Napi horoszkóp november 8.: a Szüzek végre önmagukra is szánhatnak minőségi időt, a Nyilasok vitás helyzetbe keverednek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Egyszerre több feladatban szeretnél jól teljesíteni a hét közepén, mely azt eredményezi, hogy egy idő után elkezdesz összezavarodni, majd kapkodni. Ezen a ponton érdemes belátnod, hogy képtelenség ennyi mindennel foglalkozni egyszerre, bármennyire is talpraesett vagy, még te sem tudsz mindenhol ott lenni és top formát nyújtani, épp ezért estél bele abba a hibába, hogy a mennyiség a minőség rovására ment. Próbálj kicsit lejjebb adni a felvállalt terhekből, igyekezz megtalálni az egyensúlyt, amellyel még nem okoz gondot az, hogy jól teljesíts! Te is emberből vagy, ezt mindig tartsd szem előtt!

BIKA (április 21-május 20)

Abszolút precízen elterveztél minden megoldandó feladatot a hét közepén, ennek köszönhetően viszonylag zavartalanul folyik minden a saját medrében. Azért örülsz különösen ezeknek a részeredményeknek, mert ez egyúttal lehetőséget teremt arra is, hogy letedd a névjegyed és végre pozitív értelemben hívd fel magadra a figyelmet. Munka után ünnepelj a legszűkebb baráti köröddel, menjetek el vacsorázni, beszélgessetek, igyatok egy pohár bort, egyszerűen érezzétek jól magatokat, hisz a munka mellett fontos a kikapcsolódás is!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, abszolút egyensúlyban vagy magaddal, sikert sikerre halmozol, a szerencsének köszönhetően megtaláltad azt a közeget, amelyben jól érzed magad, így boldogan indulsz el minden nap a munkahelyedre. Kivételes helyzetben vagy, az ugyanis nem sok embernek adatik meg, hogy igazi csapatjátékosként tud beilleszkedni egy olyan csapatba, ahol olajozottan működik a kitűzött célok elérése, ahol egy mindenkiért, mindenki egyért dolgozik. Légy hálás a Sorsnak és becsüld meg a mostani életed minden percét azokkal együtt, akik osztoznak veled!

RÁK (június 22-július 22)

Fontos döntés terhe határozza meg a mai napot számodra, mely igencsak próbára tesz lelkileg. Általában véve nem igazán szereted azokat a helyzeteket, amelyek ilyenformán kívül esnek a komfortzónádon, időnként azonban mégis úgy hozza az Élet, hogy szembe kell nézned ezekkel a szituációkkal is. Mivel azonban a felnőttlét szerves része az is, hogy nem menekülhetsz az ilyesfajta akadályok elől, épp ezért rázd meg magad és mondd ki, amit ki kell. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel majd ezután!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyon vékony jégen próbálsz lavírozni a hét közepén, a kockázatokat figyelmenkívül hagyva vállalsz ugyanis be olyan feladatokat, amelyeket veled ellentétben mások biztosan nem mernének bevállalni. Mivel azonban minden pillanatban megvan az esélye annak, hogy beszakad alattad ez a bizonyos jég, épp ezért érdemes óvatosabban duhajkodnod, nyilvánvalóan ugyanis nem az a célod, hogy beess a jéghideg vízbe, sokkal inkább az, hogy épségben partot érj. Ne vállalj tehát felesleges kockázatokat, igyekezz a biztonságos útvonalra törekedni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepe tökéletes lehet arra, hogy a napi kötelező feladatokat letudva egy kicsit önmagadra is szánj időt, feltöltőldj testileg-lekileg. Ülj be a kedvenc kávézódba, igyál egy cappucino-t, menj el shoppingolni a barátnőddel vagy engedd el magad egy kényeztető masszázson. Hidd el, sokkal kiegyesúlyozottabb leszel, ha a munka és az örökös rohanás mellett azt is megengeded magadnak, hogy testileg és lelkileg egyaránt épülj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, minden ideálisan alakul körülötted ahhoz, hogy végre elérd azt, amit szeretnél, ezt pedig kissé meggondolatlanul készpénznek is veszel. Mivel azonban nem tudhatod, hogy miképp alakul az egész, épp ezért érdemes eggyel szerényebben tenned a dolgodat, hiszen ha világgá kürtölöd azt, hogy már tiéd a siker, akkor az Élet fog váratlan leckét adni arról, hogy miért nem érdemes előre innod a medve bőrére. Koncentrálj tehát rendületlenül, ne tévesszen meg az, hogy jelen pillanatban minden ideális, hisz bármikor jöhet egy olyan fordulat, amely egy csapásra kihúzza a lábad alól a biztonságosnak hitt talajt. Hidd el, a siker jönni fog akkor is, ha csendesebben dolgozol érte!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem mindennapi cél eléréséért küzdesz a hét közepén, tulajdonképp nem látva semmi mást magad előtt, mint a célszalagot, amelyet győztesként szeretnél átszakítani. Ennek okán kissé csőbe szorult fejjel küzdesz, egyszerűen kizárva minden mást magad körül. Próbálj azonban más tényezőket is figyelembe venni, engedd, hogy a kitűzött céltól független dolgok is látótérbe kerülhessenek, amennyiben ugyanis semmi mást nem engedsz a közeledbe, abban az esetben számos olyan dologról csúszhatsz le, ami hozzásegít egy sikersebb, boldogabb élethez!

NYILAS (november 23-december 21)

Vitás helyzetbe keveredsz egy olyan személlyel, aki közel áll ugyan hozzád, de időnként az agyadra tud menni makacs gondolkodásával. Mielőtt azonban elítéled bármiért is, gondolj bele, mit érezhet ő és hol van az az arany középút, amit meg kell találnotok ahhoz, hogy sikerüljön felülkerekednetek az aktuális problémán. Ehhez viszont neked is engedned kell kicsit az elveidből, állj lazábban bizonyos helyzetekhez, ne akard mindenáron kötni az ebet a karóhoz. Olyan közös nevezőre törekedj, amely még neked is elfogadható és nem sérti az illető elvrendszerét sem!

BAK (december 22-január 20)

A környezetedben híresen nagy segítőkészségedről vagy ismert, a népszerűségi indexed általában az egekben van, mindenki hozzád fordul, ha megoldhatatlannak tűnő gondja akad, tudván, hogy minden körülmények között állsz majd rendelkezésre. Ez mind nagyon hízelgő számodra, egyúttal viszonr kiváló kifogás arra, hogy ne a saját, megoldatlan problémáiddal foglalkozz addig sem, amíg mások útját egyengeted. Hidd el, sokkal nyugodtabb lehetne az életed akkor, ha elővennéd azokat az ügyeket, amelyeket a szőnyeg alá sepersz annak érdekében, hogy senki ne lássa, te mivel küzdesz pontosan. Csak akkor állj mások rendelkezésére, ha elrendezted a dolgaidat, meglátod könnyebb lesz neked is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén valaki hozzád fordul a megoldásra váró problémájával, segítséget remélve tőled. Megoldáscentrikus gondolkodásod révén neked azonnal összeáll a fejedben a taktika, amely szerint meg lehetne oldani az illető gondját, biztosítsd azonban róla, hogy a helyzetet helyette megoldani nem tudod és nem is szeretnéd. Igyekezz meghúzni egy határvonalat, ne vállalj olyasmit, amiből rosszul jöhetsz ki vagy ami mások kárára válhat, téged kellemetlen helyzetbe sodorva ezzel. Segítő szándékod rendkívül nemes dolog, hálás is érte a környezeted, de ne mindenáron, gondolkodás és a kockázatok figyelembe vétele nélkül cselekedj!

HALAK (február 20-március 20)

Borzasztóan ragaszkodsz egy bizonyos helyzethez, annak minden negatívumával együtt, annak ellenére, hogy pontosan tudod, nem lehet már többet kihozni belőle. Te azonban kitartasz, hátha jön egy isteni szikra, amely meghozza a megvilágosodást és mégis sikert kovácsolhatsz majd belőle. Ne akarj azonban ennyire görcsösen kapaszkodni bizonyos dolgokba vagy szituációkba, hiszen az csak hátráltat abban, hogy új fejezetet nyithass. Hidd el, a világ tele van új lehetőségekkel, amelyek csak arra várnak, hogy megragad valamennyit és sikereket érhess el. Hidd el, vannak bizonyos dolgok, amelyeket célszerű mielőbb elengedni, semmint céltalanul szorongatni!