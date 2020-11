Napi horoszkóp november 5.: a Kosok végre kihozhatják magukból a maximumot, a Rákoknak több önbizalomra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 5.

KOS (március 21-április 20)

Ez a legalkalmasabb nap arra, hogy kihozd magadból a maximumot, hisz top formában vagy! Ezt a környezeted is látja rajtad, hisz a tündöklésed kifelé is kiválóan csillog! Használd ki az alkalmat arra, hogy mindent megmutass magadból, hogy mire vagy képes, milyen tehetség és kreativitás rejlik benned, amelyeket szürkébb napokon nem biztos, hogy előásnál a legmélyebbről! Fogadd büszkén az elismeréseket és a bókokat, mert ez a Te napod!

BIKA (április 21-május 20)

Kissé csalódottnak érzed magad, mert nem úgy haladnak az ügyeid, ahogy eltervezted, némelyik megrekedt a sárban és nem tudod, hogyan mozdítsd előre, hogy ne legyél csupa latyak. Attól azonban, mert elkeseredetten álldogálsz, még nem fog tudni megmozdulni, önmagától pedig pláne nem! Kérj meg valakit hogy tolja hátulról, miközben te húzod elölről az egész szerkezetet, hátha sikerül. Nem kell megzuhannod, csak mert nem egy nap alatt jön a nagy eredmény, várj türelemmel, lehet, hogy kicsit késik, de annál nagyobb lesz és annál hosszabb távra szól majd!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan szituációba keveredsz, amelyben ugyan az első pillanatban nem nagyon tudod, mit kellene csinálni, de ahogyan haladsz előre, egyre jobban ráérzel arra, milyen tempóban és hogyan kell haladnod ahhoz, hogy élvezd a helyzetet és új élményeket szerezz. Ez a bizonyosság arra, hogy attól, mert valami az elején leküzdhetetlennek tűnik, még nem szükségszerűen bizonyul megugorhatatlan akadálynak. Az egész csak arról szól, hogy mersz-e hinni önmagadban? Hogy van-e benned akaraterő, amit előásol a reménytelennek tűnő helyzetekben? Na látod, hogy nincs lehetetlen, legfeljebb nehezebb valamit elérni!

RÁK (június 22-július 22)

Hajlamos vagy arra, hogy csak azért, mert valaki negatív kritikával illet, abbahagyd, amit csinálsz, hátat fordíts neki és új dolgokba kezdj, egészen addig, amíg nem akad valaki, aki elismer és pozitív vélemény alkot rólad. Így azonban elég sok, befejezetlen ügyed van, hisz a biztonság kedvéért ugyan nyitva hagytad a kérdést, ám szinte biztosan nem fogod elővenni őket még egyszer. El kellene döntened, mi a fontosabb számodra: az, hogy mások mit gondolnak rólad, vagy az, hogy adott esetben te magad, saját önerődből sikereket érhess el és ezzel akkora lendületet kapj, hogy végig tudd csinálni, azt, amit elkezdesz, így tehát nyugodtabban alhass! Ne engedd, hogy mások véleménye ennyire mérvadó legyen számodra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Közel a célod, már majdnem elérted, amit a legelején elterveztél, épp csak egy kevés hiányzik a diadalhoz! Most nem szabad megtorpannod, kapcsolj sebességre, mert ha lelassulsz, előbb-utóbb meg is fogsz állni és onnan nem biztos, hogy át tudod szakítani a célszalagot! Ne hagyd magad kizökkenteni, csak saját magadra koncentrálj, majd ha végeztél, utána ráérsz minden mással foglalatoskodni! Hajrá, rajtad a világ szeme!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Fogadd el, ha mások külön utakon járnak, s nem egyeznek az elképzeléseitek! Ne erőszakold rájuk a saját terveidet. Amennyiben nekik más a céljuk, indulj el nélkülük a magad útján. Nem kell nektek kötelezően egymásba kapaszkodni, s együtt haladni, tanulj meg magad boldogulni. Hiszen mégsem élheted az egész életed úgy, hogy mindig csak a környezeted szempontjaira figyelsz! Menni fog ez egyedül is, csak hinned kell magadban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagyszabású terveid vannak a közeljövőre nézve, melyek azonban hosszabb távon lesznek jövedelmezőek. Előfordulhat, hogy egyedül kevés vagy hozzá, keres egy olyan személyt a környezetedben, aki alkalmas lehet az együttműködésre, egyetért veled és hajlandó némi áldozatot is hozni azért, hogy osztozzatok a sikerben. Amennyiben megtaláltad őt, ne vesztegessétek az időt, ugorjatok fejest a munkában, mert az idő véges!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rendkívül felelősségteljes feladattal bíznak meg, ráadásul olyan határidőt szabnak, amelyről az első pillanatban tudod, hogy képtelenség tartani, ám választási lehetőséget nem-igen hagynak, így tehát nincs más választásod, mint a sorsodba beletörődve fejest ugrani a kihívásba. Ne hagyd azonban, hogy a kétségbeesés uralkodjon el rajtad, a legjobb tudásodnak megfelelően igyekezz mindent megtenni azért, hogy a végén ne kelljen lesütött szemmel szégyenkezned. Legyél magabiztos és úgy tedd a dolgod, hogy később, bárhogy alakul a helyzet, ne legyen lelkiismeret furdalásod. A jelenre koncentrálj, ne arra, hogy mit szólnak majd, ha kicsúszol a határidőből!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakit nagyon hibásan értékeltél – annak ellenére, hogy jó emberismerőnek tartod magad. Emiatt roppant csalódott vagy, mert félreismerted az illetőt, ráadásul vele kapcsolatban magadat is becsaptad, mert mindenképpen hinni akartál benne. Próbálj ezen felülkerekedni és elfogadni a másikat, olyannak, amilyen, ami pedig a naivitásod illeti, soha nem baj, ha bízol a megérzéseidben, de járj nyitottabb szemmel annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhesd a csalódást!

BAK (december 22-január 20)

Mérföldkőhöz érkezett az életed, olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, amit meg kell ragadnod, hisz ha most nem élsz vele, valószínűleg nagyon megbánnád. Ugyan egy pillanatra hezitálsz, mert a változás némi kockázattal jár, de azt is pontosan tudod, ha nem teszel fel most mindent egy lapra, nem tudod megvalósítani az álmaidat. Ne görcsölj, egyszerűen lazán tedd azt, amit a szíved diktál, s amire a józan eszed is igent mond! Minden sikerülhet, csak akarnod kell!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Fogadd el, ha mások külön utakon járnak, s nem egyeznek az elképzeléseitek! Ne erőszakold rájuk a saját terveidet. Amennyiben nekik más a céljuk, indulj el nélkülük a magad útján. Nem kell nektek kötelezően egymásba kapaszkodni, s együtt haladni, tanulj meg magad boldogulni. Hiszen mégsem élheted az egész életed úgy, hogy mindig csak a környezeted szempontjaira figyelsz! Menni fog ez egyedül is, csak hinned kell magadban!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül eredményorientált ember vagy és nagyon megoldáscentrikusan gondolkodsz, ezúttal mégis késik az eredmény, amit igen frusztrálónak tartasz. Attól azonban, mert nem jön egyetlen csettintésre a siker, még nem kell feladnod, nem kell lehúzni a rolót és csalódottan elkullogni. Kellő akaraterővel és kitartással a munkád meg fogja hozni a gyümölcsét. Amennyiben most megfutamodsz, soha nem fogod megtudni, milyen közel jártál a célhoz! Bízz magadban és menj tovább!