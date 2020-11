Napi horoszkóp november 23.: a Skorpiók sodródnak az árral, a Nyilasok szeretik betartani az ígéretüket

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 23.

KOS (március 21-április 20)

Van valaki a környezetedben, aki kissé túlmisztifikálja kettőtök kapcsolatát és már-már olyan dimenziókba emeli, ami kissé zavaró számodra. Adj egy esélyt az egésznek, de valahogy hozd a másik tudtára, hogy egyenlőre teljesen felesleges beleélnie magát a dologba, mert nem látsz túl nagy fantáziát abban, ami a közös jövőt illeti. Legyél tapintatos, ne bántsd meg az elején!

BIKA (április 21-május 20)

Szüntelenül azon fáradozol, hogy másoknak megfelelj, ezt azonban rendkívül fárasztónak találod. Mindenki komoly elvárásokat támaszt veled szemben, mert a végtelennek tűnő teherbíró képességedre alapozva úgy gondolják, nem ismersz lehetetlent. Neked azonban roppant kimerítő az, hogy mindenkit elégedetté tegyél. Épp ezért egyetlen dolgot tarts szem előtt: az az ember, akinek meg kell felelned, az te, magad vagy. Elsősorban azon fáradozz, hogy békében legyél önmagaddal, a többi másodlagos.

IKREK (május 21-június 21)

Túlságosan félsz a változástól, nem nagyon szeretsz a megszokott helyzetekből kilépni. Ma pedig éppen ez történhet veled, mert valami véget érni látszik, ami kifejezetten elszomorít, s már-már mély depresszióba süllyedsz. De fogd fel ezt a helyzetet másként: gondolj bele, hogy mennyi minden új dolgot hozhat a jövő, új élményeket, új kapcsolatokat, új tapasztalatokat, amelyek révén jobb, teljesebb emberré válhatsz! Lehetséges, hogy valami végérvényesen lezárul, de ezzel együtt el is kezdődött valami, ami rengeteg pozitív élménnyel gazdagíthat! Légy sokkal nyitottabb a világra, hidd el, megéri!

RÁK (június 22-július 22)

A kelletténél többet foglalkozol a múltban történt dolgokkal, nem nagyon szeretsz bizonyos helyzeteket lezárni. Ez történik veled a mai napon is, valami ugyanis véget érni látszik, amely kifejezetten elszomorít, nem szeretted volna, ha ilyen hamar ismét lezáródik valami. Nem érdemes emiatt azonban depresszív hangulatba kerülnöd, gondolj bele, hogy mennyi minden új dolgot hozhat a jövő, új élményeket, új kapcsolatokat, új tapasztalatokat, amelyektől jobb emberré válhatsz! Próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy lehet, hogy valami véget ért, de ezzel együtt el is kezdődött egy másik kaland, amely rengeteg pozitívumot tartogathat számodra! Légy nyitott, hogy aztán maradandót alkothass!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Bár nem minden a saját terveid szerint alakul, most nem tiltakozol, mert nem lehet mindig pontosan kiszámítani a dolgok előrehaladását. Bár te a tervezhetőség és kiszámíthatóság híve vagy, ebben az esetben neked is könnyebbséget jelent, ha csak sodródsz az eseményekkel, abban bízva, hogy magától jön a megoldás. Lehet, hogy nem így lesz, de ezúttal élj a pillanatnak élj, a jövő pedig majd alakul valahogyan magától!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hozzád rendkívül közel álló személyek kapcsolata került válságba és bár eddig ezt igyekezték előtted is titkolni, te ennél sokkal jobban ismered őket, s átlátsz a szitán. Úgy érzed, mindenképpen tenned kell valamit, hogy mentsd a menthetőt, hiszen azt kevésbé viselnéd lelkiismeret-furdalás nélkül, ha tétlenül néznéd végig, ahogyan barátságok mennek tönkre számodra fontos emberek között. Légy azonban óvatos, hiszen a szituációnak nem vagy szereplője, így csupán kívülállóként látod a helyzetet, épp ezért nem biztos, hogy bölcs dolog az, ha kéretlenül olyan tanácsokat adsz, amelyeknek nem te viseled a következményét. Ne kezdj semmiféle olyan mentőakcióba, amely kellemetlen helyzetbe sodorhat, esetleg másoknak sem segítesz vele. Ebben az esetben bármilyen nehéz, lehet, hogy jobban teszed, ha hátrébb lépsz és hagyod, hogy mások oldják meg a problémáikat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Más hibájából fakadóan kerülsz kellemetlen helyzetbe, ami meglehetősen frusztrál, hiszen nem kívántál részesévé válni az ügynek, most mégis a saját nevedet kell tisztára mosnod. Ne hagyd azonban, hogy a pillanatnyi düh eluralkodjon rajtad, igyekezz hideg fejjel gondolkodva helyre tenni a dolgokat, diplomatikusan, kellő intelligenciával kezelve a helyzetet. Amennyiben a hirtelen haragodra hallgatsz, úgy tűnhet a környezeted számára, hogy mégis vétkes vagy és csak a bizonyítványodat magyarázod. Hidd el, ha sikerül nyugodtan reagálnod, annál hitelesebb leszel a többiek előtt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Csak sodródsz az árral, gyorsan visz a víz, ami megrémít, mert attól félsz, ha jön egy zátony, nem tudod majd kikerülni, s a sziklák összezúznak. Nem élhetsz azonban örökös félelemben, higgy magadban, hogy van benned annyi tudás és tapasztalat, amelynek révén képes leszel megoldani a helyzetet. Ne félj, inkább próbáld élvezni a szituációt és gyönyörködj a tájban. Ha megszabadulsz a görcseidtől, meglátod, hogy nagyon jól fogsz szórakozni és új élményeket gyűjteni!

NYILAS (november 23-december 21)

Számodra különösen fontos az, hogy amennyiben valakinek ígérsz valamit, azt maradéktalanul be is tartsd, és ugyanezt várod el másoktól is. Ma azonban csalódnod kell valakiben, akiben eddig vakon megbíztál, ám az illető egy igen kellemetlen helyzetben egyszerűen cserbenhagyott. Így magadra maradtál, de ne ezen keseregj, hanem összpontosíts arra, miként lehet ebből a lehető legjobban kijönni. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenének, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól legalább tudod, ki az, akire biztosan nem számíthatsz, ha bajba kerülsz!

BAK (december 22-január 20)

Egy ismerősöd mindenáron próbál rábeszélni valamire, amiben első pillantásra sem nagyon hiszel, éppen ezért meglehetősen szkeptikusan állsz a kérdéshez. De önálló ember vagy, önálló véleménnyel rendelkezel, így azt is el tudod dönteni, hagyod-e magad belerángatni egy számodra nyilvánvalóan kilátástalan dologba. Lehet persze, hogy tévedsz, és az illetőnek van igaza, de ez esetleg csak jóval később fog kiderülni. Mindenesetre a tied a végső szó, s ha a saját utadat járod, utóbb legalább csak magadat hibáztathatod.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nehezen fogadod el a tényt, ha valami nem sikerül úgy, ahogy eltervezted. Maximalista lévén, nem tudsz megbirkózni a veszteség tudatával, ami kissé korlátok közé szorít. Lásd be, hogy ezzel a hozzáállással nem fogsz tudni hosszútávra szóló élményeket szerezni. Ennek érdekében próbálj elengedni bizonyos dolgokat, lazíts és ne görcsölj azon, ha valami nem a számításaid szerint alakul. Semmi nem történik véletlenül, ha nem sikerül a terved véghez vinned, az lehet, hogy épp azért történt, mert ha később buktál volna, nagyobb lett volna a veszteség is! Ne csak egyetlen szempontból vizsgáld a különböző szituációkat!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül felbosszant valaki, aki próbál téged befeketíteni csak azért, hogy kimeneküljön egy számára kellemetlen helyzetből. Neked ehhez semmi közöd, így azonnal önts tiszta vizet a pohárba. Fogd azonban vissza az indulataidat, s higgadtan, szép szóval magyarázd el mindenkinek, hogy mi is történik. Egyébként akik ismernek, bizonyára enélkül is tudják, hogy nem te vagy a felelős a kialakult szituációért. Akik meg nem hisznek neked, az legyen az ő dolguk, nem érdemes különösebben foglalkozni velük!