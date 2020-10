Napi horoszkóp október 1.: a Kosok határozottságukról tesznek tanúbizonyságot, az Ikrek igyekeznek önazonosak maradni

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Végre nem kell ostorral hajtanod magad, hisz önmagadtól is kész vagy dönteni azokban a fajsúlyos ügyekben, amik frusztrálnak. Egészen eddig zavart a bizonytalanság, de most valahogy megkönnyebbüléssel vegyített büszkeséget érzel, hisz te magad hoztad meg a döntést, amely eredményét tekintve sem lesz a rosszak közé sorolható! Büszke lehetsz magadra, hisz nagy bátorságra vall,ha valaki mer döntést hozni és kockáztatni. Te pedig megtetted, nyugodtan lépj tehát előre hét mezőt!

BIKA (április 21-május 20)

Magad sem hiszed el, de a siker sokkal hamarabb jött, mint azt előtte gondoltad volna. Számodra fontos személyek is elismerik a munkádat, hisz az igazat megvallva nem-igen tartottak alkalmasnak arra, hogy jól tudsz majd kijönni a helyzetből és a kisujjadból fogod kirázni a megoldást. Épp ezért tekintenek rád elismerően, ami különösen jól esik, már csak ezért is megérte olyan szorgalmasan, kreatívan és hatékonyan dolgozni! Ha már így alakult, használd ki a hirtelen jött sikert, és igyekezz kikapcsolódni mindenféle kötöttség nélkül! Szép munka!

IKREK (május 21-június 21)

Ha folyton egy bizonyos álarccal a fejeden nézel mások szemébe, attól való félelmedben, hogy mit gondolnak majd rólad, előbb vagy utóbb kételkedni fognak a szavaid hitelességében,igazságtartalmában, valódiságában. Nem kell másképp viselkedned vagy színészkedned, sokkal hitelesebb leszel, ha önmagad adod. Ne félj attól, hogy mi lesz ha mások meglátják, hogy nem kerek minden! Hidd el, nem te vagy az egyetlen személy az Univerzumban, aki időnként nehezebb helyzetekbe kerül! Bármi történjék azonban, igyekezz önazonos maradni!

RÁK (június 22-július 22)

Ha nem vagy gyakorlott atléta, nem kell elsőre két méter magasságba tenned a magasugró lécet, és az sem szégyen, ha levered. Meg kell próbálnod többször nekifutni, csak arra koncentrálj, hogy kitartással előbb, vagy utóbb minden sikerül. Ki mondta, hogy nem lehetsz magasugró bajnok?! Csak fel ne add az elején! Hidd el, ha ismered a korlátaid, és képes vagy őket belátni, nem lesz benned folyton az örökös elégedetlenség érzése. Pontosan így érdemes minden feladathoz hozzáállnod, lehet, hogy elsőre nem sikerül, de semmi baj! Egyszerűen fuss neki újra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha nem a legfőbb ismérved az exhibicionizmus, nem te vagy a "megmondó" ember, időnként mégis hallatnod kell a hangod, meg kell mutatnod, mennyire határozott tudsz lenni, azt, hogy benned is megvan a vezető egyéniség. Olyan helyzet adódik, ahol nincs más választásod, mint kiállnod magadért. Hidd el, nem árt, ha a többiek is tudják, nem Te vagy az ebihal, akit bárki, bármikor, nyugodt szívvel elfogyaszthat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy alakul a helyzet, hogy az egyik bizalmas barátod segítségét kell kérned egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Ne szégyelld ez ügyben megszólítani, hisz most nem az a fontos, hogy milyen nagy a büszkeséged, sokkal inkább az, hogy olyasfajta segítséget kapj, amellyel pontot tehetsz egy régóta húzódó ügy végére. Arra koncentrálj, hogy mihamarabb megoldd a kérdést, ne arra, hogy ezzel valaki adósává válhatsz. Ha igazán jó barátok vagytok ugyanis, akkor ilyesmi szóba sem jöhet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagyon nincs ínyedre egy bizonyos feladat, legszívesebben nem is foglalkoznál vele, hiszen megítélésed szerint sok más dolog van, amire koncentrálhatnál ehelyett. Mivel azonban valaki megbízott vele, te pedig elvállaltad, jobb, ha mégis előveszed az ügyet, időt áldozol rá és mihamarabb letudod az egészet. Ha húzod az időt, annál később szabadulsz, s folyamatosan a fejedben motoszkál majd a gondolat, hogy mégis csináldon kellene valamit. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha teljesíted, amit ígértél. Nyugtasd meg a lelkiismeretedet, mert senki nem szeret bűntudattal élni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, valamiben nem tudsz egyetérteni egyes emberekkel egy bizonyos dolgot illetően, emiatt parázs vitába keveredsz, és kezdenek az indulatok elszabadulni. Mielőtt azonban végérvényesen elromlana a helyzet, érdemes mérlegelned, hogy megéri-e tönkretenni mindent. Ha már rengeteget dolgoztatok, időt és energiát nem kímélve fáradoztatok valamin, ne tegyétek kockára mindazt, amit eddig elértetek. Próbáljatok zöldágra vergődni egymással, kössetek kompromisszumot. Hidd el, érdemes közös nevezőt keresni és legalább egy időre félretenni az indulatokat, így ugyanis sokkal élvezhetőbb –és sikeresebb– lesz a munka!

NYILAS (november 23-december 21)

Mielőtt komoly döntést hozol, érdemes megnézni és áttekinteni mind a pozitív, mind pedig a negatív oldalát a dolognak. Lehet, hogy olyan szempontokat fedezel fel a gondolkodás közben, amelyek alapjaiban változtatják meg a helyzetet és megkönnyítik az elhatározást. Arra azonban vigyázz, hogy semmiképpen ne vessz bele a részletekben, mert akkor késő lehet és elszalaszthatod a lehetőséget, ami még egyszer nem fog visszakopogtatni.

BAK (december 22-január 20)

A környezetedben arról vagy híres, hogy minden helyzetben racionálisan gondolkodsz, határozott talpraesettséggel hozol döntéseket, emiatt sokan hozzád fordulnak segítségért, ha olyan szituációba keverednek, amelyet nem tudnak megoldani. Méltán lehetsz büszke magadra, de légy óvatos, mert nem minden helyzetet láthatsz át teljesen, hisz kívülállóként könnyű feketét, vagy fehéret mondani, de a következményekkel nem neked kell számolni. Csak olyan tanácsot adj, amelyről biztosan tudod, hogy nem fogja az illetőt a döntésének következménye komolyan vagy rosszul érinteni, más esetben próbáld diplomatikusan kezelni a segítségnyújtást!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Akkor toppan be egy rég nem látott ismerősöd, amikor nem számítottál rá. Az igazat önmagadnak megvallva azonban éppen jókor érkezett, mert tanácsra szorulsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Régóta vívódsz, tele vagy kérdésekkel és most nagyon bízol benne, hogy ez az ember hozta meg a válaszokat és ő ad majd neked elegendő lendületet ahhoz, hogy végre döntésre juss. Ne terhelj rá minden felelősséget, mert eredendően nem azért érkezett, hogy megoldja a gondjaid, de ha már itt van, nyugodt szívvel kérhetsz tőle segitséget!

HALAK (február 20-március 20)

Egy számodra közeli ember kifejezetten ad a véleményedre és ezúttal is a tanácsodra van szüksége. Te nagyon szívesen segítesz, légy azonban óvatos, mert nem vagy részese az általa megélt szituációnak, így nem biztos, hogy helyes következtetésekre tudsz jutni. Majd a másik fél meghozza a döntést, nem kell magadra vállalnod ezt a terhet is, hiszen nem vagy képes obkektív módon megítélni a helyzetet, ezért minek is okoznál magadnak álmatlan éjszakákat emiatt?! Mondd el, amit gondolsz, de azt is tedd hozzá, hogy nem jársz az ő cipőjében, éppen ezért nem vagy képes helyette meghatározni, mi a helyes út!