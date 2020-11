Napi horoszkóp november 27.: a Mérlegek váratlan eseménnyel szembesülnek, a Bakok régi álmukat valósíthatják meg

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Magadra vállaltad, hogy elcipeled a hegyet a hátadon, de most rá kell jönnöd, túl nagy falatnak bizonyul, kezdenek a fejed felett összecsapni a hullámok. Addig kérj segítséget, amíg nem késő és amíg nem követsz el olyan hibát, amely igen nehezen lesz majd helyrehozható. Inkább most ragadd meg egy nálad tapasztaltabb személy kezét, amíg lehet! Nem szégyen bevallani, hogy túlvállaltad magad, most megtapasztaltad, hogy mennyi tűréshatárod és mi az, amit még meg tudsz csinálni!

BIKA (április 21-május 20)

A mai napot szenteld olyan embereknek, akikkel nem kell kényszeredett mosollyal az arcodon, kényelmetlen helyzetben üldögélned, akikkel nem kell jópofiznod, hisz semmilyen közeli kapcsolat nem fűz hozzájuk. Olyan emberekkel vedd most körbe magad, akik jól ismernek és úgy fogadnak el, ahogy vagy, nem akarnak megváltoztatni és semmilyen felvett szerepet nem kell eljátszanod azért, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe. Csináljatok nagy közös forrócsokizós, beszélgetős programot, csapjatok egy nagy közös, karácsonyi online shoppingolást vagy nézzetek meg egy jó kis karácsonyi filmet. Együtt vagy a szeretteiddel, közösen kezdhettek el készülődni az ünnepre, kell ennél jobb program?

IKREK (május 21-június 21)

A mai napod sokkal fárasztóbbra sikeredik annál, mint ahogyan azt az elején eltervezted, annak ellenére, hogy szívesen vennéd lazábbra a tempót, egyre-másra érkeznek ugyanis a megbízások. Annak érdekében pedig, hogy mindenkit boldoggá tegyél, gondolkodás nélkül igent mondasz minden apró-cseprő küldetésre. Mivel azonban a sok kis dolog összeadódik, így gyakorlatilag azt sem tudod, hogy érj a feladatok végére úgy, hogy a tőled elvárt és megszokott színvonalat hozd. Legközelebb érdemes a saját határaidon belül maradni, s csak annyi feladatot vállalni, amennyi még neked is belefér, különben a mennyiség nagyon könnyen a minőség rovására mehet!

RÁK (június 22-július 22)

Valaminek lassan a végére érsz, ám legnagyobb bosszúságodra úgy tűnik, hiábavaló volt a sok munka és befektetett energia, mert elég soványnak tűnik az eredmény. Amennyiben van még rá lehetőséged, finomíts a dolgon, ha viszont már elúszott a hajó, akkor nem érdemes bosszankodnod, egyszerűen csak próbáld elfogadni az egészet úgy, ahogyan van. Időnként előfordul, hogy olyan erők befolyásolják az életet, amelyeket te sem tudsz irányítani, így legfeljebb arra kell törekedned, hogy a lehető legjobb tudásod tedd a dolgodat. Egyébként meg ne akarj mindig szembeúszni az árral!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egyelőre bizonytalan vagy a terveiddel kapcsolatban, nem tudod, hogy melyik úton indulj el ahhoz, hogy a kitűzött célod a lehető legkevesebb kockázattal elérd. Akad azonban valaki a környezetedben, aki nálad jóval több tapasztalattal rendelkezik és önzetlenül megosztja veled azt, hogy mit érdemes csinálnod, merre érdemes indulnod ahhoz, hogy a végén biztosan elérd a célod. Hallgass rá, hisz mivel neked fogalmad sincs arról, milyen fába vágod a fejszéd, így mindenképp hasznodra fog válni az, amit tanácsként mondanak. De vigyázz, hogy kire hallgatsz! Akadnak majd a környezetedben bőven hamis próféták, akik csak arra hajtanak, hogy megakadályozzanak a terveid megvalósításában! Téged ez ne tántorítson el egy pillanatra sem, de tudd, hogy kivel és mit osztasz meg!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Abszolút elégedett vagy a jelenlegi életeddel, sokat dolgoztál a céljaidért, magad nem kímélve rengeteg időt, illetve energiát áldozva rájuk és most szeretnéd egy kicsit élvezni a sikert. Annak ellenére, hogy senkinek semmi köze hozzá, mégis akadnak majd olyanok, akik mindenáron megpróbálnak beleszólni abba, hogyan illene élni az életed, hiszen az ő értékrendjükön kívülesik az, amit csinálsz. Neked azonban nem kell senkivel foglalkoznod, mert mindenért te dolgoztál meg, nem kevés verítéket hullajtva, ezért most élvezd nyudodtan a munkád gyümölcsét. Csak magadra figyelj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem számítottál arra, hogy a hét utolsó munkanapját megzavarhatja egy váratlan esemény, most azonban olyasmivel kell szembesülnöd, ami tényleg gyors és hatékony beavatkozást igényel, és nem várhatsz a jó szerencsére, hátha magától megoldódik a dolog. Szerencsére pontosan tudod, hogy mit kell lépni, ne késlekedj tehát egyetlen percig sem, hiszen nincs idő hosszas meditálásra. Bár az eredmény nincs garantálva, te mégis nyugodt lelkiismerettel léphetsz tovább, hiszen minden tőled telhetőt megtettél. Bárhogyan is szeretted volna, ennél többre sajnos nem vagy képes, de az adott helyzetből mindig biztosan kihozod a legjobbat.!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valakitől rettenetesen tartasz, nem mered a hangod sem hallatni előtte, mert érzed rajta, hogy egyáltalán nem szimpatizál veled. Félelmed másoknak is feltűnik, noha nem értik, mi az oka. Ezt azonban nem kell mindenkivel feltétlenül megosztanod, csupán azoknak mondd el, akikben valóban megbízhatsz. Egyébiránt lehet, hogy csupán te vizionálod a jelenséget, hisz előfordulhat, hogy ez a személy nem is olyan félelmetes, mint amilyennek tűnik, talán ha nyitsz felé és megpróbálód a valódi énjét megismerni, lehet, hogy még jó viszonyba is kerülhettek!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagy csalódások után mindig idő kell ahhoz, hogy újra bízni tudj a másikban. Nincs ezzel semmi baj, ne sürgesd magad, csak akkor nyisd meg ismét a szíved, ha már teljesen biztos vagy az érzéseidben. Hidd el, ha igazán szeretnek, meg fogják érteni, mi az, ami egyenlőre visszatart és mi miatt vagy bizalmatlan. Ha valakin azt látod, hogy tiszta szívvel, hátsó szándékok nélkül közeledik, magadtól fogsz negnyílni és elfogadni a másikat. Ha sürgeted, csak azért, hogy mihamarabb szeretve legyél, nem biztos, hogy nem fogsz mellényúlni. Inkább légy megfontoltabb a hosszútávú boldogságod érdekében!

BAK (december 22-január 20)

Régóta szeretnéd megvalósítani egy nagy álmod, erre ma váratlanul vissza nem térő alkalom kínálkozik. Ragadd meg, mert nem tudhatod, lesz-e még lehetőséged arra, hogy valóra válts egy nagy tervet! Mondd el másoknak is, mire készülsz, vondd be őket is, nem árt, ha tudják, mi az, ami olyan sokat jelent neked, többségük veled fog örülni és támogatnak is ebben, azokkal pedig ne foglalkozz, akiknek arcáról az irigység köszön vissza, te csakis magadra koncentrálj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rossz érzéseid nem hagynak nyugodni valamivel kapcsolatban. Nem nagyon tudsz elvonatkoztatni tőle, mely rányomja a bélyegét a hangulatodra is. Annak érdekében azonban, hogy a hétvégédet ne rontsa el teljesen, járj utána, önts tiszta vizet a pohárba és nyugtasd meg a lelked. Nem érdemes rágódni valamin, amiben nem is vagy biztos, illetve nincs olyan konfliktus, amit ne lehetne megbeszélni. Menj és tisztázd a dolgokat, sokkal könnyebb lesz utána a lelked is és hétvégén is felhőtlenebbül tudsz majd kikapcsolódni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján egyszerre több dologra kell koncentrálnod, emiatt nagyobb a botlás lehetősége is. Épp ezért minden figyelmed szenteld annak, amit éppen csinálsz, minél kevesebb esélyt adva az esetleges hiba becsúszásának. Ha mindent befejeztél, inkább ellenőrizd vissza magad, mert ha így adod le, nem leszel nyugodt afelől, hogy ennyi feladatot is képes vagy kifogástalanul elvégezni. Csak ne hagyd, hogy a figyelmed elvonják, majd utána ráérsz kiereszteni a fáradt gőzt egy pohár finom bor és egy izgalmas kalandregény társaságában!