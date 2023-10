Napi horoszkóp október 11.: az Oroszlánok gátlástalan őszinteséggel találkoznak, a Bakoknak érdemes szembenézniük egy számukra kellemetlen helyzettel

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 11.

KOS (március 21-április 20)

Annyira jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeid a hét közepén, hogy azt gondolod, nyugodtan dőlhetsz hátra, az eredményeket ugyanis innentől kezdve teljesen biztosan bezsebelheted. Talán kissé elhamarkodottan lazultál el ilyen mértékben, hiszem olyan apró részletek terelik egyetlen tollvonással bizonytalan mederbe a folyamatot, amelyekre abszolút nem voltál felkészülve. Ugyan az utolsó pillanatban sikerül megmentened a helyzetet, de mindenképp érdemes legközelebb arra ügyelned, hogy csak akkor dőlj hátra, ha az elképzeléseidnek megfelelően sikerül lezárnod mindent, addig csak az útvonalra koncentrálj!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben valamilyen módon mindig úgy hozta az Élet, hogy háttérbe szorultak a saját céljaid és sok esetben az értékrendeden és elveiden jóval túlmutató ügyekbe keveredtél akaratodon kívül csak azért, hogy mások elvárásainak megfelelhess. Most azonban eljött az idő, hogy vastagon meghúzd azt a bizonyos határvonalat, amely nem teszi lehetővé még azt sem, hogy ilyen helyzeteknek akár csak a közelébe is kerülhess. Gondold végig, mi a fontosabb, másokat boldoggá tenni, vagy a saját értékrendedned megfelelő úton elérni a boldogságod!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú gyötrődés és küzdelem után a hét közepén elérkezik a pillanat, amikor végre átütő sikert érhetsz el, mely olyannyira hihetetlen, hogy a csalódás elkerülése miatt. nem mered beleélni magad. Nyugodtan merd azonban elhinni, hogy a siker a te érdemed, mellyel most kézzel fogható formában büszkélkedhetsz. Hihetetlenül boldog vagy, hisz ugyan nem az életed múlt rajta, mégis nagyon sokat jelent számodra ez a győzelem. Ünnepeld méltóképp azt, amit elértél, végre dőlj hátra és élvezd a munkád gyümölcsét, de mégse hagyd, hogy a siker megrészegítsen és elvegye a józan ítélőképességedet! Ha megfürödtél a csillogásban és egy kicsit feltöltődtél, keress új kihívásokat!

RÁK (június 22-július 22)

Nyakadon egy bizonyos projekt határideje, melyen a karriered szempontjából igen-igen sok múlhat, épp ezért eszeveszett kapkodásba kezdesz. Ne is foglalkozz most mással, zárd ki a külvilágot és igyekezz csak erre a feladatra összpontosítani. Lehetséges, hogy nem feltétlenül az általad remélt eredmény születik, ám nem is neked kell tetszenie, sokkal inkább a feletteseidnek kell majd rábólintania. Legközelebb igyekezz okosabban gazdálkozni az időddel annak érdekében, hogy ne az utolsó utáni másodpercekben kelljen kapkodnod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén valaki gátlástalanul vágja az arcodba a véleményét, ráadásul egy hozzád közel álló személy az, aki igencsak élesen fogalmaz. Emiatt első pillanatban rendkívül dühös vagy az illetőre, legszívesebben szóba sem állnál vele a jövőben, ám ha egy kicsit megnyugszol és racionálisan látod a helyzetet, rá fogsz jönni arra, hogy tulajdonképp van némi igazság abban, amit hallottál. Érdemes egy kis önkritikát gyakorolnod, próbáld levetkőzni azokat a rossz tulajdonságaidat, amelyek másnak is szemet szúrtak. Hidd el, nincsen hibátlan ember, te sem vagy az, de ha dolgozol az ügyön, akkor bizony a népszerűségi indexed is nőni fog és a lelkiismereted is sokkal nyugodtabb lesz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan feladattal bíznak meg a hét közepén, amely borzasztóan ijesztőnek tűnik első látásra, nemet azonban mégsem tudtál mondani, hiszem nem akartál emiatt egyfajta feketebáránnyá válni a feletteseid szemében. Mivel azonban a nehézségi fok meghaladja a képességeidet, épp ezért alaposan gondold végig, hogy melyik lábadat melyik után teszed, hatalmas lehet ugyanis a botlás lehetősége. Szedd össze minden tudásodat, használd fel az évek során szerzett sok-sok tapasztalatot, vess be mindent, amit csak tudsz, és cselekedj, hisz könnyen lehet, hogy csak első ránézésre tűnt megugorhatatlannak az akadály, ha közelebb merészkedsz, akkor már rögtön nem is olyan eget rengető!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában szeretsz az általad kidolgozott tervek szerint haladni, a váratlan helyzetek könnyen elnizonytalanítanak, hirtelen adódó szituációkban épp ezért nem is igen tudsz megfelelőképp reagálni. A hét közepén azonban cseppet sem a te terveid lesznek mérvadóak, csapatban kell ugyanis dolgoznod, hisz olyan feladatot kaptok a munkatársaiddal, amelyet csakis együtt lehet megoldani. Ahhoz azonban, hogy konfliktusok nélkül oldjátok meg a helyzetet, lejjebb kell adnod az elvárásaidból, rugalmasabbnak kell lenned, ellenkező esetben nagyon hamar ki fogsz lógni a társaságból. Az efféle szituációk azok, amelyek hasznodra válnak, hiszen megtanítanak arra, hogyan kell a saját szempontjaid helyett a közös érdekekre figyelni. Hidd el, ettől leszel egyre tapasztaltabb!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén igyekszel valakit rábeszélni egy szerinted vissza nem térő lehetőségre, ám az illető minden porcikájával tiltakozik ellene. Mivel azonban te úgy érzed, mindenképp meg kell ragadnia az alkalmat ahhoz, hogy sikeressé válhasson, nem hagyod rá a dolgot, s határozottan nyomulsz, így viszont csupán ellenszérzéseket fogsz kiváltani másokból. Ha valaki makacsul ellenáll, akkor bizony jobb, ha belátod, hogy nem tehetsz semmit, inkább lépj tovább és engedd el az illető kezét. Ha úgy dönt, hagyja elúszni a hajót, akkor nincs mit tenni, ez az ő döntése!

NYILAS (november 23-december 21)

Roppant céltudatos ember vagy, amit a fejedbe veszel, azt tüzön-vizen keresztülviszed, s bármi történik, te mindig ragaszkodsz az eredeti elképzelésedhez, a saját megoldásaidhoz. Ez azonban időnként megakadályoz bizonyos célok elérésében, hiszen lehetnek olyan élethelyzetek, amikor kénytelen vagy letérni az általad eltervezett útról, s más ösvényen kell elindulnod annak érdekében, hogy végül sikeres legyél. Nem érdemes mindenáron kötni az ebet a karóhoz, igyekezz rugalmasabb hozzáállással végigmenni bizonyos folyamatokon, időnként pedig amennyiben bizonytalan vagy, abban az esetben mérlegelj, hogy mi lehet a legésszerűbb döntés!

BAK (december 22-január 20)

Minél inkább igyekszel elodázni egy bizonyos dolgot a hét közepén, annál inkább kezd a fejedre nőni, melytől lassacskán egyetlen szabad perced sem lesz. Épp ezért eljött az idő, amikor be kell látnod, hogy nem húzhatod tovább, szembe kell nézned minden problémával, ami nem hagy nyugodtan aludni. Hidd el, ha nem hezitálsz tovább, sokkal egyszerűbb lesz az életed, s megszűnnek az álmatlan éjszakáid is, nem mellesleg pedig más feladatokra is zavartalanul koncentrálhatsz. Minden csak azon múlik, hogy le tudod-e győzni a félelmeidet, határozd el magad, állj fel és cselekedj, mindenekelőtt a saját nyugalmad érdekében. Ha túlleszel mindenen, még a Nap is másként fog sütni, hidd el!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, sokkal több minőségi időt is tölthetnél a számodra igazán fontos emberekkel, annyira zsúfolt azonban az életed az utóbbi időben, hogy egyszerűen nem jut időd saját magadra sem. Ennek okán érthető módon eléggé frusztrált vagy, hisz alapvetően a prioritási sorrend elején vannak a szeretteid, ezután következel te, majd valahol hátul azok a dolgok, amelyek most minden idődet lefoglalják. Ez azonban most megfordult, hiszen valamiért előnyt élveznek a folyamatban lévő ügyeid, aztán jössz te, majd valahol hátul kullognak a szeretteid. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, ez ugyanis egy átmeneti állapot, most csupán azért van ekkora súlya a munkának, mert nagy előrelépési lehetőségen dolgozol, amelyhez bizony szükség is van arra, hogy mindent bevess. Ne aggódj, nem lesz ez mindig így!

HALAK (február 20-március 20)

Van valaki a környezetedben, aki iszonyúan arcátlanul nyomul, szeretne minden alkalmat megragadni arra, hogy a bizalmadba férkőzzön és belelásson olyan ügyekbe, amelybe bizony korántsem mindenkit avatsz be. Mielőtt még belemennél egy értelmetlen macska-egér játékba, előtte igyekezz felnyitni az illető szemét és elmondani neki, hogy pontosan tudod, mit szeretne, ám ezúttal rossz ajtón kopogtat, hiszen te döntöd el, hogy kit és meddig engedsz közel. Akinek pedig meg van húzva a határvonal, azt a személyt akkor sem engeded közelebb, ha a földtől a plafonig ugrál. Fogalmazz világosan és érthetően, de semmiképp nem arrogánsan!