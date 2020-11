Napi horoszkóp november 8.: a Skorpiók előtt új lehetőség bontakozik ki, a Halak fontos lépésre készülnek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Olyan helyzet állt fel az életedben, amikor el kell döntened, merre mész tovább. Amennyiben úgy döntesz, lehorgonyzol, abban az esetben úgy rendezkedj be, hogy hosszú távra szóljon, ám ha arra az álláspontra jutsz, hogy jobb továbbállni, húzd fel a vitorlát és menj tovább. Hisz ha csak a pocsolyában álldogálsz, soha nem lesz esélyed arra, hogy nagy dolgokat vigyél véghez, hogy oda juss egyszer, ahova soha nem gondoltad volna. Ha viszont így jól érzed magad, akkor ne álmod a lehetetlenről, törődj bele a jelenedbe.

BIKA (április 21-május 20)

Olyasmi történik veled, amely rendkívül nagy örömmel tölt el, végre bebizonyosodik az, hogy nem hiába fektettél bele annyi energiát, nem hiába áldoztad rá a szabadidőd, megérte a sok utána járás és várakozás. Most aztán élvezheted a gyümölcsét, nagy kanállal fogyaszthatsz belőle, de vigyázz, nem mindenki örül majd felhőtlenül veled, lesznek, akik megpróbálják lefagyasztani az arcodról a mosolyt. Ez azonban ne szegje kedved, irigyeid mindig is voltak és mindig is lesznek. A lényeg, hogy te mindent megtettél és most ennek megfelelően alakult az eredmény is.

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi napokban nagyon bánt valami, és egyszerűen nem hagy nyugodni a dolog. Folyton ott motoszkál a fejedben, ami kezd már eléggé idegesíteni. Talán eljött az ideje, hogy a problémádat megoszd egy számodra kedves emberrel, akiben megbízhatsz és pontosan tudod, hogy nem is fog visszaélni a helyzeteddel. Mondj el mindent részletesen, kérd a tanácsát és légy nyitott mindenféle megoldási javaslatra. Hidd el, ha sikerül pontot tenned a dolog végére, és egyszer s mindenkorra lezárod az ügyet, az életkedved is vissza fog térni!

RÁK (június 22-július 22)

Végre megtaláltad a célod, azt, hogy mit szeretnél elérni, ám azt is pontosan tudod, ez helyenként igen nagy áldozatokkal jár majd, nagyon hosszú, rögös út vezet odáig, nem kis zökkenőkkel. Ha azonban úgy döntöttél, elindulsz az úton, vedd fel a lestrapabíróbb lábbelid, mert igen sokat kell majd kopnia, mire odaérsz. Ne foglalkozz azzal, mások mit mondanak rólad, csak is azokra az emberekre hallgass, akiknek adsz a véleményére, a többiek úgy sem tudnak rólad semmit, csupán üres fecsegés, amit előadnak.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Minden a terveid szerint alakul, nagyon jó úton haladsz afelé, hogy a korábban befektetett ügyeid most jövedelmezni kezdjenek neked. Bár nem hitted volna, mégis megérte annyi energiát befektetni, hisz nyugodtan dőlhetsz hátra, nem kell reggeltől-estig azon idegeskedned, mi és hogyan fog majd alakulni. Most már a környezetednek is teljesen nyugodtan beszámolhatsz a kilátásban lévő sikereidről, mert nagyon úgy tűnik, ez már a zsebedben van.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elindultál egy bizonyos úton, ami ugyan nem volt még kitaposva, de pont ez rejtette számodra az izgalmat benne. Tudtad, hogy nem lesz könnyű menet, mégis ez a fajta rejtély ösztönzött arra, hogy elindulj és a bozótvágóval megcsináld a magad kalandját! Bátor ember vagy, ugyan nem biztos, hogy karcolások nélkül megúszod a túrát, legalább egyfajta elégedettséggel és büszkeséggel fog eltölteni, hogy olyasmire vállalkoztál, amelyre nem biztos, hogy sokan mertek volna.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valami nagyon zavar, eléggé bizonytalan vagy, nem tudod, hogyan illene, vagy kellene cselekedned. Emiatt frusztrált vagy, nehezen tudnak veled szót érteni, mert befészkelte magát ez a bizonytalanság a fejedbe. Attól azonban nem lesz jobb, hogy bebábozod magadban, ha ennyire nem hagy nyugodni, nézz szembe vele és próbálj mihamarabb megnyugtató megoldást, vagy választ találni, mert ez, így hosszútávon nem-igen lesz majd neked kedvező. Hidd el, ha megleled a megoldókulcsot, sokkal jobban fogsz tudni aludni a jövőben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan lehetőség kínálkozik, amelyről korábban álmodozni sem mertél, ám most hirtelen az öledbe pottyant. Ragadd meg az alkalmat, hisz nem mindennap hullik az ember elé egy olyan alkalom, ahol viszonylag kis erőfeszítéssel valami nagyot alkothat. Szedd össze minden tudásod, hisz szükséged lesz rá ahhoz, hogy megmutathasd, mennyire érdemelted ki azt, hogy olyasmibe kezdhess, amit soha életedben nem csináltál még. Ne görcsölj rá, menni fog anélkül is, csak add át magad az érzésnek és mindent a szíved szerint csinálj!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú idő után végre ma van az első olyan nap, amikor sikerül jól beosztanod az idődet, mindenre jut energiád, amit elterveztél és mindent sikerül befejezned pontosan akkor, amikorra az kitűzted. Ez különösen boldoggá tesz, hisz olyasmivel is tudsz foglalkozni, ami máskor abszolút háttérbe szorul a zsúfolt életed miatt; ma ezekre is tudsz összpontosítani. Ha mindennel végeztél, lazíts, dőlj hátra, bonts ki egy üveg bort és nézz meg egy izgalmas filmet. Gyűjts erőt, hisz szükséged lehet rá az előtted álló héten!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a hátad mögött a te eredményeidet igyekszik úgy beállítani, mintha mindez az ő keze munkáját dicsérné. Téged az első pillanatban ez feldühít, mert úgy tűnik, hiába dolgoztál annyit az ügy érdekében, dugába dőlt minden. Ha azonban lehiggadsz és jobban belegondolsz, nem olyan tragikus a helyzet, mint amilyennek tűnik. Kérd számon az illetőn, hogyan jutott eszébe visszaélni mindazzal, amit megosztottál vele, ugyanakkor legközelebb jobban gondold meg, kit avatsz be a munkád részleteibe!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyon aggódsz egy számodra fontos ember miatt, aki olyasmire készül, ami tele van buktatókkal és veszéllyel. Egyszerűen azt érzed, hogy azelőtt kell megállítanod, mielőtt bajba kerülne, ennek érdekében igyekezz tehát egyenesen és határozottan elmondani neki, hogy ő ebből a helyzetből jól biztosan nem jöhet ki. Amennyiben az illető minden figyelmeztetés ellenére mégis végig kíván menni az akadálypályán, akkor semmit nem tudsz tenni ellene. Vannak emberek, akiknek a saját kárukból okulva kell megtanulniuk, hogy az élet veszélyes, így te a jó szándékod ellenére se tudod megóvni őket a bajtól, ezt pedig el kell fogadnod!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan lépésre szántad el magad, amely már régóta érett benned és úgy érzed, most eljött a megfelelő pillanat ahhoz, hogy ezt a környezeted felé is tálald. Nem mindenki fog kiugrani a bőréből, de támogatókra is találsz majd. Sokkal tisztább és korrektebb azonban most feltárni a terveid, nehogy később kérjék számon rajtad, hogy miért nem szóltál időben. A kételkedőkkel pedig próbáld megértetni, hogy ez a te életutad, nem az övék.