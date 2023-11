Napi horoszkóp november 21.: a Rákok komoly kihívással szembesülnek, a Skorpiók ügyei a terveiknek megfelelően alakulnak

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Magad sem tudod miért, de a hét második napján a szokásosnál jóval feszültebb vagy, melyet úgy érzed, le kell vezetned valamiképp. Légy azonban körültekintő, bármennyire is vagy ugyanis a plafonon, ne a környezetedben élőkön töltsd ki az indulataidat. Keress inkább valami olyan elfoglaltságot, emi elvonja a figyelmedet vagy egyszerűen zárkózz el a külvilágtól annak érdekében, hogy még véletlenül se kerülhess olyan szituációba, amelyben akaratodon kívül megbánthatsz másokat. Vannak ilyen napok, szerencsére 24 óra elteltével új fejezet kezdődik, ne aggódj tehát egyetlen percig se!

BIKA (április 21-május 20)

A végére szeretnél járni valaminek a hét második napján, mégis túl bonyolultnak és kacskaringósnak találod az oda vezető utat, emiatt kicsit félsz belevágni. Mivel azonban a bizonytalanságból adódó kíváncsiságod nagyobb, mint a félelmed, ezért pontosan tudod, hogy el kell indulnod és ki kell derítened, mi is történik pontosan. Amennyiben úgy érzed, a feladat túl nagy falat lesz számodra, abban az esetben keress valakit a környezetedben, aki nálad nagyobb bátorsággal bír, talpraesettebb, mint te és a magasabb hegyeket is gond nélkül mássza meg. Bízd rá magad, tudni fogja, merre kell mennetek annak érdekében, hogy minden kiderüljön!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második napján kezded elveszíteni a türelmedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy érzed, teljesen feleslegesen futod a köröket, valahogy a cél még csak fel sem tűnik a láthatáron. Nem érdemes azonban most hátat fordítanod mindennek, hiszen ha már eddig eljutottál, akkor szedd össze minden erődet és akard azt a sikert. Senki nem mondta, hogy csak úgy a szádba repül a sült galamb, de hidd el, sokkal jobban esik majd, mintha az öledbe hullana bármi is. Menj tovább, hisz az utad még nem ért véget!

RÁK (június 22-július 22)

Komoly kihívással szembesülsz a mai napon, ami rendkívül izgalmasnak ígérkezik. Szereted ugyan, ha az életed kiszámítható keretek között zajlik, időnként mégis jókor jönnek az új élmények, a váratlan kalandok. Ne félj tehát beleugrani, ne gondolkodj sokat, hisz olyan sikerben lehet részed, amelyre hosszú ideig emlékezni fogsz. Nyugtasd meg a környezetedet, hogy teljesen tisztában vagy a veszélyekkel, pontosan tudod, hogy mit kockáztatsz, ám ha soha nem próbálsz ki semmit, akkor bizony nem fogsz tudni egyről a kettőre jutni. Add tehát át magad az élvezeteknek, hagyd, hogy az adrenalin vigyen előre!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második napján pontot kell tenned egy elég rizikós ügy végére, úgy érzed ugyanis, hogy kialakult egy olyan helyzet, amikor cselekedned kell. Ne futamodj meg, állj bele a szituációba és a tudásod legjavát mozgósítva oldd meg a problémát. Ne idegeskedj egyetlen percig sem, hiszen vaskos tapasztalat birtokában vagy, nincs tehát okod arra, hogy lerágd a tíz körmödet. Ha pedig legközelebb nem húzod az időt, nem kell kapkodnod, s jobban átgondolhatod, hogy bizonyos lépések milyen következményekkel járnak!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elindultál egy bizonyos úton, amely nincs ugyan kikövezve, mégis valamiért úgy döntöttél, hogy nekivágsz. Nyilvánvalóan azt is tudtad, hogy számtalan akadály lesz előtted, azt is, hogy rosszul is járhatsz, de mégis elindultál. Ha pedig már így határoztál, tarts ki és bizonyítsd be a kételkedőknek, hogy nem vagy annyira meggondolatlan, hogy hűbelebalázs módjára fejest ugorj olyasféle dolgokba, amelyek a szokásosnál rizikósabbak. Igenis megvolt rá az okod, hogy így dönts és amennyiben elhasalsz, abban az esetben kétszer is meggondolod majd, mielőtt nekivágsz valaminek.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában véve nem vagy az a szókimondó típus, ezért nem is szereted, ha különösebb ok nélkül hirtelen a társaság közeppontjában találod magad. A túlzott exhibicionizmus sem jellemző rád, a hét második napján mégis úgy hozza a helyzet, hogy hangosan ki kell mondanod a véleményedet, noha minden porcikád tiltakozik ez ellen. Nem sok ilyen szituáció adódik, ám ha már így alakultak a dolgok, erőt kell venned magadon és a nyilvánosság elé kell állnod. Ne félj hallatni a hangodat, néma gyereknek anyja sem érti ugyanis a szavát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második napján a szerencsének köszönhetően a saját terveid szerint tudod alakítank a helyzetet, így végül sikeresen tudsz majd kikerülni belőle. A nap elején nem is gondoltad volna, hogy az események váratlan fordulatot vesznek és végül minden jóra fordul, ám a nap végére nyugodtan elhiheted, hogy minden úgy alakult, ahogy szeretted volna. Ez is azt bizonyítja, hogy mielőtt cselekednél, érdemes többször átgondolni mindent, s ha jól döntesz, számodra kedvezően alakulnak a dolgok. Csak el ne bízd magad, hiszen bármikor adódhat olyan szituáció, amikor észnél kell lenned, ha nem akarsz egy nagyot hasalni!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan helyzetbe keveredsz akaratodon kívül a mai napon, amelyből már az elején szeretnél kihátrálni, úgy érzed ugyanis, hogy hosszútávon nem sok jót terem neked. Amennyiben azonban leküzdöd a pillanatnyi pánikrohamodat és alaposan számba veszel minden szempontot, abban az esetben rá fogsz jönni, hogy a szituáció ugyan nem túl kellemes, ám ha összeszeded magad, jól is kijöhetsz belőle. Igyekezz a többieket is meggyőzni, hogy tartsanak veled, mert ha száz ember százfelé szalad, abból semmi jó nem sülhet ki, csupán mindenki elveszett emberként bolyonghat majd az erdő sötét sűrűjében.

BAK (december 22-január 20)

Ez a mai nap csak neked kedvez, valahogy minden tervedet teljesen simán végre tudod hajtani, minden úgy alakul tehát, hogy csak pozitív energiákat kapsz. Ezt ma este nyugodtan meg is ünnepelheted a barátaiddal, menjetek és eresszétek ki a fáradt gőzt egy olyan helyen, ahol átadhatjátok magatokat a gasztronómiai élvezeteknek. Holnap aztán ismét fejest ugorhatsz a munkába, de a mai nap ékes bizonyíték arra, hogy az erőfeszítéseid nem voltak hiábavalók, hogy igenis érdemes küzdeni, hiszen akkor a siker sem marad el!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bár a környezeted régóta presszionál arra, hogy egy bizonyos kérdésben nehéz döntést hozz, te valahogy mégsem érzed magad késznek arra, hogy bemelegítés nélkül fejest ugorj a vízzel teli medencébe. Ezügyben ugyanis rengeteg negatív tapasztalatod van már, érthető módon nem szeretnél tehát ismét fuldokolni. Csak azért,mert mások unják a tétlenségnek tűnő hezitálást, nem kell meggondolatlan döntést hoznod. Várd ki az alkalmas pillanatot, amikor nyugodt szívvel mondasz fehéret vagy feketét!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan mihamarabb szeretnél elmozdulni arról a holtpontról, amelyben jelenleg vagy, valahogy mégsem sikerül úgy alakítani a helyzetet, hogy elegendő lendületet kapj az induláshoz. Igyekezz tehát úgy intézni a fadataidat, hogy csakis a meglévők legyenek előtted, kérd meg a feletteseidet, hogy ne bízzanak rád semmi mást, amennyiben ugyanis egyre több terhet veszel a nyakadba, azzal egyenes arányban nőhet az esélye annak, hogy előbb-utóbb összeroskadsz alatta. Próbálj minden függő ügyet lezárni, hiszen csak azután nyílhatnak új ajtók előtted, amelyek új lehetőségeket tartogatnak a számodra.