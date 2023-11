Napi horoszkóp november 27.: a Bikák régi konfliktust rendezhetnek, az Ikreknek fontos részlet kerülheti el a figyelmüket

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Váratlan helyzetek sorozata határozza meg a hét első napját számodra, melyeken különösebben nincs időd morfondírozni, tulajdonképp csak sodródsz az árral. Mivel hosszútávon kissé rizikós csak úgy kontrollálatlanul sodródni, épp ezért érdemes gyorsan a fékre lépned és felállítani egy prioritási sorrendet annak érdekében, hogy végül minden sínre kerüljön. Igyekezz minden helyzetet úgy megoldani, hogy a lehető legkevesebb hiba legyen benne, nem olyan nagy baj az, ha egyiket-másikat elodázod, arra vigyázz azonban, hogy olyan helyzet ne adódjon, ami veszélybe sodorja a későbbi sikert!

BIKA (április 21-május 20)

Régóta várod a megfelelő pillanatot arra, hogy egy régi konfliktust rendezz valakivel, aki azelőtt nagyon fontos szerepet töltött be az életedben, egy vita azonban mindent megváltoztatott kettőtök között. Amennyiben elég erősnek érzed magad hozzá, szedd össze minden gondolatodat és mondanivalódat, keresd meg és próbáld rendezni a dolgokat annak érdekében, hogy mostantól nyugodtabban alhass és ne ez járjon örökké a fejedben. Vedd figyelembe az illető érzéseit is, higgadtan hallgasd végig az ő sérelmeit is és igyekezzetek egy közös nevezőt találni. Mindketten tudjátok, hogy ez már nem lesz az a régi, felhőtlen kapcsolat, mégis sokkal nyugodtabb lesz mindkettőtök lelkiismerete, ha legalább kísérletet tesztek arra, hogy rendezzétek a dolgot!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján a jövődre gondolva szeretnél kiküszöbölni egy bizonyos problémát annak érdekében, hogy amikor arra kerül a sor, ne kelljen ezzel foglalkoznod, így azonban elkerüli a figyelmed egy igen fontos dolog, amelyet viszont csak most tudsz megoldani. Ha logikusan gondolkodsz és van a fejedben egy prioritási sorrend, rá kell jönnöd, hogy fontos ugyan a megelőzés, mégsem érdemes ennyire előre dolgoznod, épp ezért igyekezz csak akkor időt szakítani a jövőbeli dolgokra, ha a jelenleg folyamatban lévő ügyeidnek pontot tudtál tenni a végére. Ne szaladj ennyire előre, arra koncentrálj, hogy most minden sínen legyen, pontosan annak érdekében, hogy semmiféle apró részlet ne kerülhesse el a figyelmed!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján bizonyos ügyeket illetően nem-igen látod a fényt az alagút végén, mely kissé megrémít, hiszen fogalmad sincs, miképp alakul egyikük-másikuk. Tulajdonképp mint egy csendes őrült, csinálod a dolgodat, de még így sem biztos, hogy minden megoldódik majd. Teljesen felesleges azonban frusztrálnod magad és kétségbeesett kapkodásba kezdeni, inkább keress valakit a környezetedben, aki rendelkezik a megfelelő tudással, a feladatok elvégzéséhez szükséges tapasztalattal és kérj tőle segítséget. Nem szégyen bevallani, ha egyedül nem boldogulsz, sokkal inkább lehet számodra kellemetlen, ha olyan hibát vétesz a nagy kapkodásban, amely befolyásolhatja az eredményt is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé ferde szemmel tekintesz mások sikereire, úgy érzed, hozzájuk képest jóval le vagy maradva, amely tudat nem nagyon tölt el nyugalommal. Még mielőtt azonban felhergelnéd magad, érdemes belegondolnod abba, hogy azok, akiktől jelen pillanatban a sikert irigyled, miféle akadályokkal küzdöttek meg ahhoz, hogy most ott tartsanak, ahol vannak. Jóllehet, ránézésre egyszerűnek tűnik csak úgy bezsebelni minden elismerést és ezáltal népszerűvé válni, de hidd el, mindennek van egy árnyoldala és ha tudnád, miféle áldozatokat hoztak és mennyi energiát, időt nem sajnálva küzdöttek, rögtön máshogy tekintenél a helyzetükre. Hidd el, a siker nem jön magától, azért neked is harcolnod kell, ennek érdekében pedig a kitűzött célodra kell koncentrálnod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindenáron ragaszkodsz az általad logikusnak vélt megoldóképlethez egy bizonyos ügyben a hét első napján, egyszerűen nem engedve a huszonegyből. Ennek érdekében akár kollégáiddal is felveszed a kesztyűt, a makacsság ugyanis felülírja a kollegialitásodat. Ez azonban -te is beláthatod- nem sok jót hoz, hisz többekkel összetűzésbe keveredsz, ugyanakkor nem is lehetsz biztos benne, hogy a végén minden a terveid szerint sül majd el. Nem biztos, hogy megéri tehát konfrontálódni, próbálj inkább a kompromisszumra törekedni annak érdekében, hogy olyan megoldás szülessen, amely mindenkit boldoggá tesz majd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a környezetedben szeretne közelebb kerülni hozzád, melynek egyértelmű jelét is adja, te azonban nem igazán tudod mire vélni a közeledést, hisz évek óta ismeritek egymást, azt gondolod tehát, hogy talán te beszéled be magadnak. Miután huzamosabb ideje próbál az illető imponálni, ennek okán érdemes mérlegelned, hogy talán esélyt kellene adnod neki. Kezdj másként tekinteni rá, hátha meglátod benne azt a bájat és vonzerőt, amely meggyőzhet arról, hogy lehet közös jövőtök. Sosem tudhatod, lehet, hogy ebből hosszú távon szerelem lesz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján elég sok meg nem oldott feladat nehezedik rád, melyek teljesítése nehézségi fokukat tekintve egytől egyig igen nagy kihívást jelentenek számodra. Épp ezért ne is engedj másokat most a közeledbe, inkább koncentrálj minden idegszáladda a megoldandó egyenletekre annak érdekében, hogy egyiket a másik után lezárhasd. Legközelebb pedig nem kell mindenek felett mindent elvállalni csak azért, hogy a feletteseid elégedettek legyenek veled, ne feledd: a prioritási sorrend legtetején te, magad vagy!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasfajta szituációba sodor a hét első napján az Élet, amelyben neked kell kimondanod a végszót valamivel kapcsolatban. Mivel azonban nem szereted az ehhez hasonló helyzeteket, ahol ekkora, sziklányi teher nyomja a válladat, épp ezért nem is epedsz el az egyszemélyes esküdtszék szerepétől, megfordul a fejedben az is, hogy kihátrálj a felelősség alól és egyszerűen menekülőre fogd. Amennyiben azonban a kétségbeesést egy pillanatra felváltják a logikus gondolatok, rájöhetsz, hogy olyasfajta Jolly Joker van most a kezedben, amelynek segítségével saját magad dönthetsz fajsúlyos dolgok felett. Jól gondold tehát át a döntésedetbés mihamarabb mondj feketét vagy fehéret, hisz sok múlhat ezen!

BAK (december 22-január 20)

Mások számára kissé bizarrnak tűnő álláspontot képviselsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ám ez téged egy cseppet sem zavar, nem feltétlenül vagy ugyanis az a személy, aki minden körülmények között igyekszik beilleszkedni a dominósorba. Ennek megfelelően nem kell tehát feketének vagy fehérnek lenned, ne bánd, ha észrevesznek, ha kitűnsz a társasából, hiszen ha mindig ugyanazt kántálod, amit mások is, akkor soha nem fogsz tudni maradandó eredményeket elérni. Tűnj ki a tömegből, de arra mindenképp ügyelj, hogy pozitív ügyeket képviselj, ne amiatt emlegessenek, amiért szégyenkezned kellene!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasfajta feladatot kapsz a hét első napján, amellyel ezelőtt soha nem volt még dolgod, fogalmad sincs tehát arról, hogyan kezdj egyáltalán hozzá, hisz az útvonal teljesen ismeretlen számodra. Épp ezért, mielőtt eltévednél egyedül a sötétben, érdemes körülnézned a környezetedben és egy olyan személytől segítséget kérni, aki nem használja ki a gyengeséged és önzetlenül segítő jobbot nyújthat, ezáltal te is meg tudsz birkózni a kihívással. Légy résen, mert nem mindenki olyan jó szándékú körülötted, mint amilyennek mutatja magát. Ne dőlj be a mézes-mázos mosolyoknak, ha valakiben egyszer csalódtál már, nem ajánlott ismét kiszolgáltatnod magad neki! Csak óvatosan tehát a segítségkéréssel!

HALAK (február 20-március 20)

Egy számodra fontos ember keres meg és kér segítséget tőled a hét első napján, mellye kapcsolatban rögtön elég ambivalens érzéseid támadnak. Egyfelől ugyanis nem szeretnéd az illetőt cserben hagyni, másfelől azonban olyan természetű ügyről van szó, ami nem igazán fér meg az elveiddel. Épp ezért gyávaság ide vagy oda, elkezded hárítani a segítségnyújtást, mindenféle ígéretekkel hitegetve őt. Nem biztos azonban, hogy hosszú távon célravezető az, ha menekülsz, egyszer ugyanis ki kell mondanod, hogy nem fér bele az értékrendedbe a szóban forgó ügyben dobott mentőöv. Vannak bizony ilyen helyzetek, amikor a felelősségvállalás és az egyenesség kerülnek előtérbe!