Napi horoszkóp november 29.: az Oroszlánok érdekes tapasztalatokkal gazdagodhatnak, a Mérlegekre nagy meglepetés vár

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 29.

KOS (március 21-április 20)

Szorult helyzetedben megragadod valaki kezét csak azért, hogy be ne ess a szakadékba. Rendkívül nagy csalódással kell azonban tudomásul venned, hogy egyáltalán nem a megfelelő ember kezét szorongatod. Most engedd el, amíg nem késő, mert ha minden körülmény ellenére is ragaszkodsz hozzá, lehet, hogy visszafordíthatatlan, komoly következményekkel kell számolnod. Most még nem késő felébredni és hátrahagyni azt a személyt, aki nem biztos, hogy a javadat akarja.

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetben találod magad, amely elég ismeretlen és váratlan következményekkel járhat, ha nem vagy észnél és nem állsz két lábbal a talajon. Gondolkodj racionálisan, gyorsan mérd fel a probléma súlyosságát és mihamarabb cselekedj! Meglátod, ha elindulsz az úton, közelebb lesz a megoldás, mint annak előtte hitted volna, csupán bátorság és tenni akarás kell hozzá! Sokszor sokkal egyszerűbb minden, ha nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell és ahogy azt a helyzet megkívánja.

IKREK (május 21-június 21)

Eddig mindig másokkal voltál elfoglalva, mindenkinek megpróbáltad megfelelően egyengetni az útját, most viszont itt az ideje, hogy a saját életedre és a saját boldogságodra koncentrálj! Járj nyitott szemmel és szívvel, mert sosem tudhatod, kit sodor utadba a Sors és ki lesz az, aki mellett ténylegesen kiteljesedhetsz majd. Nagyon nemes dolog mindig másokat szem előtt tartani, igazán becsülendő az, hogy te vagy a prioritási sorrend végén is mindenki más az elején, mégis valahogy gondolnod kell magadra is! Nem lehetsz mindig mások alázatos szolgája, hisz a te életed, a te sorsod, a te boldogságod legalább olyan fontos, mint másoké! Itt az idő tehát, hogy magadra is gondolj!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, kicsúszott a kezedből az irányítás, kezded elveszíteni a kontrollt valami felett, és ez rendkívül bosszant. Ha azonban képes leszel úrrá lenni az indulataidon és végiggondolod azt, hogy hol hibáztál, talán rájöhetsz arra is, mit kell legközelebb másként csinálnod ahhoz, hogy mindvégig te lehess az, aki a gyeplőt tartja. Nem érdemes emiatt sokáig idegeskedned, nézd inkább a dolog jó oldalát: ha nem te irányítasz, legalább nem neked kell viselned a felelősséget. Most nyugodtan dőlj hátra, mert nem a te dolgod, hogy megmondd, ki és merre menjen. Majd megteszik ezt helyetted mások, ami ebben az esetben nem biztos, hogy hátrányt jelent a számodra.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap érdekes tapasztalatokat tartogat a számodra, nem minden alakul ugyanis a terveid szerint. Egy ismeretlen útra tévedsz, ami izgalmas kalandokat ígér. Először nem érzed magad túl jól ebben a helyzetben, hiszen nem szereted a váratlan meglepetéseket, és jobban szeretsz a saját határaidon belül maradni, ám most valahogyan mégis van kedved kipróbálni új dolgokat. Jól is teszed, ha nem rettensz vissza, mert a végén lesz az okod az ünneplésre, hiszen a végén tiéd lesz a siker, s magadnak is bizonyítasz ezzel, hogy érdemes időnként elhagyni a komfortzónádat, amelyben általában mozogsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, akinek minden megnyilvánulása kifejezetten bizarrnak tűnik a számodra, nem érted, mit és miért mond, s mindig nagyon titokzatosnak tűnik. Összességében viszont az látszik, hogy fogalma sincs róla, mi a dolga a világban. Általában elfogadó és toleráns vagy, vannak azonban olyan emberek, akikkel kapcsolatban valahogyan az első pillanatban érzed, hogy jobb, ha távol tartod magad tőlük. Mivel ez a bizonyos személy nem áll közel hozzád, nem biztos, hogy nagyobb energiát kellene abba fektetned, hogy megértsd a viselkedését, inkább lépj tovább és olyanokra koncentrálj, akikre érdemes!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagy meglepetéseket tartogat számodra a mai nap, olyan emberek fognak ugyanis pozitív csalódást okozni, akikről a legkevésbé sem számítottál rá, ami azért tölt el különösen nagy örömmel, mert ez most egyfajta visszajelzés számodra, hogy nem hiába az önzetlenség, a kedvesség, a segítőkészség, amellyel mások felé fordulsz. A mai nap már semmi nem szegheti a kedved, hisz ez a néhány kedves gesztus nagy lendületet ad a hét további részére is. Mindig maradj ilyen, és adj hálát ezekért a pillanatokért!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasféle megoldáson töröd a fejed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, amely hosszútávra oldhatja meg a helyzetet. Biztosan ott van valahol a megoldás, csupán lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz hozzá szükséged. Ne siettesd a dolgokat, mert az arra hajlamosít majd, hogy esetleg tévutakra kerülsz, amely rossz irányba visz majd, aztán arra leszel figyelmes, hogy azon dolgozol, hogyan keveredj ki a bozótosból, ahelyett, hogy az ügyön dolgoznál!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagyon fontos ügyet bíznak rád, amelyet a megfelelő diszkrécióval, a tőled telhető legnagyobb odaadással, eddig megszerzett tudásod bizonyításával kell megoldanod. Noha a felelősség súlya egy pillanatra eltántorít, azt is pontosan tudod, hogy nem hátrálhatsz ki csak úgy a helyzetből, vannak ugyanis olyan szituációk, amikor a félelmed nem írhatja felül azt, hogy a lehető legtökéletesebben elvégezz egy feladatot. Ne akard összecsapni az egészet, ülj le, gondolkodj, készíts tervet és csak akkor vágj bele, ha már minden összeállt a fejedben és nem a sűrű bozótosban kell bolyonganod. Ne húzd azonban sokáig az időt, mert a végtelenségig nem rajzolgathatod a tervrajzod!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, jó úton haladsz ahhoz, hogy elérd azt, amit kitűztél magad elé, minden a legnagyobb rendben van, egészen addig, amig bele nem botlasz valakibe, aki minden áron hátráltatni szeretne. Ne engedj a nyomásnak, ne hagyd magad befolyásolni, csak arra koncentrálj, hogy tovább menj azon a vonalon, amelyen elindultál. Mindig is lesznek majd olyanok, akik beleszólnak a dolgodba, akik nem akarják majd az igazad, de ha kellőképpen határozott vagy, tudatában vagy annak, hogy ki és miért akad az utadba, nem jelenthetnek legyőzhetetlen akadályt.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú idő után először tölt el az elégedettség érzése azokkal a folyamatban lévő ügyeiddel kapcsolatban, amelyeken régóta már-már hitevesztetten dolgozol. Semmiképpen ne bízd azonban el magad, s ne hagyd, hogy lankadjon a figyelmed, mert bármikor jöhet olyan váratlan fordulat, ami egycsapásra mindent megváltoztathat! Ne engedd ki az irányítást a kezedből, mert csakis így lesz lehetőséged arra, hogy learasd a babérokat!

HALAK (február 20-március 20)

Bármilyen dologba vágod a fejszédet, szükséged van arra, hogy mások motiváljanak, hogy elismerjék a munkádat. Folyamatosan visszaigazolásra vágysz, mert neked ez ad erőt és lendületet a továbblépéshez. Ezúttal azonban valamiért ez elmarad, ami igencsak elbizonytalanít, s azt gondolod, talán nem jó nyomon jársz, hagynod kellene az egészet és más utakat kellene keresned. Ha azonban mindig kizárólag arra figyelsz, hogy a környezeted miként reagál, ha minden alkalommal támogatásra vársz, nemigen fogsz egyről a kettőre jutni. Bízz magadban és ne másokra alapozz!