Napi horoszkóp november 3.: a Bikáknak fordulóponthoz érkezik az életük, a Rákoknak érdemes nyitottabbaknak lenniük

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 3.

KOS (március 21-április 20)

Túl sokféle feladatot szeretnél letudni a hét utolsó munkanapján, ennek okán görcsösen futsz az eredmény után. A hatalmas rohanásnak azonban az lehet a következménye, hogy jó eséllyel előbb-utóbb a fejedre omlik minden. Vállalj kevesebbet, hisz minél hatékonyabban tudsz működni, annál nagyobb esélyed lehet a sikerre. Engedj teret másoknak is, hiszen csapatban sokkal előrébb tudtok evezni, mintha egymagad próbálnál a nyílt tengeren, a természettel szembemenni. A te energiáid és tolerancia küszöböd is véges, ne próbálj tehát túljárni a saját eszeden!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó munkanapján úgy tűnik, fordulóponthoz érkezik az életed, el kell ugyanis döntened, hogy merre menj tovább annak érdekében, hogy végre sikeres lehess. Amennyiben úgy ítéled meg, hogy a jelenlegi tevékenységed nem az épülésedre szolgál, abban az esetben inkább ne erőltesd, hiszen nagyon gyorsan ki fogsz égni, akkor pedig hasznos dolgot már nem-igen fogsz tudni kihozni belőle. Ebben az esetben inkább lépj tovább egy olyan ajtó felé, amely tartogat még számodra valamit!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan feladatot bíznak rád a hét utolsó munkanapján, amely elsőre túl nagy falatnak tűnik, ám ha részleteiben vizsgálod a dolgot, még akár kihívásként is tekinthetsz rá. Úgy próbáld felfogni az egészet, hogy a rád váró folyamat kiemel majd a novemberi szürkeségből és olyan színt vihet az életedbe, amely a továbbiakban motiválni fog és egy kisse megváltozhat az eddigi gondolkodásod, illetve kitűnhetsz a tömegből. Használj minden pillanatot arra, hogy a végén minél nagyobbat szóljon az eredmény!

RÁK (június 22-július 22)

Valakinek közel állsz a szívéhez, te azonban melyet minden fronton igyekszik a tudtodra adni, te azonban nem nagyon érzed nyitottnak magad egy új kapcsolatra. Mivel az illető nem adja fel és egyfolytában ostromol, épp ezért érdemes elgondolkodnod és esetleg adnod mégis egy esélyt ennek a kapcsolatnak. Ha kicsit nyitott vagy és nem feltétlenül a dolgok rossz oldalát nézed, még az is lehet, hogy megtalálod a boldogságot az illető mellett. Ne aggódj, nem kell odaadnod magadból mindent elsőre, mégis próbáld a barátságos oldaladat mutatni, ismerkedj, tudj meg minél többet az illetőről és szándékairól. Ha mindennek ellenére mégis úgy ítéled meg, hogy nem kívánsz hosszabb kapcsolatba kezdeni, ne húzzátok egymás idejét, mindenki menjen a maga útjára!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot, fogalmad sincs azonban, hogyan közelítsd meg a témát. Mivel egy hozzád közel álló személyről van szó, épp ezért biztos akarsz lenni abban, hogy semmiképp nem bántod meg a mondanivalóddal. Épp ezért jól gondold meg, hogyan tálalod, amit tudatni kívánsz vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, hiszen ha virágnyelven próbálsz beszélni, biztosan nem fogja megérteni vagy ha igen, sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kissé fojtónak érzed a sok feladatot, amit még a hét utolsó munkanapján kell befejezned, ám úgy tűnik, ha így marad minden, abból nem fogsz tudni jól kijönni. Amennyiben ennyire reménytelennek érzed a helyzetet, abban az esetben kérj segítséget, adj le a rád bízott felelősségből, hiszen össze fogsz rogyni alatta. Lehet, hogy a babérokat nem egyedül fogod learatni, de annál nyugodtabb lesz a lelekiismereted, mert olyan végeredményt sikerült a kezetekből kiadni, ami elismerésre méltó és végül te sem roppantál össze a súly alatt. Tanulj meg osztozni a sikerekben!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Korábbi tapasztalataidból kiindulva pontosan tudod, hogy nem ajánlott idő előtt elbíznod magad, egészen addig szerénynek kell maradnod, amíg el nem jön az általad elvárt eredmény. Addig pedig legyen benned kitartás, gyakorolj alázatot és szenteld az összes idődet annak, hogy a logikával felépített munkafolyamat részleteit is figyelembe véve úgy sikerüljön pontot tenni a dolog végére, hogy méltán lehess büszke magadra és joggal zsebelhesd be az összes elismerést. Addig azonban igyekezz szerény maradni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl hamar beleélted magad valamibe, amibe azonban úgy tűnik, nem kellett volna. Noha nem biztos, hogy a terveidnek megfelelően alakulnak a dolgok, túl hamar dőltél ugyanis hátra és a kelletténél előbb gondoltad azt, hogy a siker bizony már a tiéd. Most azonban, amíg nem késő, szedd össze magad és korrigáld, ami korrekcióra szorul, hiszen ha most nem húzod meg a gyeplőt, akkor bizony még azelőtt fogsz a nagy siker vakságában elhasalni, mielőtt a végére érhetnél!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján végre kezd kifizetődni az a sok-sok energia, amit amit belefektettél egy bizonyos projektbe. Elég sokat dolgoztál ezen a bizonyos ügyön, eljött tehát a pillanat, amikor végre élvezheted a pihenést. Nyugodtan dőlj hátra, add át magad a pihenésnek és arra koncentrálj, hogy minden leadott energiádat valamiképp visszatöltsd. Ha ezt a passzív kikapcsolódásban leled meg, akkor abban, ha aktívan szeretnél töltekezni, akkor úgy. Ez már csak rajtad múlik!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül bizonytalan vagy egy bizonyos projekt kapcsán, melyben abszolút zöldfülűnek számítasz. Jobban teszed tehát, ha hallgatsz a nálad tapasztaltabbak véleményére, hisz ők talán jobban tudják, melyik utat kellene választanod. Arra érdemes ügyelned, hogy olyan személyeket kérdezz meg, akikben maximálisan bízol és adsz a véleményükre. Ha hallgatsz rájuk és megfogadod a tanácsokat, nem lehet bajod belőle. Mivel jelen pillanatban teljesen bizonytalan vagy, nincs más választásod, mint a mások által adott tanácsokat megfogadni.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú ideje fut egy számodra fontos projekt, melynek eredményeire nagy várakozással tekintesz, a hét utolsó munkanapján pedig úgy tűnik, a befektetett energia és idő szerencsére kifizetődik. Esetedben bőven megtérül minden, amit rááldoztál a szóban forgó ügyre, mely motiváló lehet a jövőre nézve is. Végre büszkén tekinthetsz az eredményre, hisz önerőből eljutni idáig bizony nem mindenki képes. Élvezd a siker minden percét, nyugodtan kürtöld világgá azt, hogy milyen magasságokig jutottál, ezek ugyanis a te pillanataid!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján elértél egy olyan szintre, ahol végre nyugodtan dőlhetsz hátra, hiszen olyan eredményt tudtál produkálni, amellyel mások elismerését is sikerül kivívnod. Most aztán bátran arathatsz, hiszen szép termést hoztak az elültetett magok, add tehát át magad az eredménynek, élvezd ki minden pillanatát, hisz egyszer neked is jár öt perc hírnév. Ünnepelj felhőtlenül, maradj azonban a valóságban, hisz holnap talán új kihívások várnak. Csak így tovább!