Napi horoszkóp november 9.: a Rákoknak minden tartalék energiájukra szükségük lesz, a Mérlegek önfeláldozásukról tehetnek tanúbizonyságot

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 9.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében végre elérheted a korábban kitűzött célodat, mely roppant nagy büszkeséggel tölt el, hisz annak ellenére, hogy nem igazán hittél a sikerben, most mégis úgy alakult hogy egycsapásra elérted. Méltán lehetsz büszke magadra, hisz egyedül sikerült megmásznod a hegyet, a közvetlen környezeted őszinte elismerésére. Ünnepeld meg az eredményt, de vigyázz, el ne emelkedj a föld szintjétől, mert könnyen vehetnek az események váratlan fordulatot, amelynek következtében kicsúszhat a lábad alól a talaj. Csakis módjával, szerényen fogyaszd a munka zamatos gyümölcsét!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron szeretnéd elérni a célodat a hét második felében, ennek érdekében készen állsz arra, hogy átlépj bámilyen határvonalat. Mielőtt azonban bajba sodornád magad, érdemes azért mérlegelned, hogy vajon megéri-e felesleges kockázatot hoznod, avagy jobban tennéd, ha inkább a magad szerény eszközeivel jutnál el önerőből addig, amíg tudsz. Korántsem biztos, hogy csak és kizárólag mindenkin átgázolva érheted el a hőn áhított sikert!

IKREK (május 21-június 21)

Egy számodra közeli személynek -aki rendkívülien ad a véleményedre- tanácsra van szüksége a hét második felében. Mivel számodra közelálló emberről van szó, épp ezért nagyon szívesen elmondod az álláspontodat, mindeközben nem árt diplomatikusnak lenned, hiszen nem vagy részese az általa megélt szituációnak, így nincs semmiféle jogod beleavatkozni a tényállásba. Majd a másik fél meghozza a döntést, nem kell magadra vállalnod ezt a terhet. Csupán szubjektív véleményt tudsz tehát alkotni, de minek is okoznál magadnak álmatlan éjszakákat emiatt?

RÁK (június 22-július 22)

Ez a hét olyannyira rohanósra sikeredett, hogy a második felére gyakorlatilag csak kimerülten vonszolod magad. Mielőtt azonban bármi bajt hozna a fejedre a pillanatnyilag érzett fáradtság, előtte azért érdemes egy kis időt szánnod arra, hogy kialudd magad, hogy pihenj, hogy erőt gyűjts. Igyekezz megértetni a feletteseiddel, hogy az a mókuskerék, amelyben a siker érdekében futsz, akadozni látszik és ahhoz, hogy ismét olyan intenzitással működjön a rendszer, ahogy annak előtte, ahhoz muszáj egy kicsit lassítanod. Nem kell mindig magadra vállalod mindenki terhét és rendelkezésre állnod, helyezd önmagad minden kötelezettség fölé, mert ha elfogy az energia, nem fogsz tudni tisztességgel helyt állni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, aki számodra kifejezetten zavaró viselkedéssel bír, mára pedig odáig jutottál, hogy szinte el sem tudod viselni a közelségét. Ez egy idő után jól látszik az arcodon is, az az ember vagy ugyanis, aki nem-igen tudja titkolni az ellenérzéseit bizonyos helyzetekben. Amennyiben úgy döntesz, hogy valóban nehezen tolerálod és nem is vagy hajlandó megerőltetni magad, inkább kerüld a társaságát, hisz nem ér annyit az egész, hogy átgyalogolj rajta és megalázd. Érdemes gondolkodnod, mielőtt bármiféle mondanivalóval fordulnál hozzá, hiszen olyasmi is kicsúszhat rajta, ami az illető számára bántóan hathat.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elégedetlen vagy azzal az erdménnyel, amit elértél egy bizonyos feladat kapcsán, úgy érzed, sokkal többet is ki tudtál volna hozni magadból, ám valahogy a végén kicsúszott a kezedből az irányítás és már képtelen voltál szépíteni a végén. Semmi baj nincs azzal, ha valami nem a várakozásaidnak megfelelően sikerül, a lényeg az, hogy te a saját lelkiismereted szerint tégy meg mindent azért, hogy a lehető legbüszkébb lehess az elért eredménnyel. A jövőben sem érdemes rágörcsölnöd a semmiféle szituációra, hiszen annál nehezebb lesz meglátni az utat, amely a siker felé vezet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében hatalmas önfeláldozásról tehetsz tanúbizonyságot, melynek nyomán joggal vívod ki a környezeted elismerését is, olyasmit tehetsz ugyanis a köz érdekében, amit mások biztosan nem tennének meg semmilyen körülmények között. Ezen nemes cselekedeted nyomán sokan hálásak lehetnek neked, te azonban maradj két lábbal a földön, kezeld helyén ezeket az elismeréseket. Élvezd a sikert, hisz az a te nevedhez fűződik, ne időzz azonban túl sokat a reflektorfényben, csak lépj tovább szerényen!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében csalódottan konstatálod, hogy egy számodra fontos cél elérése egyre távolabb kerül tőled. Ennek okán mostanra jócskán csökkent a lelkesedésed, nem igazán érzed a motivációt arra, hogy továbbmenj a megkezdett úton. Bármennyire is nehezek azonban a lábaid, most már semmiképpen nem érdemes feladnod, hiszen embertelen sok munkát fektettél az egészbe. Ha most hátat fordítasz mindennek és csalódottan, önmagadat is sajnálva elkullogsz, akkor valószínűleg nagyon bánni fogod azt, hogy nem volt benned elég kitartás és akaraterő. Próbálj inkább valamiféle kapaszkodót találni, ami segít ezt a bizonytalan időszakot átvészelni!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, a hét második felében végre elérkezett a pillanat, hogy őszintén vallj az érzelmeidről valakinek, aki iránt egy ideje gyengéd érzelmeket táplálsz. Fel kell azonban készülnöd arra, hogy a másik felet meglepi majd az, amit mondasz neki, mi több arra is, hogy nem áll készen a veled való közelebbi kapcsolatra. Ebben az esetben el kell fogadnod azt, amit ő érez, adj neki időt, hisz könnyen lehet, hogy meglepettségében nem tud megfelelőképp reagálni. Mivel 50-50% esélyed van arra, hogy nyitott lesz az általad történő kezdeményezésre, ezért még az is élőfordulhat, hogy ez egy mindent elsöprö szerelem kezdete lesz!

BAK (december 22-január 20)

Van egy általad felállított elvrendszer, amelynek mentén éled az életed, minden körülmények között ragaszkodsz a bevált útvonalakhoz, amelyeket már jól ismersz és csukott szemmel is végig tudsz rajtuk menni. Ez azonban nem tűnik mindig a leghatásosabb taktikának, hiszen vannak bizony olyan szituációk, amikor kénytelen vagy máshol bevenni a kanyart annak érdekében, hogy végül sikeres lehess. Nem érdemes mindig mindenáron kötni az ebet a karóhoz, legyél rugalmasabb és ne görcsölj rá semmire, amiben nincs perspektíva, a szemed előtt lévő lehetőséget viszont igyekezz megragadni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében roppant önfeláldozó módon elvállalsz minden rád bízott feladatot annak érdekében, hogy mindenkinek megfelelj. Ennek köszönhetően azonban nemhogy a saját feladataiddal nem tudsz végezni, még a mások által rád bízottakkal is meggyűlhet a bajod. Ügyelj inkább arra, hogy a minőség és a színvonal megőrzése érdekében legközelebb csak annyi felelősséget vállalj magadra, amivel még felmutatható eredmény tudsz produkálni, hisz nem az a cél, hogy magadnak, vagy akár a környezetednek csalódást okozz, kudarcélmények sorozatát átélve ezzel. Okosan gazdálkodj az időddel, az energiáddal és a képességeiddel, ez esetben meglátod, tudni fogod, mi az, ami még belefér!

HALAK (február 20-március 20)

A környezeted arról panaszkodik neked, hogy az utóbbi időben túl magas elvárásokat támasztasz feléjük, helyenként olyan dolgokat is elvárva bizonyos személyektől, amelyre nem talán nem is képesek. Emiatt mostanában egyre gyakrabban kerülsz kellemetlen helyzetbe, hisz előbb-utóbb nyilván akadnak olyan emberek, akik ezzel kapcsolatban hangot adnak a nemtetszésüknek. Igyekezz a jövőben mindenkit elfogadni úgy, ahogyan van, hisz mindenki értékes ember, s rendelkezik olyan képességekkel, tulajdonságokkal, amelyeket érdemes elismerni. Nem tudod és nem is érdemes megváltoztatnod embereket, és főleg ne mindenkit a saját képed szerint akarj átalakítani!