Napi horoszkóp november 29.: az Ikrek különleges programon vehetnek részt, a Mérlegeknek valaki próbára teszi a türelmét

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 29.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, akivel kapcsolatban elég negatív érzéseid vannak, noha semmit nem ártott neked, mégis úgy érzed, ösztönösen kell távol tartanod magad tőle, nehogy ártani tudjon neked. Ne higgy az első megérzésnek és a rosszindulatú pletykáknak, ismerd meg az illetőt egy kicsit jobban, mielőtt még véleményt alkotnál róla, hisz így, ismeretlenül még sem ítélhetsz el senkit. Amennyiben kicsivel nyitottabb vagy és közelebb kerülsz hozzá, rá fogsz jönni, hogy nem kellett volna bedőlnöd a mende-mondáknak, sokkal jobb embert ismerhetsz ugyanis meg a személyében, fenntartva egy hosszabb távú barátság kialakulásának lehetőségét is. Ne ítélj, nehogy a végén téged ítéljenek el!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki ugyan hibát követett el, mégis mindent megtesz azért, hogy kimenekülhessen a helyzetből és megússza a felelősségre vonást. Mivel azonban te pontosan tisztában vagy azzal, hogy mi az, ami a nevéhez fűzödik, épp ezért igyekezz négyszemközt a tudtára adni, hogy átlátsz a szitán és pontosan tudod, mi a célja a menekülésének. Amennyiben tudsz az illető lelkére hatni, abban az esetben be fogja látni, hogy nem érdemes tovább húznia az időt és jobban teszi, ha felvállalja mások előtt is, amit elkövetett, ha pedig mégsem adna igazat neked, akkor ne ásd magad mélyebbre a helyzetben, hisz végső soron semmi közöd az egészhez és nem célod bajba kerülni sem emiatt!

IKREK (május 21-június 21)

Nagy izgalommal tekintesz a mai napra, hisz végre olyan programod adódik, ahol kiengedheted a fáradt gőzt és nem kell a kötelezettségeiddel foglalkoznod. Időnként neked is szükséged van arra, hogy feltöltődj, a novemberi szürkeségben pedig kifejezetten jól esik az, hogy kikapcsolódhatsz. A tennivalók holnap is ott lesznek, a feladatokat ugyanúgy el kell majd végezned, nem mindegy azonban, hogy egyfajta lendület van a mozdulataidban, vagy úgy vonszolod magad előre, hogy azt rossz nézni is. Sokkal hatékonyabban fog menni minden az említett program után, hisz van egyfajta motiváció előtted!

RÁK (június 22-július 22)

Rendkívül fárasztónak találsz egy bizonyos feladatot a hét közepén, gyakorlatilag semmiféle motivációt nem érzel arra, hogy nekiindulj és teljesítsd. Noha rajtad is érezhető az év végi fáradtság, most kell megráznod magad és felébredni, előbb-vagy utóbb ugyanis számon fogják kérni rajtad, hogy miért nem haladsz egyáltalán. Hidd el, ha megtalálod a motivációt és egyfajta kihívásként tekintesz a feladatra, sokkal hatékonyabban és gyorsabban fogod tudni befejezni és nem kell majd sem bujkálnod, sem lelkiismeret furdalással küzdened. Tarts ki, heteken belül jönnek az ünnepek, amikor annyit pihenhetsz, amennyi jól esik, egyelőre azonban nem jött még el a lazítás ideje!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Néhány méter választ el attól, hogy végre elérd és kezedben tarthasd azt, amiért olyan hosszú ideje dolgozol, már-már a zsebedben érzed a sikert, emiatt hajlamos vagy lazábban venni az utolsó métereket. Most kell azonban résen lenned, hisz az utolsó pillanatban is adódhat váratlan fordulat, amely azonnali, gyors és hatékony beavatkozást igényel, épp ezért járj nyitott szemmel, ne lassíts, hidd el, hogy sokkal nyugodtabban fújhatod ki magad, ha már átszakítottad a célszalagot és a győzelmet ünnepelheted! Ha pontot tettél a dolog végére, ünnepeld méltóképp a sikered!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, aki éles kritikát fogalmaz meg veled szemben a hét közepén, emiatt borzasztóan feldühíted magad és rendkívüli arroganciával utasítod vissza azt, amit a szemedre olvasott. Amennyiben azonban lehiggadsz és őszinte vagy magaddal, abban az esetben rá kell jönnöd, hogy pontosan azért húztad fel magad ennyire, mert olyasmit vágtak az arcodba, aminek bizony van némi alapja és téged az igazság kendőzetlen kimondása az, ami annyira szíven ütött. Bosszankodás helyett azonban igyekezz a megfogalmazott bírálatot építő kritikaként felfogni és a jövőben azon dolgozni, hogy ne érhessen ilyesfajta bírálat. Ne akarj többet kihozni magadból annál, mint amire képes vagy, fogadd el, hogy halandó ember lévén te sem vagy hibátlan!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a környezetedben erőteljesen próbára teszi a türelmedet a hét közepén, olyan húrokat penget ugyanis, amelyek nagyon könnyen elszakadhatnak, emiatt eléggé frusztrált vagy. Ne engedd azonban, hogy az illető kihozzon a béketűrésből, egyszerűen és világosan hozd a tudomására, hogy nem akarsz a játékszere lenni valamiben, amihez abszolút semmi köze, épp ezért jobb, ha mihamarabb leszáll rólad, mielőtt te is elkezdesz vájkálni az ő titkai között és olyasmi láthat napvilágot, amelyről nem szívesen beszél. Ne aggódj, ez esetben nem rosszindulatról van szó, csupán önvédelmi céllal hozod a tudomására azt, hogy nem fogsz feltett kézzel várni arra, hogy mikor és hogyan árt majd neked!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nagyobb pénzösszeghez jutsz a hét közepén, örömödben pedig hajlamos lennél felelőtlenül elszórni a pénzt, nem gondolva arra, hogy mi mindenbe tudnál befektetni, amely hosszabb távra biztos jövedelmet biztosíthat. Amennyiben azonban mérlegelni tudod, hogy vajon mi az, ami jobban megéri, pontosan tudni fogod, hogy most érdemes okosan bánnod a befolyt összeggel ahhoz, hogy a jövőben ne fájjon a fejed anyagi gondok miatt. Ha semmiképp nem tudsz megálljt parancsolni a pénzszórásnak, keress valakit, akinél letétbe helyezheted ezt a bizonyos összeget és tudod, hogy ha a jövőben bármiféle lehetőség adódik, nyugodtan hozzányúlhatsz és biztonsági tartalékként pontosan akkor használhatod fel, amikor szükséged van rá!

NYILAS (november 23-december 21)

Teljes mellbedobással dolgozol valamin a hét közepén, ami különösen fontos számodra, eddig azonban nem nagyon láttad eredményét, sőt, a legnagyobb csalódottságodra úgy érzed, inkább hátrafelé haladsz, mintsem előre, a cél felé. Nem érdemes ezen bosszankodnod, érdemes belátnod, hogy nem tehetsz jelen pillanatban többet az ügy előremeneteléért, egyszerűen fogadd el, hogy időnként a sorsod sokkal erősebb nálad. Pontosan tudja, hogy ott kell tartanod, ahol most vagy, te pedig akármennyire is tolod két kézzel előre a dolgokat, mindig ellenállásba fogsz ütközni. Lassíts le, ne görcsölj semmit, csak tedd a dolgod továbbra is alázattal és szorgalommal, meglátod, jönni fog az eredmény is!

BAK (december 22-január 20)

Kissé túlzsúfolt mostanában az életed, azt sem tudod, mit és hogyan kellene rendszerezned ahhoz, hogy végre minden sínen legyen és egy kicsit hátradőlhess te is. Kezdesz kimerülni, úgy érzed, teljesen feleslegesen futsz a mókuskerékben, emiatt legszívesebben ki is szállnál, hiszen nem nagyon látod értelmét az egésznek. Ne hagyd azonban dugába dőlni azt, amin régóta dolgozol és nagyon hiszel a sikerében. Amennyiben túlságosan megterhelőnek érzed ezt a sokféle feladatot, tedd félre a halaszthatóbbakat és koncentrálj azokra, amelyektől gyorsabb és eredményes befejezést vársz! Meglátod, ha kézzel fogható számodra is az eredmény, sokkal motiváltabb leszel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén egy bizonyos szituációban mindenki tőled várja a segítséget, nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy te vagy az egyetlen, aki ért a helyzet megoldásához. Ne késlekedj, most van itt ugyanis a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy kibontakoztathasd a benned lévő tehetséget, csak egy kis magabiztosság és talpraesettség szükséges hozzá. Meglátod, mindenkinek leesik majd az álla attól, hogy mikre vagy képes, borzasztóan hálásak lesznek neked, hogy megmentetted a helyzetet. Most állj a sarkadra, hozd azt, amit mindenki elvár tőled és zsebelj be minden elismerést!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasféle dolog terheli a lelked, amelyet nem nem akarsz mindenkivel megosztani, azt azonban tudod, hogy valakinek el kell mondanod ahhoz, hogy könnyíthess magadon és esetleg olyasfajta tanácsot kaphass, amely hozzásegít a megoldáshoz. Légy azonban óvatos, hisz nem mindenki a te javadat akarja majd, vannak irigyeid és rosszakaróid, épp ezért érdemes körültekintően megválasztani azt a személyt, akinek bizalmat szavazol. Amennyiben tudod, kihez kell fordulnod, ne késlekedj őszintén elmondani mindent az illetőnek a legapróbb részletekig, hisz így lesz neked is könnyebb és talán a megoldást is megleled!