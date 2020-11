Napi horoszkóp november 7.: a Kosok kivívják a környezetük elismerését, az Ikrek a terveik szerint alakítják az ügyeiket

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 7.

KOS (március 21-április 20)

A környezeted elismeréssel tekint rád, mert olyasmit tettél, amit mások nem mertek volna ilyen bátran megtenni, ráadásul mindez a köz érdekeit szolgálja. Bár sokan most úgy tekintenek rád, mint a világ megmentőjére, légy azonban óvatos, ne engedd, hogy a siker elemeljen a földtől, mert a nagyképűség nem túl jó emberi tulajdonság és sokkal könnyebben bánthatsz meg, akár számodra fontos embereket is, mint azt gondolnád. Élvezd a sikert, hisz a te nevedhez fűződik, ne időzz azonban túl sokat a reflektorfényben, mert el fog vakítani!

BIKA (április 21-május 20)

Annyira lelassult az általad elkezdett feladat alakulása, hogy azt gondolod, mivel soha nem érsz a végére, nem is fog pozitív eredménnyel zárulni, jobb lenne most abbahagyni, nem vesztegetnéd tovább az időd ilyen jelentéktelen dolgokkal. Érdemes azonban kétszer is meggondolni, mielőtt otthagynál csapot-papot, mert az eddig befektetett munka, fáradtság és energia mind-mind kárba veszne és hiábavaló lett volna. Gondold át még egyszer, hogyan és miként működhetne hatékonyabban a dolog, ha kell változtass az eddigi taktikán és meglátod, felgyorsulnak az események, csak ki kell tartanod!

IKREK (május 21-június 21)

Az az ember vagy, aki mindent szeret a tervek szerint alakítani, nem kedveli a váratlan helyzeteket, s amennyiben valaki egy általad idegennek vélt ötlettel áll elő, azonnal letorkolod az illetőt, hisz nem akarsz semmiféle váratlan fordulattal szembenézni. Tervezni okos dolog, de azt is el kell fogadni, hogy mindenre nem tudsz te sem befolyást gyakorolni, neked sincs akkora földöntúli erőd, ami mindenek fölé helyez. Bizonyos helyzetekben próbálj rugalmasabb lenni és engedni az elveidből, mert ha valaki új ötlettel előáll, az is lehet, hogy azzal adta a kezedbe a megoldást!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasmivel foglalkozol mostanában, ami ugyan rengeteg izgalmat rejt, de bővelkedik kockázatokban is, és ezért folyamatosan a penge élén táncolsz. Ezt a környezeted is nagyon hamar észreveszi és mivel nagyon féltenek, minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy lebeszéljenek róla. Éppen ezért – s hogy megelőzd a felesleges konfliktusokat – magyarázd el mindenkinek, hogy valamennyi veszéllyel tisztában vagy, de ha soha nem kockáztatsz, nem fogsz tudni új élményekkel gazdagodni. Időnként szükséged van az adrenalinra ahhoz, hogy –kilépve a hétköznapok egyhangúságából– maradandót alkothass! Légy türelmes azonban, mert mindenki csak félt és a te javadat akarja!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyobb volumenű dolgokról kell döntened és mivel nem szeretnéd elkapkodni, így jó ideje hezitálsz a különböző megoldási lehetőségeken. Amennyiben ennyire tanácstalan vagy, nem kell egyedül ekkora felelősséget a nyakadba venni, nyugodtan keress valakit, mondd el neki a bizonytalanság okát és hallgasd meg a véleményét. Légy azonban óvatos, csak olyan embertől kérj tanácsot, akiben teljes mértékig megbízol, vannak ugyanis olyan személyek a közvetlen környezetedben, akik nem feltétlenül a te javadat akarják! De ha résen vagy, nem nyúlhatsz mellé. Mindenesetre jól teszed, ha nem egyedül döntesz, hanem mások véleményét is meghallgatod, hogy kissé a kívülállók szemével is láthasd a szituációt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú ideje az az érzésed, hogy nem találod valakivel a közös hangot, annak ellenére sem, hogy vele ellentétben te már jócskán visszavettél és igyekeztél kompromisszumok sorozatát kötni mind magaddal, mind az illetővel. Mivel azonban folyamatosan úgy érzed, csak te küzdesz ezért a kapcsolatért és a békességért, rá kell jönnöd, hogy valószínűleg nem beszélitek ugyanazt a nyelvet. Hiszen ha felfogná, hogy mi mindent teszel azért, hogy megmentsd magatokat a felesleges konfliktusoktól, bizonyára ő is gyakorolna valamilyen gesztusokat. Ha már így alakult, nem érdemes tovább küzdened, s nem adhatod fel végképp a saját értékrendedet, mert azt senkiért nem szabad! Engedd el a dolgot és lépj tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Amit a fejedbe veszel, azt tüzön-vizen keresztül viszed, bármi történik, Te ragaszkodsz mindig azokhoz az útvonalakhoz, amelyeket már jól ismersz és csukott szemmel is végig tudsz rajtuk menni. Ez azonban időnként megakadályoz bizonyos célok elérésében, vannak ugyanis olyan szituációk, amikor kénytelen vagy letérni az útról és más ösvényen elindulni annak érdekében, hogy végül sikeres lehess. Nem érdemes mindig mindenáron kötni az ebet a karóhoz, legyél rugalmasabb és ne görcsölj rá semmire, amiben nincs perspektíva, a szemed előtt lévő lehetőséget viszont igyekezz megragadni. Időnként, ha bizonytalan vagy, mérlegeld, hogy miféle áldozatot kell meghoznod a saját boldogságodért!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kénytelen vagy stratégiai játékot játszani valamivel kapcsolatban, az az érzésed ugyanis, hogy mások ugyanarra hajtanak, mint amire te is. Ha nem csalnak a megérzéseid, vedd fel a kesztyűt, melegíts be és szállj ringbe, hiszen téged legalább annyira megillet az, amire vágysz, mint bárki mást. Ne ijedj meg a kihívásoktól, de tudd, hogy ez nem lesz egy sétagalopp, ám ha sikerül elérni a célt, annál boldogabb leszel! Arra azonban érdemes ügyelned, hogy – a saját lelkiismereted megnyugtatása érdekében is – csak tiszta eszközökkel harcolj!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan helyzetben találod magad, amely elég ismeretlen és váratlan következményekkel járhat, ha nem vagy észnél és nem állsz két lábbal a talajon. Gondolkodj racionálisan, gyorsan mérd fel a probléma súlyosságát és mihamarabb cselekedj! Meglátod, ha elindulsz az úton, közelebb lesz a megoldás, mint annak előtte hitted volna, csupán bátorság és tenni akarás kell hozzá! Sokszor sokkal egyszerűbb minden, ha nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell és ahogy azt a helyzet megkívánja.

BAK (december 22-január 20)

Végre befejezted azt, amivel megbíztak, nyugodt lelkiismerettel adhatod tehát át magad a hétvégi pihenésnek. Olyasféle passzív kikapcsolódási lehetőséget válassz, ahol nem kell folyton a kötelességeidre gondolni, nem kell mások elvárásainak megfelelned, egyszerűen csak hátradőlhetsz és élvezheted a szabadságot, a nyugalmat, hogy azt csinálhatod, amihez kedved van és jól esik. Töltődj fel, mert a következő napok ismét csak a munkáról és a határidőkről szólnak majd!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl komolyan veszed a dolgokat, nagyon rágörcsölsz bizonyos helyzetekre, rendkívül nagy teljesítménykényszertől szenvedsz. Emiatt képes vagy akár négykézláb, lógó nyelvvel is hajtani, csakhogy mindenki meg legyen elégedve veled és a dolgok a terveid szerint alakuljanak. Nem biztos azonban, hogy hosszútávon jót fog tenni neked, ha így éled az életed, meg kell tanulnod lejjebb adni bizonyos dolgokból, igyekezz többet lazítani, minden alakul majd, ahogy alakulnia kell. Nincs mindenre befolyásod, mert nem az Univerzum tetején állsz, ami természetesen nem von le semmit az értékeidből.

HALAK (február 20-március 20)

Túl sok a negatív energia körülötted, amit rendkívül nehezen tudsz már elviselni. Emiatt nagyon feszélyezve érezted magad az utóbbi időben, de ennek okát illetően csak most sikerült megvilágosodnod: a környezeted húz vissza, csakhogy próbáld megmutatni mindenkinek, hogy érdemes a dolgok pozitív oldalát nézni, és akkor nagyobb az esély a sikerre. Ha nem sikerül erről meggyőzni az örökös huhogókat, ne vegyél többé tudomást róluk, hanem járd a saját utadat. Te kerülhetsz ki győztesként ebből a helyzetből!