Napi horoszkóp november 28.: a Kosok végre pihenhetnek, az Ikreknek nagyobb bátorságra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 28.

KOS (március 21-április 20)

A mai napot érdemes nyugalomban, nem túl zsúfolt programokkal töltened, nyugodtan add tehát át magad a pihenésnek, hisz nem lehet mindig ezres fordulatszámon pörögni! Kicsit elmélkedj, tervezgesd a karácsonyt, az ajándékokat, csak olyan dolgokat csinálj, amik nem kerülnek akkora fáradtságodba és nem vesznek ki annyi energiát belőled. Nyugi, ez nem lógás, csupán csak feltöltöd az energiaraktáraid!

BIKA (április 21-május 20)

A megfelelő pillanatra vársz, hogy egy számodra fontos személynek elmondj egy nagy hírt, amelyet még senki nem tud, te viszont úgy döntesz, ő lesz az első, akit beavatsz. Olyannyira megbízol benne és adsz a véleményére, hogy el sem tudnád képzelni, hogy mással beszélj erről. Ha hasznos és építő jellegű tanácsot ad, igyekezz megfogadni, mert nem akar rosszat neked, sőt! Csak a javadat akarja, ezt nem árt figyelembe venned!

IKREK (május 21-június 21)

Bátortalanságod okán lemaradsz egy nagy lehetőségről, csak azért, mert félsz változtatni a jelenlegi pozíciódon. Így azonban semmifajta pozitív eredményre nem számíthatsz, semmifajta előrelépés nem fog történni. Rázd meg magad, erőltess magadra egy kis önbizalmat és magabiztosságot és higyj magadban! Meglátod, ha lesz benned elég erő elindulni, egyszerűen tudni fogod, mikor melyik kanyart kell bevenni! Csak bátran menj az úton!

RÁK (június 22-július 22)

Eddig ért a tűréshatárod és nem tovább! Innentől nem kell disztingválnod és udvariaskodó köröket futnod. Ha ellenérzésed van valakivel kapcsolatban, mondd ki, ha úgy érzed, nyomul és nem ért a szép szóból. Egészen idáig messziről próbáltad kikerülni, be kell azonban látnod, hogy nem vagytok ugyanúgy bekötve, hozd tehát értésére, mit gondolsz és ne piszkálja a benned szunnyadó oroszlánt, mert ha felriad, bizony harapni fog!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elhatároztad, hogy végre elindulsz egy olyan irányba, amely felét már régen el kellett volna indulnod. Most minden úgy néz ki, hogy alkalmasak a körülmények arra, hogy megtedd azt a lépést, amelyet olyan hosszú ideje halogatsz. Eddig vártál a megfelelő alkalomra, amely most úgy néz ki, eljött, te pedig mindent csinálj úgy, ahogy elterveztél, hisz régóta megvan már az elméleti rész, csupán csak át kell ültetned a gyakorlatba. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Szeretsz a saját tempódban haladni, nem igazán örülsz, ha mások akarják megmondani, mit és hogyan kellene csinálnod. Időnként azonban –ahogyan ma is– belefutsz egy olyan helyzetekbe, amikor nem igazán tudod, hogyan fogsz boldogulni egyedül. Ne szégyellj segítséget kérni, hiszen te sem tudhatsz mindent, neked is megengedett a tévedés lehetősége. Gondold végig, ki az a környezetedben, akit kellőképpen megbízhatónak tartasz ahhoz, hogy rá merd bízni magadat, s ezzel kiszolgáltatottá válj neki. Ha jó csapatot alkottok, nem fog gondot okozni, hogy győztesen kerülhess ki ebből a szorult helyzetből!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában úgy ismer a környezeted, hogy mindig mindenkinek megmondod a véleményedet, szóval nem nagyon szoktad véka alá rejteni az álláspontodat. Ez azonban időnként kellemetlen helyzetekbe sodorhat, amikor magyarázkodhatsz és bocsánatot kell kérned. Éppen ezért érdemes végiggondolnod, mikor lehet hasznosabb hallgatni és megtartani magadnak azt, amit a szíved szerint kimondanál. Szóval rád is igaz lehet a mondás: ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Tiszteletreméltó tulajdonság az őszinteség, de érdemes csínján bánni ezzel, hiszen akadnak olyan helyzetek, amikor kizárólag akkor érdemes megszólalnod, ha kérdeznek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ma váratlan helyzetbe kerülsz, s a legnagyobb bosszúságodra fel kell ismerned, hogy nem tudsz a korábban eltervezett menetrend szerint haladni. Nem érdemes azonban időt pazarolnod arra, hogy ezen mérgelődsz, inkább szedd össze magad, s indulj el egy másik úton, amely végül elvezet a megoldáshoz. Vannak az életben olyan szituációk, amikor szembesülni kell a saját korlátainkkal, de ez korántsem jelenti azt, hogy végképp nem sikerül megvalósítani az elképzeléseinket. Csak higgy magadban és abban, hogy nincs olyan akadály, amit ne tudnál megugrani!

NYILAS (november 23-december 21)

Ma meglepnek valamivel, ami elég váratlanul ér, mert nem számítasz rá, főleg nem attól a személytől, aki amúgy nem is áll igazán közel hozzád. Épp ezért különösen jól esik a dolog, nagyra értékeled, pedig mások szemében tulajdonképpen jelentéktelennek tűnő apróságról van szó. Légy hálás ezekért a pillanatokért és tanulj meg értékelni minden kedves gesztust, mert nem feltétlenül a nagy, kézzelfogható dolgok képviselik a valódi értéket. Szép kis nap ez a mai!

BAK (december 22-január 20)

Olyasmiről szerzel teljesen véletlenül tudomást, amiről egyáltalán nem biztos, hogy hallani szerettél volna. Mivel azonban már nem tudsz úgy csinálni, mintha semmi nem történt volna, jobban teszed, ha megpróbálod a körülményekhez képest lehető a leghamarabb feldolgozni az ügyet és gyorsan túllépsz az egészen. Ha magadban nem tudod feldolgozni mindazt, amivel most szembesülni kényszerültél, keress valakit az ismeretségi körödben, aki segít neked ebben. Talán már az is segít, ha valakinek elmondhatod, hogy igazából mi is bánt.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl nagy elánnal élted mostanában az életet, nem törődtél semmilyen veszéllyel, s totálisan figyelmen kívül hagytad mások szempontjait csak azért, hogy neked jó legyen. Rá kell azonban jönnöd, hogy ez az út nem vezet sehova, mert teljesen magadra maradhatsz. Jól elkeveredtél a sűrű rengetegben és senki nem fogja a kezed, aki ismerné a kiutat. Talán jobb is, ha most egy kicsit egyedül vagy, csak saját magadra utalva. Így elgondolkodhatsz a helyzeteden, s talán rájössz, hogy érdemes megbecsülni a körülöttünk elő embereket, hogy tőlük is ugyanezt kapjuk vissza!

HALAK (február 20-március 20)

Legnagyobb bosszúságodra a nap egyáltalán nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezted, váratlan feladatok húzzák ugyanis keresztül a számításaidat. Egy percig sem kell azonban emiatt idegeskedned, hiszen ha összeszeded magad, az összes problémát gyorsan képes vagy megoldani. És a lebegjen a szemed előtt, hogy ha végeztél, akkor nyugodtan hátradőlhetsz és kipihenheted a fáradalmakat, holnap pedig újult erővel indulhatsz ismét neki egy új kalandnak.