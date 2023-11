Napi horoszkóp november 23.: a Szüzeket izgalmas történések villanyozzák fel, a Skorpiók fontos elhatározásra jutnak

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 23.

KOS (március 21-április 20)

hosszabb ideje tologatsz magad előtt egy igen kellemetlen döntést, amelyet már hosszú ideje meg kellett volna hoznod, egészen idáig azonban nem akartál vele szembenézni, megpróbáltad a fejedet homokba dugni, s addig húzni az időt, ameddig csak lehet. Pontosan edddig lehetett, s nem tovább, ma ugyanis bármennyire nem akarod, bele kell állnod a dologba és ugyan bizonyosan vár rád néhány kellemetlen pillanat, mégis érdemes egyszer, s mindenkorra pontot tenned a végére. A saját nyugalmad érdekében igyekezz tehát a sarkadra állni, hidd el, utána roppant módon meg fogsz könnyebbülni!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második felében mindenkinek megmutathatod, hogy igenis megvan benned az a tudás és tapasztalat, amely a sikerhez szükséges, illetve amellyel komoly eredményeket érhetsz el, olyan projekt kínálja ugyanis tálcán magát, amellyel egyszer, s mondenkorra leteheted a névjegyed a szakmádban. Ne késlekedj tehát, ragadd meg az alkalmat és csinálj valami olyan pozitív dolgot, amitől mindenkinek tátva marad majd a szája!

IKREK (május 21-június 21)

Minden körülmények között a tökéletességre törekszel, amennyiben egy rád bízott feladat nem a várakozásaidnak megfelelően alakul, abban az esetben kétségbe esel, kapkodni kezdesz és hajlamossá válsz arra, hogy meggondolatlan lépéseket tegyél. Érdemes tehát minden helyzetben mérlegelned, hogy csak és kizárólag olyasmit vállalj, amely a kompetencia határaidon belül mozog és rendelkezel hozzá a megfelelő tudással is, így garantálható ugyanis az, hogy a várakozásaidnak megfelelően alakítsd az eredményt. Mindenképp vedd figyelembe a képességeidet, legyen szó bármiről, ne ess azonban attól sem kétségbe, ha váratlan fordulat következik be, az élet ugyanis márcsak ilyen!

RÁK (június 22-július 22)

Bizonytalanul lépdelsz előre az úton, folyamatosan attól tartva, hogy gödörbe lépsz és annak óriási hasraesés lesz a vége. Ennek a folyamatos negatív érzésnek köszönhetően azonban elfelejted élvezni azt, amit csinálsz, kevéssé lelheted tehát örömödet bármiben. Mivel ez az önbizalmadnak sem tesz majd jót, épp ezért érdemes megszabadulnod a görcseidtől, lazíts és bátran, felszegett fejjel menetelj a célod felé. Meglátod, sokkal szebb lesz a világ, ha látsz is, nem csak nézel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyon nem fűlik a fogad egy bizonyos feladathoz, legszívesebben nem is foglalkoznál vele, hiszen megítélésed szerint annyival több értelmesebb dologra használhatnád a hasznos energiáidat, ahelyett, hogy ezzel a bizonyos dologgal vesztegetnéd az idődet. Mivel azonban a felettesed bízott meg vele, te pedig elvállaltad, épp ezért jobban teszed, ha gyorsan elvégzed a feladatot és nem őrződ a továbbiakban, hiszen egyre nagyobb az esélye annak, hogy felelősségre vonnak érte. Minél tovább húzod az időt, annál később szabadulsz, s közben folyton az jár a fejedben, hogy ezzel az üggyel mégiscsak kellene kezdened valamit. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha mielőbb lezárod, addig ugyanis a lelkiismereted úgysem hagy nyugodni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében végre történik körülötted valami, ami felvillanyoz és izgalommal tölt el. Ne siettess azonban semmit, mert ezzel tudtodon és akaratodon kívül veszélyhelyzetbe sodorhatod magad. Bármennyire is kalandvágyó vagy, a testi épséged mindennél fontosabb, éppen ezért kétszer is gondold végig, mielőtt bármit teszel. Kizárólag akkor vágj bele bármilyen kalandba, ha meggyőződtél róla, hogy az út kellőképp biztonságos. Egész nyugodtan vállalkozhatsz olyasféle dolgokra is, amelyek a komfortzónádon kívül esnek, hiszen másképp nem tudsz tapasztalatot szerezni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nehezen viseled az egy helyben toporgást egy bizonyos üggyel kapcsolatban, szeretnéd felpörgetni kissé az eseményeket melyhez a hét második felében jött el a legmegfelelőbb pillanat. Mérlegeld, hogy mire van szükséged a a feladat abszolválásához, s mitől érdemes megszabadulni a siker érdekében. Ne késlekedj, cselekedj, hisz ennél nem nagyon lesz alkalmasabb pillanat, amikor minden ideális lehet arra, hogy lezárj valamit, ami csupán az idődet húzza!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fontos elhatározásra jutsz a hét második felében egy bizonyos ügy kapcsán, melynek lezárásával végre véget érhetnek az eddigi álmatlan éjszakáid is. Valakinek azonban nem nagyon van ínyére az általad meghozott döntés, attól fél ugyanis, hogy el fog veszíteni, ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozzon az általad tett lépésekben. Eleinte nem is érted, miért csinálja ezt, hiszen a te életedben te lehetsz a legkompetensebb személy, ám amennyiben belegondolsz, abban az esetben rá fogsz jönni, hogy nem feltétlenül akar neked keresztbe tenni neked, csupán ragaszkodik hozzád. Magyarázd tehát el neki a döntésed miértjét, azt, hogy egyszerűen muszáj meghúznod a saját érdekedben bizonyos vonalakat, másképp nem fogsz tudni fejlődni. Ha szeret, megért, bármennyire is fájdalmas számára a kialakult helyzet, te pedig hálás lehetsz, hogy van valaki, aki számára ennyire fontos vagy!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében végre pont kerülhet egy hosszú ideje húzódó, kissé kellemetlen ügy végére, melynek azért örülsz különösen, mert rengeteg álmatlan éjszakát okozott már, így épp itt az ideje annak, hogy magad mögött hagyd. Olyasfajta tehertől szabadulsz ugyanis meg ezzel, amely akaratlanul is mindig ott motoszkált ugyanis a fejedben és elég nagy nyomásként nehezedett rád. Most azonban vége, ismét fellélegezhetsz, csupán arra van szükség, hogy összeszedetten végigmenj pontról pontra az utolsó fázison. Este pedig nyugodtan bonts ki egy üveg bort és egy barátnődnekbeszéld ki magadból az egészet annak érdekében, hogy végleg le tudd zárni a folyamatot!

BAK (december 22-január 20)

Ugyan a hét második felére nem terveztél különösebben nagyobb kihívást, mégis olyasmivel kell ma megküzdened, amihez szinte minden energiádat fel kell használnod. Nem minden nap történik ugyanis olyasmi, ami a magabiztosságodat ilyen mértékben próbára teszi, mégis ez az, ami edzésben tart mind mentálisan, mind pedig fizikai értelemben. Lehet ugyan, hogy a mai kihívás teljesítése kimerítő lesz, ám ha a nap végén visszatekintesz a művedre és az eredményre, akkor büszkeséggel tölt majd el az, amit látni fogsz. Ezután kifejezetten jól fog esni,ha felhőtlenül beszélgethetsz a barátnőiddel egy kávézóban, a kedvenc forró csokidat szürcsölve!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében, a korábban kitűzött célod elérése előtt egyetlen lehellettel olyasfajta, váratlan dologgal kell szembesülnöd, amelyre egyáltalán nem számítottál, hisz teljes meggyőződéssel hitted, hogy sínen van a folyamat, semmi nem jöhet közbe, ami meghiúsítaná a sikert. Ma azonban mégis megtörtént, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy ezen fog múlni az egész folyamat eredménye. Épp ezért igyekezz mindent megtenni azért, hogy lezárd a zavaró tényezőt és úgy próbáld elérni a célod, hogy később se kelljen folyton attól tartanod, vajon mikor köszönnek rád ismételten a régi ügy. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel, ha nem kell folyamatosan ezen rágódnod!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta helyzetben találod magad a hét második felében, amely elég kockázatosnak tűnik, ám ahogy elmerülsz a részletekben, pontosan látod, hogy nem is olyan veszélyes, mint amilyennek kívülről látszott. Nem kell tehát megijedned attól, ami rád vár, sokkal inkább tekints egyfajta kihívásként a szituációra. Persze, lesznek majd olyan személyek körülötted, akik megállás nélkül, vészjósló intelmeikkel tartanan félelemben, te azonban senki véleményével ne törődj, hiszen ha ráéreztél a dolog csínjára-bínjára, akkor nincs okod arra, hogy meghátrálj. Mutasd meg mindenkinek, mire vagy képes!