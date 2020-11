Napi horoszkóp november 26.: az Ikrek a béketűrést gyakorolják, a Mérlegek jó úton járnak a siker felé

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Bár a hét második felére kissé kimerültnek érzed magad, ma mégis olyan kihívások elé nézel, amelyek teljesen lázba hoznak. Olyannyira izgatott vagy emiatt, hogy abszolút megfeledkezel arról, mennyire elfáradtál, s gyakorlatilag csak vonszoltad magad az úton. Szedd össze minden erődet és energiádat, lásd a célod magad előtt és mihamarabb indulj neki a nagy kalandnak, mert ez most egy kiváló lehetőség arra, hogy valami olyasmit alkoss, amiről sokáig beszélnek majd az emberek, pihenni pedig ráérsz hétvégén is!

BIKA (április 21-május 20)

Elég bizonytalannak érzed magad a jelenlegi helyzetedben ahhoz, hogy meginogjon a komfortérzeted. Rendkívülien frusztrál az, hogy nem tudod, mi fog történni, úgy érzed, nincs ráhatásod az események alakulására. Nem biztos azonban, hogy ez valóban így van, rajtad is múlik ugyanis a dolog, hogy hogyan tudod alakítani a szituációt. Épp ezért, mivel frusztrál a dolog, kompetencia határaidon belül igyekezz mindent kihozni a helyzetből és próbáld meg olyan mederbe terelni az eseményeket, amelyek kedvezőek számodra! Nem lehetetlen, csak akaraterő és a magadba vetett hit kell hozzá!

IKREK (május 21-június 21)

Általában véve békés alkat vagy, sokakkal szemben téged nem tudnak kihozni a sodrodból, a mai napon azonban mégis olyan szituációba kerülsz, amikor nagyon könnyen elszakadhat a cérna. Valaki úgy viselkedik veled, hogy azt egyszerűen nem lehet szó nélkül hagyni, hisz olyannyira ellenkezik az értékrendeddel, hogy úgy érzed, mindenképp szót kell emelned. Ne engedd azonban, hogy az ösztöneid és a felháborodottságod vezéreljenek, amennyire lehet, igyekezz diplomatikus módon fellépni, hogy később ne kelljen magyarázkodnod senkinek!

RÁK (június 22-július 22)

Állást kell foglalnod egy vitás kérdésben, hiszen nyilvánosan, sokak előtt kérik ki a véleményedet. Mivel azonban te általában konfliktuskerülő embernek tartod magad, nem is igen szeretsz ilyen szituációkba keveredni, mert tartasz attól, hogy esetleg még jobban összegabalyodnak a szálak – és te is kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Előfordulhat azonban, hogy – tetszik, nem tetszik –, mégis mondanod kell valamit, ezért most bátran merd vállalni a véleményedet, hiszen így kivívhatod mások elismerését, ugyanakkor a saját lelkiismereted is sokkal nyugodtabb lesz! Ne húzódj mindig a háttérbe!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan feladattal bíznak meg, ami igencsak idegen tőled, ám mégsem tudtál nemet mondani, mert nem akartál emiatt semmilyen konfliktushelyzetbe keveredni. Az első pillanatban csak vakarod a fejedet, mert fogalmad sincs, mit kellene csinálnod, hiszen korábban nem találkoztál ilyen dologgal. Mivel azonban nincs más választásod, mint nekirugaszkodni, szedd össze minden tudásodat, használd fel azt a sok-sok tapasztalatot, amit az évek során szereztél, s némi rafinériával és logikával oldd meg a helyzetet. Minél előbb végzel, annál hamarabb szabadulsz fel, ezért most elsősorban erre koncentrálj!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mások miatt kellemetlen helyzetbe kerülsz, ezért némi magyarázatra szorul, hogy mi és hogyan történt. Ne hagyd, hogy emiatt ítéljen el a környezeted, igyekezz mihamarabb mindenki számára világossá tenni, hogy semmi közöd a dologhoz, valaki csupán megpróbálja rád kenni az egészet. Nem érdemes azonban senkit megkeresned ebben az ügyben, mert amit mondanál, később még fel is használhatják ellened! Meglátod, ha megfelelő érveket tudsz felhozni magad mellett –és miért ne tudnál–, akkor nem származhat semmi hátrányod a dologból! Ne késlekedj azonban, mert fogy az időd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Sok kudarcos próbálkozás után most tűnik, végre sikerült megtalálnod azt az utat, amelyet érdemes követned ahhoz, hogy kitalálj a sűrű bozótból, s megleld a boldogságodat és kiteljesedhess a végén. Ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, csakis arra menj, amerre te gondolod és érdemesnek tartod, mert a következményeket is neked kell viselned, nem a kéretlen tanácsadóknak. Legyen benned kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataidat és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén igencsak elégedetté tesz majd, amit látni fogsz magad előtt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Görcsösen ragaszkodsz valakihez, aki talán fojtónak érzi a közelségedet. Ne akarj azonban rátelepedni, mert ez nyilvánvalóan zavarja. Engedd kicsit szabadon, s ha már mindenképp ragaszkodsz hozzá, akkor kísérd figyelemmel a távolból, de hagyd kibontakozni, hiszen másként csak azt éred el, hogy az illető besokall és továbbáll. Mindenkinek szüksége van egy kis szabadságra, hadd repüljön ő is. Ha eltörik a szárnya, úgy a saját bőrén tanulja meg, hogy hol vannak a korlátai. Csak abba gondolj bele, hogy te vajon szeretnéd-e, ha valaki minden lépésedről tudni szeretne? Na ugye, hogy nem.

NYILAS (november 23-december 21)

Nagy izgalommal vársz valamire, amire hosszú ideje készülsz már. Rengeteg energiát belefektettél és szeretnéd a legtöbbet kihozni belőle. A környezeted előtt igyekeztél titokban tartani minden részletet, így valószínűleg nagyobb durranás lesz, ha nyilvánossá válik a dolog. Az eredmény magáért fog beszélni és joggal ünnepled majd a sikert. Légy azonban óvatos, el ne bízd magad, próbálj szerényen menni tovább az úton, újabb kihívásokat keresve.

BAK (december 22-január 20)

Túl magasra tetted a mércét magaddal szemben, emiatt folyamatos kudarcokba futsz bele, ami nagy csalódással tölt el. Eljött tehát a pillanat, amikor mérlegelned kell, hogy sikerélményeket akarsz-e elérni, amelyek a továbbiakban lendületet adnak, vagy ragaszkodsz a sok-sok megugorhatatlan akadályhoz, ám akkor számolnod kell azzal, hogy a sikerélmény, mint olyan, számodra ismeretlen fogalom marad. Amennyiben ki vagy éhezve a sikerre, nem érdemes felesleges vesszőfutást folytatnod, gondolkodj olyan perspektívában, amely hosszú távon elégedetté és boldoggá tehet! Miért lennél saját magad ellensége?!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan az elején eltervezted, de így sem jársz rossz nyomon. Csak menj tovább a megkezdett utadon és ne hagyd, hogy eltántorítsanak a szembejövő akadályok! Hallottál már olyan gátfutóról, aki megtorpan a gát előtt és lekullog a pályáról? Csak vegyél egy nagy levegőt, fuss neki és ugorj egy nagyot. Meglátod, ha rendelkezel elegendő önbizalommal és hiszel a képességeidben, nem fogsz magadban csalódni! Csak fuss tovább a célodért és az eredményért!

HALAK (február 20-március 20)

Nehezen zársz le bizonyos élethelyzeteket, az a fajta ember vagy, aki nem feltétlenül lép könnyen túl azokon a dolgokon, amelyek sokat jelentenek. El kell azonban fogadnod, semmi nem tart örökké, aminek véget kell érnie, az a te befolyásod és ráhatásod nélkül véget is fog érni. Tanulj meg a tanulságokat levonva tovább lépni és ne rágódj azokon a dolgokon, amik megtörténtek és nem tudsz már visszamenőleg változtatni rajtuk. Tekints előre és a különböző irányból érkező impulzusok segítségével a jövőd építsd, szilárd alapokra!