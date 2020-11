Napi horoszkóp november 22.: a Rákok gőzerővel mennek előre, az Oroszlánok ügyei pozitív irányt vesznek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 22.

KOS (március 21-április 20)

Valaki feltételek nélkül a te szempontjaidat helyezi előtérbe, csak azért, hogy segítsen valamiben. Ez neked roppant jól esik, érzed, hogy számíthatsz rá. Bár a kapcsolatotok nem egy ezeréves ismeretség, mégis olyan érzésed van vele kapcsolatban, mintha sok-sok éve szoros kapcsolat lenne közöttetek. Becsüld meg a jelenlétét, légy hálás az önzetlen segítségnyújtásért és igyekezz viszonozni mindazt, amit kaptál tőle!

BIKA (április 21-május 20)

Belekerülsz egy szituációba, ahol ugyan első pillanattól kezdve elég kényelmetlenül érzed magad, de most már kénytelen vagy a lehető legjobb tudásod szerint megállni a helyed. Próbáld a maximumot nyújtani, ne engedd, hogy a körülmények magukkal ragadjanak. Csakis arra koncentrálj, hogy minél hamarabb pontot tegyél az ügy végére, hisz érthető módon a lehető legkevesebb időt próbálsz az idődből vesztegetni.

IKREK (május 21-június 21)

Egy bizonyos helyzetben előre látod, nem úgy fog elsülni a dolog, ahogyan azt a többiek várják, ám mivel nem szeretnéd, hogy csalódjanak és rossz véget érjen a dolog, próbálod erre finoman felhívni a figyelmüket. Őket azonban teljesen hidegen hagyja a figyelmeztetés és mennek tovább, amerre elindultatok. Mivel nem hallgatnak rád, miközben te látod a végkimenetelt, még nem késő kiszállnod és inkább a saját utadat járni. A lelkiismereted nyugodt lehet, hisz mindent megtettél, amit ebben a szituációban megtehettél, innentől ők felelnek magukért.

RÁK (június 22-július 22)

Gőzerővel nyomulsz előre, semmi mást nem látsz, csak a célt, amit mindenáron el akarsz érni. A nagy rohanásban azonban észre sem veszed, hogy rossz helyen vetted be a kanyart, s ezért teljesen hibás irányba haladsz. Most azonban még nem késő lassítani, s megkeresni a helyes utat, amelyen logikusan és okosan tudsz haladni úgy, hogy ne kerüljön túl nagy áldozatba az, hogy időben és épségben célba érj! Ne akarj fejjel futni a falnak, hisz nem mindegy, hogyan szakítod át azt a bizonyos célszalagot!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, kissé megváltoztak a dolgok körülötted, de nem feltétlenül a negatív irányba. Kezded már látni a fényt a sötét alagút végén, ami nagy izgalommal tölt el, hisz nem gondoltad volna, hogy eljön majd az az idő, amikor felcsillan a remény arra, hogy kimozdulj a jelenlegi állapotból. Most azonban változni látszik a helyzet és úgy tűnik, mégis sikerülhet. Nélküled azonban semmi nem lehetséges, igyekezz tehát valamit tenni az ügy érdekében. Kelj fel és indulj el végre abba az irányba, amerre mindig is szerettél volna menni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az a fajta ember vagy, aki szeret önmagáról gondoskodni, ennek megfelelően inkább egyedül oldod meg a gondjaidat, így a nehezebb szituációkat. Ám van olyan helyzet, ami rajtad is képes kifogni, te pedig az utolsó pillanatig foggal-körömmel ragaszkodsz hozzá, hogy ne kelljen senkihez fordulnod. Be kell azonban látnod, hogy időnként sokkal jobb, ha keresel valakit, akiben megbízhatsz és megoszthatod vele a problémákat. Hidd el, az illető szívesen vesz majd át a terhekből és nem fog csalódást okozni. Te pedig próbáld elfogadni, hogy a szuperhősök is halandó emberek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan híreket kapsz, amelyekre egyáltalán nem számítottál, ám abszolút lázba hoznak és mihamarabb szeretnél utánuk járni, hogy valóban számíthatsz-e valami pozitívumra vagy csupán illúziókat kergetsz. Bármennyire is izgatott vagy azonban, próbálj uralkodni magadon, egyúttal időt adni a helyzetnek, ne hajtsd türelmetlenül, mert ha mindenáron nyomulsz és befolyásolni próbálod, nem biztos, hogy a várakozásoknak megfelelően alakul a szituáció. Légy türelmes és meglátod, hatalmas magasságokba érhetsz a jövőben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre úgy gondolod, megtaláltad a helyed, jól érzed magad a bőrödben és ezt az elégedettséget senki nem veheti el tőled. Magabiztos vagy, megingathatatlan, és teljesen nyugodt afelől, hogy jó úton vagy. Az irigyekkel ne foglalkozz, mindig is lesznek olyanok, akik legszívesebben ott tartanának, ahol Te, akik a nyomodban loholnak, hogy kiderítsék, mi a titkod, ami olyan boldoggá tesz. Ne törődj senkivel, csak magaddal foglalkozz, mert a saját lelki békédnél nincs fontosabb!

NYILAS (november 23-december 21)

A mai nap a legalkalmasabb arra, hogy kicsit rendbe szedd magad lelkileg, s pozitív élmények révén töltsd fel az energiaraktáraidat – ne sajnáld magadtól a boldogsághormont sem. Használd ki az időt és vedd magad körbe olyan emberekkel, akik jó hatással vannak rád, s akiknek nagyon élvezed a társaságát. Csapjatok egy nagy közös sétát a természetben, szívjatok magatokba mindent abból, amit egy erdei séta adhat! Meglátod, ilyen nap után újult erővel, széles mosollyal, energiával felvértezve és teljesen harmonikus lelki állapottal térsz majd vissza a rohanós hétköznapokhoz.

BAK (december 22-január 20)

Egyelőre nem nagyon érted, mi zajlik körülötted, nem-igen tudsz mit kezdeni a helyzettel, amihez egyáltalán nem vagy hozzászokva és ez némiképp frusztrál. Igyekezz azonban úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy minden a te érdekedben történik, és próbáld megérteni azt, ami most még nagyon homályos a számodra. Ha világossá válik minden, te sem fogod már magad olyan kényelmetlenül érezni, mert mindaz, amit most még nem értesz, később nagy segítségedre lesz abban, hogy a lehető legtöbbet hozd ki a helyzetből! Csak nyisd ki a szemed, hisz a megoldás ott hever előtted!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindenáron a védőügyvéd szerepében akarsz tetszelegni, azt gondolod, mindenki a védelmedre szorul és arra, hogy amolyan szócsőként kiállj és szónokolj mások nevében. Mivel azonban mindenhol te sem lehetsz ott, épp ezért nem biztos, hogy mindig pontosan meg tudod ítélni a helyzetet, emiatt nem vagy képes objektív véleményt alkotni. Bölcsebben teszed tehát, ha kizárólag magadra koncentrálsz, meghagyhatod másoknak azt, hogy adott esetben megvédjék magukat, ha úgy érzik. Te pedig sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha nem vállalsz feleslegesen felelősséget!

HALAK (február 20-március 20)

Akkor válik bizonytalanná a helyzet, amikor már a sorban csaknem valamennyi dominó a helyére került. Vigyázz, mert néhány darab eléggé ingatagnak tűnik, s ha nem vigyázol, mindegyik eldől. Még nem késő azonban korrigálni, hogy ne boruljon egyetlen szempillantás alatt az egész. Ez az a pillanat, amikor szükséged van arra, hogy a legnagyobb koncentrációval, minden zavaró tényezőt kizárva javítsd ki a hibát, amíg késő nem lesz. Meg tudod csinálni, csak higgy magadban!