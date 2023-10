Napi horoszkóp október 13.: a Rákoknak meg kell tanulniuk nemet mondani, a Skorpiók bizonytalan helyzetbe kerülnek

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 13.

KOS (március 21-április 20)

Túl sok mindent csinálsz egyszerre, annyi vasat tartva a tűzbe, hogy ez már az eredményeiden is kézzel fogható módon meglátszik. Mivel a jelenleg folytatott tevékenységeid hatással lesznek a környezetedre is, így most kell lassítanod a tempón és elkezdened észszerűen gondolkodni, mert a kapkodás semmi jót nem szül majd. Ülj le, dolgozd ki, hogyan kívánod abszolválni a feladatokat, és addig lépj valami jót, amíg nem késő. Ha szükségét érzed, kérj segítséget, vonj be másokat is a folyamatba, mert csapatban sokkal könnyebben megy minden. Te pedig igazi csapatjátékos vagy, csak maradj a pályán belül!

BIKA (április 21-május 20)

Apró botlás zavarja össze számodra a hét utolsó munkanapját, a kialakult helyzetből pedig azt gondolod, lehetetlen különösebb deficitek nélkül kijönni. Ez azonban teljesen rányomhatja a bélyegét a teljesítményedre, ám ha időben feleszmélsz, helyén az eszed és korrigálni tudsz, akkor nem kell komolyabb következményekkel számolnod. Ne hagyd, hogy a kétségbeesés uralkodjon el rajtad, mert az semmi jóra nem vezet! Legyél talpraesett, használd a benned rejlő tudást, most ugyanis rajtad a világ szeme! Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Belekerülsz egy szituációba a hét utolsó munkanapján, amelyben ugyan első pillanattól kezdve elég kényelmetlenül érzed magad, ennek ellenére most már kénytelen vagy a lehető legjobb tudásod szerint megállni a helyedet. Próbáld a maximumot nyújtani, ne engedd, hogy a körülmények magukkal ragadjanak. Csakis arra koncentrálj, hogy minél hamarabb pontot tegyél az ügy végére, hisz érthető módon a lehető legkevesebb időt próbálsz az idődből elvesztegetni. Ha sikerül lezárnod az ügyet, akkor nyugodtan dőlj hátra és add át magad a hétvégének!

RÁK (június 22-július 22)

Nehezen mondasz nemet egy igen-igen csábító ajánlatra, mellyel egy közeli ismerősöd keres fel a hét utolsó munkanapján. Mielőtt azonban meggondolatlanul mennél bele bármibe, előtte azért érdemes minden részletet aprólékosan megvizsgálni illetve többször megrágnád a folyamatot, a kockázatok szem előtt tartásával. Írd le azokat a pro és kontra érveket, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy tisztán láss. Amennyiben több az ellene, mint a mellette szóló pont, abban az esetben jobban teszed, ha inkább új utakat keresel és nem engedsz a csábításnak. Ne aggódj, lehetőség minden második lépésnél terem, csak nyitott szemmel kell járnod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, a hét utolsó munkanapján valaki elédegetlen veled annak ellenére, hogy azt gondolod, profi módon dolgozol. Roppant módon frusztrál az, hogy fintorog és kétértelmű megjegyzéseket tesz rád, melyet nem tartasz túl korrekt eljárásmódnak. Amennyiben azonban nem kérdezel rá ennek okára, gyakorlatilag az idők végezetéig főhetsz a levedben, semmiféle változás nem fog bekövetkezni. Helyesebben teszed tehát, ha leülsz az illetővel és megpróbálod megtudni, mi az, ami zavarja veled kapcsolatosan és ehhez képest neked mi az álláspontod. Néma gyereknek anyja se érti a szavát, ezt érdemes szem előtt tartanod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasmivel próbál valaki befolyásolni a hét utolsó munkanapján, ami borzasztóan távol áll tőled, épp ezért, bár nem arról vagy híres, hogy spártai módon kiállsz magadért, ma mégis a helyzet kényszeríti ki belőled, hogy a sarkadra állj és szembemenj mások elvárásaival. Most elsősorban a te érdekeid számítanak, hisz ez az a szituáció, amikor ki kell állnod magadért, legyél erős és vedd át az irányítást, hisz ha most nem teszed meg, akkor örökké a környezeted árnyékában fogod vinni a másodhegedűs szerepét!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét elején kitűztél magad elé egy nagyon fontos célt, amelynek eléréséért roppant sokat küzdöttél, a terveid alapján pedig a hét utolsó munkanapján szeretnéd is learatni a babérokat. Mivel nem nagyon ismersz lehetetlent, épp ezért roppant céltudatosan mész előre, másképp nem is tudod elképzelni a győzelemhez vezető útvonalat. Higgy magadban, a sikerben és abban, hogy az általd befeketett munkák bőséggel térülnek majd meg! Most ne állj meg, a célegyenesben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bizonytalan helyzetbe kerülsz a hét utolsó munkanapján, mert egy alapjáraton is kényelmetlen szituációban választás elé állítanak. Mivel te a legkevésbé sem vagy a kényszerhelyzetek híve, ebből adódóan ezúttal is meglehetős frusztrációval fogadod a kialakult kellemetlenséget. Eljött tehát a pillanat, amikor megmutathatod, hogy neked is van saját véleményed, képes vagy tehát eldönteni azt, hogy merre is kell menned. Ne hagyd, hogy olyasmire kényszerítsenek, amit egyáltalán nem szeretnél megtenni, nem kell ugyanis vállalnod semmi olyasmiért a kockázatot, ami veszélyhelyzetbe sodorhat! Legyél határozott a saját érdekedben!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki olyasfajta nyomást gyakorol rád a hét utolsó munkanapján, mely alatt gyakorlatilag roskadozol, fogalmad sincs, miképp tudnál az illető elvárásainak egyáltalán megfelelni. Mivel azonban az Élet nem arról szól, hogy neked mindenki más mércéit kell megugrálnod, épp ezért még azelőtt rázd le a láncaidat, mielőtt nagyobb kényszert helyeznél magadra, ellehetetlenítve ezzel a saját helyzetedet. Inkább arra koncentrálj, hogy megtaláld azt az arany középutat, amelyben boldog is lehetsz, nem is kell másoknak megfelelned, ahol békében vagy önmagaddal és a Világgal!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján végre megoldást találhatsz egy bizonyos ügyre, ami pont jókor jött, mert kezdted már feladni az egészet. Ma azonban igencsak kiváltságos helyzetbe kerülhetsz, amit persze a szerencsének is köszönhetsz. Amenyiben sikerül pontot tenned a dolog végére, abban az esetben ha nem muszáj, akkor ne vállalj a hétvége előtt nagyobb feladatot, hisz nem az a célod, hogy pihenés helyett a munkába temetkezt. Pihend ki magad és gyűjts erőt a következő hétre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szeretnél valamiféle változást eszközölni az életedben, arra vágysz ugyanis, hogy az egyhangúaágot megtörje egy kis izgalom. Ennek érdekében nem riadsz vissza a veszélyesebb kalandoktól sem, mindenképp olyan impulzusokat keresel ugyanis, amelyek új motivációt és lendületet adhatnak. Nem kell azonban a szakadék szélén egyensúlyoznod ahhoz, hogy színesebb legyen a most olyannyira szürkének ítélt életed, hiszen a biztonsági zónán belül is számos dolog van, amivel inspirálódhatsz. Nem kell feketén vagy fehéren tekintened a hétköznapokra, próbáld inkább a fantáziádat használva, apró változtatásokkal színesébbé tenni az életedet!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján kezd egy vitás helyzet elfajulni egy munkatársaddal, aki egy váratlan mondatával a lelkedbe gázol, melyet te a megdöbbenés okán nem is igen tudsz megfelelőképp lereagálni. Borzasztó nagy csalódottságot érzel, azt gondolod, hogy soha többé nem állsz szóba sekivel, nincs ugyanis szükséged arra, hogy valaki ilyenformán semmisítsen meg. Teljesen érthetőek az érzéseid, amennyiben azonban sikerül tisztáznod magadban a dolgot, abban az esetben beláthatod, hogy nem az egész világ romlott el, igenis vannak körülötted olyan emberek, akik számára fontos vagy és közel állsz a szívükhöz. A szóban forgó munkatársadnak pedig adj néhány napot, hogy rájöhessen, mit és hogyan kellett volna másképp kommunikálnia, hiszen ő is ember, neki is megengedett tehát a botlás kehetősége!