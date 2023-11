Napi horoszkóp november 30.: az Oroszlánok komoly feladattal küzdenek, a Halak szerelemre vágynak

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 30.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében olyasmiről szerzel tudomást, ami végre előreviheti a dolgaidat, kilátásba helyezve a sikert is. Mivel azonban az még egyáltalán nem garantált, így nem is érdemes beleélned magad, továbbra is dolgozz szerényen és kitartással annak érdekében, hogy ne kerülhessen porszem a gépezetbe. Amennyiben pedig mégis így történne, abban az esetben pontosan tudod majd, miképp kell reagálnod ahhoz, hogy a győzelmet semmi ne árnyékolhassa be. Koncentrálj, tégy meg minden tőled telhetőt és meglátod, az út végén ott vár a hőn áhított elismerés is!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a hét második felében egy igen fajsúlyos ügyben a legjobbkor érkezik, amikor már kezdesz tanácstalanul toporogni. Hálás lehetsz neki, hisz akadt egy ember a sok körül, aki nem csupán a partvonalról kiabált, hogy miképp kellene kiúsznod, hanem bizony dobott egy mentőövet annak érdekében, hogy biztonságban partot érj. Számodra is hihetetlen, hogy van végre valaki, akire minden nehézség ellenére számíthatsz, aki hajlandó gondolkodás nélkül kiállni melletted. Igyekezz viszonozni ezt a feltétel nélküli törődésf annak érdekében, hogy ne legyen az illető által nyújtott gesztus egyoldalú!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második felében igyekszel titkolni az aggályaidat egy bizonyos dologgal kapcsolatban, a legkevésbé sem szeretnéd ugyanis, ha faggatni kezdenének róla. Valaki azonban mégis ráérez a nyugtalanságodra és egy alkalmas pillanatban fel is teszi neked a kérdést, hogy vajon mi bánt. Mivel ez a bizonyos tényező rendkívüli módon nyomaszt, épp ezért jobb, ha megnyílsz és elmondod, hogy mi az, ami a fejedben jár. Hidd el, jelentősen megkönnyebbülhetsz, ha beszélsz róla, csupán az erre alkalmas, általad legmegbízhatóbbnak tartott személynek érdemes kiöntened a szíved. Sosem tudhatod, még az is lehet, hogy olyan tanácsot kapsz, ami mindent a helyére tesz benned!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki olyasmivel traktál a hét második felében, ami abszolút nem érdekel, mivel azonban nem szeretnéd semmiképpen megbántani az illetőt, ezért hallgatod a mondanivalóját. Mivel egy idő után roppant módon frusztrál, hogy mindhiába próbálsz témát váltani, ő nem nagyon veszi a lapot, épp ezért eljött a pillanat, amikor nincs értelme tovább kertelned, mondd meg neki, hogy az egész téma roppant módon távol áll tőled, mi több abszolút hidegen hagy. Légy határozott, ugyanakkor diplomatikus, nem kell ahhoz senkit megbántanod, hogy elmondd a véleményedet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Komoly feladattal bíznak meg a hét második felében annak minden felelőségével együtt, mely rád nézve roppant hízelgő, hiszen nem mindenki alkalmas ilyen komoly kihívások teljesítésére. A dolognak egyetlen szépséghibája van, méghozzá az, hogy a pontos szerepedet senki nem tisztázza előtted. Épp ezért amíg a játékszabályokat és a saját tennivalódat nem látod világosan, myilvánvalóan neki sem tudsz futni a dolognak, így pedig a határidőt sem tudod majd tartani. Keresd tehát meg az ügyben legkompetensebb személyt és beszéljétek meg, hogy pontosan mi a feléd támasztott elvárás, hiszen amennyiben nem teszed ezt meg, abban az esetben a siker ilyen eleve kérdésesnek tűnik. Ne szégyellj kérdezni, néma gyereknek ugyanis anyja sem érti a szavát!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagy általánosságban minden helyzetben a tökéletességre törekszel, gyakorlatilag folyamatosan azon jár az agyad, miként lehetnél még jobb. Ez azonban roppant fárasztó számodra, hiszen mindig topformában kell lenned, az emberek ugyanis ezt szokták meg tőled. A hét második felében valaki olyan tanáccsal szolgál, amely felveti benned a kérdést, hogy valóban hosszú távon jó-e ez így neked. Amennyiben kinyílik a szemed és készen állsz arra, hogy kissé lejjebb adj az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból, abban az esetben soha nem késő változtatni. Ez a saját életed, helyezd tehát önmagad a prioritási sorrend tetejére!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Az év végéhez közeledve eléggé zsúfolttá vált az életed, tulajdonképp csak sodródsz az árral nem tudván, hogy mit és miképp kellene rendszerezned legalább magadban ahhoz, hogy végre minden sínen legyen és egy kicsit megnyugodhass. Semmiképp ne hagyd azonban, hogy a fárdtság erőt vegyen rajtad és esetleg olyasmit adj fel, amin régóta dolgozol. Amennyiben túlságosan megterhelőnek érzed a sokféle feladatot, abban az esetben a kevésbé fontosakat tedd félre és koncentrálj azokra, amelyek gyors és eredményes befejezéssel kecsegtetnek, ez a legegyszerűbb módja ugyanis annak, hogy lejjebb adj a terhekből. Meglátod, ha kézzelfogható közelségbe kerül a siker, az igencsak motiválni fog!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második felében kezdenek a gondolatok összekavarodni a fejedben, ami azelőtt teljesen világos volt számodra, az most teljesen összekuszálódik, nehezen koncentrálsz tehát a lényegre. Mivel sem rövid-, sem pedig hosszútávon nem tudsz így sikeres lenni, épp ezért menj le alfába és igyekezz rendezni a körülményeket. Ne add meg ezt az esélyt, menj elébe a dolgoknak és előzd meg a bajt, meglátod, sokkal hatékonyabban fogsz dolgozni, ha sikerült mindent helyre tenned magadban. Ne aggódj, meg fogja érteni mindenki, hogy most egy kis időre van szükséged!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében teljes mellbedobással dolgozol valamin, ami különösen fontos számodra, minden igyekezeted ellenére azonban nem nagyon akar jönni az eredmény, talán kicsit még úgy is érzed, mintha inkább hátrafelé haladnál. Nem érdemes azonban ezen bosszankodnod, fogadd inkább el, hogy jelen pillanatban nem tehetsz többet az ügy érdekben. Könnyen lehet, hogy egyszerűen most még csak ennyire vagy képes, s akármennyire is küzdesz, nem jutsz egyről a kettőre. A tudat azonban, hogy minden tőled telhetőt megtettél, mégis mindennél többet ér, tedd tehát a dolgodat továbbra is alázattal és szorgalommal, s meglátod, jönni fog az eredmény is!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében nem túl tisztességes módon valaki próbálja rád hárítani a felelősséget egy bizonyos helyzetben, borzasztóan kényelmetlenül érzi ugyanis magát, emiatt inkább menekülni próbál, mielőtt bármit is számon kérhetne rajta bárki. Mivel azonban téged korántsem olyan fából faragtak, hogy hagyd magad belerántani a katyvaszba, épp ezért már az első pillanatban világosan és határozottan hozd az illető tudtára, hogy nem fogod elvinni a balhét helyette. Ezúttal a saját érdeked is, hogy kiderüljön az igazság, ne hagyd tehát magad egyetlen pillanatra sem besározni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hatalmas áttörésre készülsz, olyan terveid vannak ugyanis, amelyek komoly siker lehetőségét tartogatják, ennek érdekében pedig mindent abszolút logikusan felépítettél, a legapróbb részletekig kiszámítottál. Mielőtt azonban nekiindulj az álmaid megvalósításának, előtte érdemes minden kockázattal számolnod, hisz bőséggel akadnak olyan gödrök, amelyekbe belelépve nem biztos, hogy pozitívan tudsz majd kijönni az adott helyzetből. A siker érdekében légy kemény és határozott, amennyiben zöldre vált a lámpa, ne késlekedj, lépj a gázra, arra azonban ügyelj, hogy el ne veszítsd az uralmad a szituáció felett, annak ugyanis nagy ütközés lehet a vége!

HALAK (február 20-március 20)

Jelen pillanatban úgy érzed, boldogabban is tudnál élni, az utóbbi időben valahogy ugyanis nem alakul épp az elképzeléseid szerint a magánéleted, mely roppant módon elkeserít. Nem szabad azonban emiatt sokáig csüggedned, ne ragadj bele a pillanatnyi állapotba, próbálj inkább a jövőbe tekinteni, hiszen egészen biztosan vannak új lehetőségek, új élmények, melyek csak rád várnak. Kapcsolatba kerülhetsz ugyanis olyan emberekkel is, akik talán az új szerelmet is elhozzák majd neked. Légy tehát optimista, s kellőképpen nyitott is ahhoz, hogy megtaláld az Igazit!