomás alatt is a maximumon teljesíteni! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ha a feléd kinyilvánított őszinteséget elvárod az emberektől, neked is fel kell vállalnod a véleményed, még akkor is, ha az negatív. Amennyiben szeretnél tehát valamit tudatni bárkivel, mondd ki őszintén, ellenkező esetben soha nem fogod tudni a céljaid elérni és az akaratodat érvényesíteni. Hidd el, nem fogják kétkedve fogadni, sőt, a segítségedre is lesznek néhányan! Hallasd a hangod, másképp nem fog menni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Az esetek döntő hányadában, egy-egy konfliktus helyzetben a végsőkig kiállsz magadért, ha igazad van, addig nem nyugszol, amíg meg nem győződ a másik felet. Most azonban olyan helyzet adódik, ahol bámit mondasz, egyszerűen nem hajlandóak beismerni azt, hogy a logika ez esetben a te gondolatmenetedben van. Emiatt jobb, ha hátat fordítasz és tovább állsz, lépj túl rajta, hisz ez nem a te játszmád, nem kell minden provokációba beleállnod, hisz azzal csak saját helyzeted nehezíted!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta változást szeretnél elérni az életedben, amelyre a környezeted egyelőre nincs még felkészülve. Épp ezért ne izgasd fel őket feleslegesen, aprólékosan dolgozd ki a tervet és csak abban az esetben hozd nyilvánosságra azt, ha már teljes biztonsággal meg tudtad valósítani. Vigyázz, hogy kinek mit mondasz, hisz lehet, hogy ezúttal kígyót melengetsz a kebleden, és olyasvalakit fogadsz a bizalmadba, aki később csúnyán visszaélhet vele.

NYILAS (november 23-december 21)

Apró mozdulatok kellenek ahhoz, hogy tökéletesítsd azt a folyamatot, amelynek végén komoly eredményeket tudsz majd felmutatni. Ez kiváló bizonyíték arra, hogy érdemes volt annyi energiát és időt belefektetned, hisz ez most egy olyan véget fog érni, amely nagy büszkeséggel tölt majd el. A környezeted is elismerően fog veled kezet rázni, ők sem gondolták volna ugyanis, hogy effajta szuper képességeid vannak. Mivel azonban még nem szakítottad át a célvonalat, maradj éber és figyelj minden lépésedre, nehogy egy rossz mozdulat keresztülhúzza a számításaidat!

BAK (december 22-január 20)



Mindenképpen szeretnél a végére járni valaminek, ám most még nem nagyon tudod, melyik úton indulj el. Tanácstalanságod nem tart majd sokáig, hisz ha nyitott szemmel jársz, bele fogsz botlani abba a személybe, aki megadja neked a választ minden kérdésedre. Ragadd meg a kezét és derítsetek fényt együtt arra a homályos történetre, ami nem hagy nyugodni. Ha sikerül kideríteni, mi áll mögötte, fellélegezhetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túlságosan elbagatelizáltál valamit, aminek sokkal nagyobb jelentőséget kellett volna tulajdonítanod, s ami legnagyobb bosszúságodra most negatív formában köszön vissza. Ha kidühöngted magad, rájöhetsz, hogy egyetlen ember felelős a kialakult helyzetért, az pedig te vagy. Igyekezz korrigálni, amíg nem késő és legközelebb próbálj sokkal komolyabban venni bizonyos szituációkat. Lehet, hogy nem láttad a helyzet komolyságát, de mostantól járj sokkal nyitottabb szemmel!

HALAK (február 20-március 20)



Akad valaki a környezetedben, aki nem tetszésének olyan formában ad hangot, amely sérti az értékrended. Mivel a hangszín és a stílus kilométerekkel meghaladja a toleranciaküszöböd, igyekezz határozottan, ám intelligens stílusban, finomított hangerővel megértetni az illetővel, hogy nem vagy a vitához alkalmas partner, nem tudsz ugyanis olyan mélységekig menni, hogy hozzá hasonlatos stílust engedhess meg magadnak. Ne ítélj azonban elsőre, talán rossz napja van, nem biztos, hogy akarattal reagált úgy, ahogy. Ha semmiképp nem látsz változást, igyekezz magad mögött hagyni az illetőt, hisz számos más, értékes emberrel vagy körülvéve, nem vagy tehát arra szorulva, hogy eltűrd az alpári hangnemet.