Napi horoszkóp november 30.: a Bakoknak érdemes nyitottabbnak lenniük, a Halak diplomáciát gyakorolnak

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 30.

KOS (március 21-április 20)

A mai nap mérföldkő lehet az életedben, olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, amelyet mindenképp meg kell ragadnod, hiszen ha most nem élsz vele, később valószínűleg nagyon meg fogod bánni. Van benne persze bizonyos kockázat, te pedig nem szívesen húzgálod ész nélkül a lapokat a pakliból, ám azzal is tisztában vagy, ha nem használod ki ezt az alkalmat, megint csak messzebb kerülsz az álmaid megvalósításától. Légy bátor, egy próbát a biztosan megér, ugyanakkor érdemes arra is figyelned, hogy ne kergesd görcsösen a sikert, vedd lazábbra a figurát, hisz attól mert hajtod a dologt, nem érsz hamarabb a célba, csupán nagyobb a hasraesés kockázata!

BIKA (április 21-május 20)

A hónap utolsó napja elég felemásnak ígérkezik, olyan váratlan események sodornak ugyanis magukkal, amelyekre abszolút nem voltál felkészülve. A nagy kapálózásban nem is mindig tudod eldönteni, hogy épp mi történik, emiatt lassan kezd a kezeid közül kicsúszni minden. Mielőtt azonban belefulladsz a helyzetbe, érdemes megállnod és végig gondolnod, hova helyezd a bábukat a táblán, hisz a megfelelő tudás és tapasztalat megvan benned. Nem hajt a tatár, ne kapkodj, mindent szép sorjában intézz el, igyekezd maradéktalanul befejezni az általad megkezdett folyamatokat, utána pedig fújd ki magad egy tejszínhabos forrócsoki társaságában!

IKREK (május 21-június 21)

Noha te, magad nem panaszkodhatsz, érzésed szerint a jelenlegi élethelyzetedből kihozod a maximumot, sokan azonban mégis a szemedre vetik, hogy előrébb is tarthatnál az úton. Mivel nem nagyon tudod a számonkéréseket mire vélni, ezért jobban teszed, ha nem foglalkozol azzal, ki mit mond, hisz ha állandóan másokra figyelsz, s valamennyiük elvárásainak igyekszel eleget tenni, annál magasabbra helyezik majd a lécet a körülötted élők. Egyetlen percre se feledd: a saját sorsodnak te vagy a kovácsa. Ha azonban megfontolásra érdemes tanácsot kapsz, azért azt ne utasítsd kapásból vissza, mert hátha valaki tényleg a javadat akarja!

RÁK (június 22-július 22)

Relatíve hosszabb ideje küzdesz egy olyan dologgal, amelyet már rég le kellett volna zárnod, ám folyton közbejött valami, ami elterelte a figyelmedet, emiatt húzódik az, hogy pont kerüljön a végére. Bármennyire is igyekszel azonban elodázni, egyszer el kell kezdened rendet tenni magad körül, hiszen éppen elég álmatlan éjszakád volt már emiatt. Szedd össze tehát a gondolataidat, koncentrálj erre az egyetlen ügyre, s igyekezz megtalálni a kivezető utat. A megoldás kulcsa a te kezedben van, neked is kell végigmenned az úton, hogy megtaláld a zárat, amelybe beleillik!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napján olyan szituáció adódik, amelyben rád az életmentő szerepét osztja a sors, körülötted ugyanis többen arra számítanak, hogy te fogsz majd megoldani egy kínos helyzetet. Ez kétségtelenül jár bizonyos kockázatokkal -beleértve a teljes kudarc lehetőségét is–, épp ezért neked kell eldöntened, hogy mások érdekében mekkora áldozatokat vállalsz. Vakmerően csak az ösztöneidre hallgatsz és gyorsan cselekszel – vagy józanul mérlegelsz, amivel időt vesztesz? Te tudod. Ha azonban sikerrel jársz, sokan hálásak lesznek neked és a népszerűségi indexed is az egekbe emelkedik. A döntés csak rajtad múlik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindenáron segíteni szeretnél egy barátodnak, úgy érzed ugyanis,?hogy nélküled nem fogja tudni sikerrel venni az útjába került akadályt. Ám mivel az illető erre nem tart igényt, így hiába is próbálod győzködni, legfeljebb sértődés lesz a vége a nyomulásnak. A békesség kedvéért inkább hagyd, hadd járja a maga útját, ha elakad, biztosan tudja, kihez fordulhat segítségért. A legtöbb, amit megtehetsz, az, hogy biztosítod: még sok hasznos ötleted van a számára, továbbra is mellette állsz és ha úgy adódik, szívesen húzod a szekerét.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Érzed ugyan, hogy jó úton vagy, és a saját tempódban haladva is elérheted a célodat, valamiért azonban hirtelen türelmetlenné válsz és sürgetni kezded az eredményt. Ennek viszont nem sok értelme. Ráadásul valaki figyelmeztetni is szeretne rá, hogy teljesen felesleges kapkodni, ezt a jó szándékú jelzést viszont arrogánsan visszautasítod, amit az illető meglehetős értetlenséggel fogad, talán még jól meg is sértődik miatta. Lazíts és próbáld meg inkább élvezni azt, amit csinálsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Noha a hét első napján teljesen másként tervezted az elvégzendő feladatokat, váratlanul tennivalók sora zúdul rád, te pedig hirtelen azt sem tudod, mihez kapj, s hogyan oszd be a rendelkezésedre álló időt. Egy percig sem kell azonban emiatt idegeskedned, hiszen rendelkezel éppen elég tapasztalattal, s ha összeszeded magad, valamennyi problémát gyorsan képes leszel megoldani. Először gondold át a helyzetet, állíts fel a tennivalók között fontossági sorrendet, s azután szépen egymás után állj neki mindennek! Ez korántsem olyan kilátástalan szituáció, mint amilyennek első pillantásra tűnik, s ha elég ügyes leszel –és nem sokat toporogsz egy helyben-, még olyan programok is beleférnek, amelyekről reggel álmodni se mertél!

NYILAS (november 23-december 21)

Matematikusokat megszégyenítő precizitással számolod ki a lépéseidet, igyekszel valamennyi bizonytalansági tényezőt kiküszöbölni, ennek ellenére a hét első napján mégis valahogy hiba csúszik a számításodba. Ez eléggé bosszant, hisz nem szoktál ekkorát botlani, nem vagy az a típusú ember, aki megengedheti magának a hasraesést, adott esetben. Mielőtt azonban lelkiismereti kérdést csinálnál a dologból, vedd számításba, hogy egyrészt te is halandó ember vagy, másrészt csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Korrigáld tehát a botlást és lépj tovább, hisz a siker így sem úszott még el!

BAK (december 22-január 20)

A múltban szerzett kellemetlen tapasztalatok és csalódások miatt –mintegy önvédelemből- óvatosabban engeded közel magadhoz az embereket, attól félsz ugyanis, ha bárkinek bizalmat szavazol, szinte biztosan vissza is fog élni vele. A magad köré húzott falak között azonban hamarosan elég magányos leszel, s így nemigen találod majd meg a boldogságot sem. Nem kell mindenkit azonnal a kebledre ölelni, de be kell látnod, hogy sokkal könnyebb, ha vannak körülötted olyan emberek, akikkel megoszthatod a bánatodat, akikre számíthatsz a bajban, s akik ugyancsak számíthatnak rád. Hidd el, nagyon jó érzés, amikor valakinek a vállán kisírhatod magad, s ha van kivel együtt örülni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Fontos döntés előtt állsz, bizonytalanságod okán azonban tulajdonképpen egy helyben toporogsz, most már jó ideje. Fogalmad sincs ugyanis, melyik döntés milyen következményt hoz majd magával, épp ezért próbálod tolni magad előtt a helyzetet. Ezzel azonban nem fogsz mást elérni, mint azt, hogy egyszercsak csőstül omlik a fejedre minden, ennek elkerülése érdekében tehát érdemes a külvilágot kizárva leülnöd, felsorakoztatnod minden ellene és mellette szóló érvet, majd kimondani azt, amit ki kell. Hidd el, mázsás súlytól fogsz megszabadulni!

HALAK (február 20-március 20)

Vannak olyan személyek a környezetedben, akiknek a viselkedésével egyszerűen nem vagy képes mit kezdeni, olyannyira bicskanyitogató a stílusuk, hogy legszívesebben időnként elküldenéd őket melegebb égtájakra. Mivel azonban fontos számodra az a respekt, ami körül vesz, épp ezért érdemes magadra erőltetned egy kis nyugalmat és diplomatikusan kezelni a fent említett embereket. Igyekezz megtalálni az arany középutat, nem kell képmutatónak sem lenned, de ne is haragíts magadra senkit. Megvan a dolog titka, csak meg kell találnod!