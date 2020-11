Napi horoszkóp november 9.: a Rákoknál felcsillan a siker, a Skorpióknak kitartóbbnak kell lenniük

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 9.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján, noha a legkevésbé sem számítasz rá, a nyakadba szakad egy sor feladat, s ez olyan felelősséggel jár, amire egyszerűen nem volt lehetőséged felkészülni. Ne ess kétségbe, igyekezz higgadtan kezelni a helyzetet és azért, hogy ne csússzon ki a lábad alól a talaj, készíts egy tervet, állíts fel prioritási sorrendet, és ennek alapján haladj lépésről lépésre. Semmiképpen ne rohanj ész nélkül, mert azzal csak még nagyobb esélyt adsz arra, hogy összeakadjanak a lábaid és akkor egy jó nagyot nagyot fogsz esni, hogy majd aztán kezdhess mindent elölről. Tekints kihívásként a helyzetre és ha sikerrel jársz, nagyon elégedett leszel magaddal! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, eljött a megfelelő alkalom arra, hogy eddig ismeretlen dolgokat próbálj ki, s olyan úton indulj el, amelyen korábban még soha nem jártál. Légy azonban óvatos, és bármibe csak akkor vágj bele, ha nem kell mindent egy lapra feltenned, s nem kockáztatod azt, hogy mindent el is veszíthetsz. Ugyanakkor tudomásul kell venned, hogy aki nem mer, az nyerni sem fog. A döntés a tiéd, de ha új élményekkel akarsz gazdagodni, muszáj felállni a karosszékből és elindulni az ismeretlen felé!

IKREK (május 21-június 21)

Egy bizonyos dologgal kapcsolatban rendkívül idegesít valami, ám igazából magad sem tudod, hogy mi a bajod vele. Ha nem tudsz egyedül zöldágra vergődni, inkább beszélj róla egy jó baráttal, avasd be őt és kérj tanácsot, mit is kellene kezdened ezzel a helyzettel. Szóval nem kell megfutamodni, mert biztosan van valamilyen megoldás, bár lehet, hogy az ahhoz vezető utat nem te fogod megtalálni. Így érdemes lesz megfontolni az ismerősödtől kapott tanácsot, de azt csak akkor fogadd meg, ha a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!

RÁK (június 22-július 22)

A vártnál sokkal jobban alakulnak a dolgaid, végre felcsillan a siker lehetősége is, bár az elején meglehetősen szkeptikus voltál, s nem igazán hittél abban, hogy bármilyen eredményt is el fogsz érni, ez most mégis elegendő bizonyíték arra, hogy érdemes továbbmenni a megkezdett úton, hogy érdemes kitartóan küzdeni, s akkor elérheted a kitűzött célt. Semmiképp ne kapkodj, gondold át a helyzetet és haladj megfontoltan, hiszen nem hajt a tatár, te pedig nem szeretnél hasra esni. Ha az eddigiek szerint teszed a dolgod, nem okozhat gondot a győzelem megszerzése sem!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kezded feladni a reményt, hogy megvalósulhat egy régóta dédelgetett álom. Annak ellenére ugyanis, hogy hosszú ideje heroikus küzdelmet folytatsz, az eredmény eddig sajnos elmaradt, s nem is látod a célt. Mivel minden energiádat és idődet felemészti ez a dolog, nem nagyon találsz már motivációt, ami újabb lendületet adna. Mielőtt azonban végleg feladnád, tedd félre rövid időre ezt az ügyet és próbáld elterelni a figyelmedet. Gyűjts energiát, inspirálódj, mert ha most hátat fordítasz, valószínűleg nagyon fogod bánni, hogy nem volt benned kellő kitartás és akaraterő!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Váratlanul olyan helyzetbe kerülsz, amelyből csak a szerencsének köszönhetően kevereredsz ki baj nélkül. Ezúttal melléd állt Fortuna istennő, de nem biztos, hogy mindig ekkora mázlid lesz. Legközelebb jobban gondold meg, mit mondasz vagy csinálsz, mielőtt olyan gödörbe esel, ahonnan nem egyszerű kimászni. Gondosan ügyelj arra, hogy soha ne hagyjon el a józan eszed, bármennyire is csábító egy szituáció. Ha meg tudod ítélni, hogy egy dolog milyen veszélyekkel járhat, akkor bizonyára azt is el tudod dönteni, hogy érdemes-e belemenned – vagy jobb, ha biztonsági játékot játszol.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elég magabiztosnak érzed magad, s azt gondolod, könnyedén képes vagy elvégezni egy rád bízott feladatot. Ám ne vedd félvállról a dolgot, mert ha lankad a figyelmed, olyan hibát követhetsz el, ami eleve meghatározza az eredményt is. Ha melléfogtál, gyorsan igyekezz korrigálni, mielőtt felelősségre vonnának emiatt, s a baklövésed a többiekre is hatással lehetne. Ez most egy kiváló lecke arra, hogy akármennyire is biztos vagy a dolgodban, akármennyire is hiszed azt, hogy valamit kisujjból ki tudsz rázni, érdemes koncentrálnod, hiszen ha idő előtt engeded el a kormányt és hátradőlsz, abból sok jó nem jöhet ki!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, feleslegesen futod a köröket, nem érsz el semmiféle kézzelfogható eredményt. Emiatt kezded elveszíteni a türelmedet, már-már erősen foglalkoztat a gondolat, hogy feladod az egészet. Ha azonban úgy döntesz, hogy hátat fordítasz és otthagysz csapot-papot, a végén szinte biztosan bánni fogod, hogy meg sem próbáltad. Legyen benned kitartás és akaraterő, mert ezek nélkül soha nem fogsz eljutni a célodig. Ha már korábban elszántad magad valamire, az feltehetőleg azért volt, mert szeretnéd is elérni. Semmi más, csakis ez lebegjen tehát a szemed előtt. Meglátod, a végén büszke leszel magadra.

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan álláspontot képviselsz, ami már az első pillanatban kiváltja a többiek rosszallását, nem feltétlenül vagy ugyanis az a személy, aki minden körülmények között görcsösen ragaszkodik a szabályokhoz. Tudd azonban, hogy hol a határ, és még időben parancsolj megálljt magadnak, mert ha ennyire rugalmasan viszonyulsz az általánosan elfogadott normákhoz, még akár bajba is sodorhat, épp ezért időnként a magad érdekében is érdemes beállni a sorba. Nem baj az, ha különbözik a véleményed másokétól, nem mindegy azonban, hogy milyen keretek között és mit képviselsz. Ne akarj mindenáron a szabályokon felülemelkedni!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, van valaki a környezetedben, aki mindenáron maga mellé szeretne állítani egy bizonyos helyzetben, ennek érdekében mindent elkövetve és semmit nem szégyellve. Csak azért azonban, mert erőszakkal nyomul, neked még nem kell kötélnek állnod, Te ugyanis önálló gondolkodással bíró emberként el tudod dönteni, kit és miért támogatsz. Ne engedj a nyomásnak, inkább határozottad hozd a tudtára, hogy ezzel a fene nagy taktikázással csak maga ellen fog fordítani. Légy kemény és talpraesett!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valami, amiért teljes mellbedobással dolgozol, nagyobb áldozatokkal jár, mint amire számítottál, és ez az első pillanatban igencsak kétségbe ejt. Azt gondolod, ha mindent egy lapra teszel fel, benne van a pakliban, hogy elveszítheted mindazt, amit eddig sikerült megszerezned. Be kell látnod azonban, időnként szükség van arra, hogy kockáztass, hisz nem játszhatsz mindig biztonsági játékot. Néha tizenkilencre is lapot kell húzni, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy meggondolatlanul rohannál fejjel a falnak, mert az élethez kell némi bátorság is. Légy optimistább és higgy abban, hogy a sok küzdés után számodra is eljön majd a siker!

HALAK (február 20-március 20)

Olyannyira maximalista vagy, hogy nem tudod elviselni, ha hiba csúszik a számításaidba, mely aztán elrendeli az eredményt is. Ne vádold magad, ha valami nem úgy sikerül, ahogy eltervezted, próbáld elfogadni, hogy vannak dolgok, amelyeket nem mindig tudsz befolyásolni, nem is kell különösebben ezen rágódnod. Nem te vagy a Világ ura, csupán hasznos részecskéje a társadalomnak, épp ezért neked is megengedett időnként az, hogy hezitálj, hogy adott esetben rossz döntést hozz. Ha javítható a hiba, korrigáld, ha nem, ne ragadj meg benne, lépj tovább és keress olyan alternatívát, amellyel még menthető a helyzet!