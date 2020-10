Napi horoszkóp október 11.: az Ikrek szembe mernek nézni bizonyos helyzetekkel, az Oroszlánok vissza nem térő lehetőséget kapnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 11.

KOS (március 21-április 20)

Úgy tűnik, megvilágosodtál végre és rájöttél bizonyos dolgokra, amelyekkel kapcsolatban eddig a sötétben tapogatóztál. Most már pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megfelelően megold az egyenletet, amely eddig tele volt ismeretlenekkel. Így esélyt sem láttál arra, hogy valaha a végére érj a dolgaidnak. Ne tétovázz sokat, állj neki, mert most teljesen ideálisak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Fuss neki, mielőtt ismét elbizonytalanodnál!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki olyan ígéretet tesz, amitől sokat vársz, bizonytalan helyzetedben úgy kapaszkodsz belé, mint egy mentőövbe a nyílt tenger kellős közepén. Hamar rá kell azonban jönnöd, hogy hamis illúziókat kergetsz, aki ugyanis ezt a bizonyos ígéretet tette, nem rossz szándékkal ugyan, de mégis bevitt az erdőbe: nemhogy közelebb vitt volna a megoldáshoz, de teljesen elkeveredtél a sűrűben. Most, hogy erre rájöttél, addig fordulj vissza, amíg nem késő, és inkább te magad gondold végig, hogy merre kellene menni. Ne szavazz mindenkinek túl gyorsan bizalmat, mert annál nagyobbat csalódhatsz!

IKREK (május 21-június 21)

Időnként azt érzed, jobb ha behunyod a szemed, befogod a füled és homokba dugod a fejed, hogy ne is kelljen tudomást venned a körülötted jelentkező problémákról és konfliktusokról. Attól azonban, mert nem akarsz észrevenni semmit, még nem fognak maguktól megoldódni a dolgok. Sokkal jobban jársz, ha bátran szembenézel mindennel, ami jelenleg bonyolítja az életed. Bizonyos lehetsz benne, ha legalább kísérletet teszel arra, hogy rendezd az ügyeidet, sokkal nyugodtabb lesz a lelkiismereted. Meglátod, ha szakítasz ezzel a halogató taktikával, még az álmod is könnyebb és pihentetőbb lesz.

RÁK (június 22-július 22)



Valaki egy beszélgetés során kétértelmű megjegyzést tesz, amellyel bogarat a füledbe, ezzel olyan kételyeket fogalmazva meg benned, amelyekre eddig nem is gondoltál. Mivel nem hagy nyugodni a dolog, épp ezért igyekezz ezeket a kételyeket tisztázni, hisz egészen addig úgysem tudod majd kiverni a fejedből a dolgot. Jó eséllyel sok mindenre fény derülhet, s fel kell készülnöd arra is, hogy talán most válik számodra is világossá az, hogy nem mindenki feltétlenül az, akinek mutatja magát. Akárhogyan is, de ennek mindenképp érdemes utánajárnod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Olyasfajta lehetőséget kínálnak fel neked, amit az első pillanatban el sem mersz hinni, hiszen ezzel egyszer, s mindenkorra, de legalábbis hosszú időre rendeződhet a helyzeted. Izgatottságod mellett azonban azt is pontosan tudod, hogy elég nagy a kockázat, s esetleg minden el is veszíthetsz egyetlen másodperc alatt, ám mivel pontosan tisztában vagy a céljaiddal, ne hagyd, hogy bármi elrettentsen. Most kell belátnod, ha nem szeretnél életed végéig bizonytalanságban élni, kénytelen vagy kockáztatni. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben igen fajsúlyos dologban kér tanácsot tőled, te azonban nem szeretnél felelősséget vállalni ezzel kapcsolatban, így nem is akarsz véleményt nyilvánítani. Hetedik érzéked ezúttal sem csal meg, hisz egyrészt ahhoz, hogy objektíven lásd a helyzetet, több szemszögből kellene vizsgálnod a dolgot, másrészt pedig amennyiben rossz ötlettel állsz elő, nem te fogod megégetni magad. Próbálj kimaradni, s modd azt, amit az eszed diktál, ezúttal valószínűleg nem tudsz jó tanáccsal szolgálni.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Túl sok programot ütemezel be egyetlen napra ahelyett, hogy energiát gyűjtenél a következő hétre. Mivel már lemondani nem tudod őket, igyekezz rendszerezni az elintéznivalókat, majd úgy menj végig rajtuk, hogy hiánytalanul pontot tudj tenni mindennek a végére. Ha sikerül lezárni valamennyi ügyet, szánd a délutánt a pihenésre és legközelebb kevesebb terhet vállalj magadra, hisz a legjobban sem tudnak pihenés nélkül egyfolytában versenyt futni! Adj magadnak lehetőséget arra, hogy feltöltődj, menj a barátnőiddel vásárolni, igyatok meg egy forró csokit és beszélgessetek az élet nagy dolgairól!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Nem érzed magad komfortosan egy bizonyos helyzetben, emiatt a környezeted számára jól érzékelhető, mennyire feszült vagy. Egyelőre nem tudod ugyanis, hogy a körülötted zajló eseményektől tartanod kellene, vagy el kellene fogadnod mindent úgy, ahogyan van. Könnyűszerrel meggyőződhetsz azonban arról, hogy a félelmed megalapozott-e, esetleg csak vizionálsz bizonyos dolgokat, ne habozz tehát utánajárni már csak a saját nyugalmad érdekében is. Amennyiben úgy találod, hogy a jelenlegi szituáció semmi jóval nem kecsegtet, nyugodtan lépj ki belőle. Semmi nem kötelez ugyanis arra, hogy akaratod és elveid ellenére magadra erőltess bármit, ami egyébként távol áll tőled!

NYILAS (november 23-december 21)

Régóta hajtasz egy számodra különös jelentőségű dologra, egyszerűen nem vagy hajlandó tágítani mellőle még akkor sem, amikor erre külön felhívják a figyelmedet. El kell azonban gondolkodnod rajta, hogy érdemes-e mindenáron ragaszkodnod bármihez is, amiben nincs különösebb fantázia a jövőre nézve. Ha időben sikerül belátnod, hogy nincs már benne semmi lehetőség a számodra, ideje új utakat keresni. Hidd el, van más lehetőség is, nem kell feltétlenül elveszned a bozótosban. Az azonban, hogy megtalálod-e a megfelelő ösvényt, csak rajtad múlik.

BAK (december 22-január 20)

Egy számodra fontos ügyben nem jársz sikerrel, mert valaki az akaratán kívül bizonytalanságot ébreszt benned és elhiteti veled, hogy nem vagy alkalmas az adott feladatra. Később te is belátod, hogy nem a legjobb ötlet kívülállókra hallgatni, mert ha hagyod magad befolyásolni, azzal nem leszel beljebb. Önmagadnak okozol ezzel csalódást, mert azt gondolod, hogy mindig kész vagy mások szempontjaira figyelemmel cselekedni. Ha azonban őszintén hiszel abban, amit csinálsz, állj ki a saját elveidért, ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessenek, különben hogyan tudnál te magad sikereket elérni?!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában szereted, ha a tiéd az utolsó szó, nehezedre esik elfogadni, ha valaki beleszól a dolgaidba. El kell fogadnod azonban, hogy vannak nálad okosabb és tapasztaltabb emberek a környezetedben, ezért időnként sokkal bölcsebben teszed, ha hallgatsz a „nagyobbakra”, mert sokat tanulhatsz tőlük, és lehetséges, hogy ha arra kerül a sor, már sokkal okosabban fogsz tudni olyan döntést hozni, amit később nem kell megbánnod.

HALAK (február 20-március 20)

Hirtelen felindulásból, fejjel a falnak rohanva kívánsz megoldani egy szituációt, olyannyira idegesít a helyzet. Próbálj azonban megnyugodni, melegíts be alaposan, gondold át a taktikát, mielőtt ringbe szállsz a győzelemért. Beláthatod ugyanis, hogy minél forróbb fejjel küzdesz valamiért, annál kevésbé tudsz racionális döntéseket hozni, márpedig enélkül nemigen fogsz csatát nyerni. Zárd ki a külvilágot, gondold végig, hogyan oldod meg a helyzetet és csak akkor húzd fel a kesztyűt, ha pontosan tudod, mit és miért fogsz csinálni!