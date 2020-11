Napi horoszkóp november 21.: a Bakoknak nagy terveik vannak, a Vízöntők komoly döntést hoznak

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Ugyanazon, megszokott séma szerint csinálsz mindent ezúttal is, mely miatt automatikusan azt gondolod, semmi hiba nem csúszhat a számításaidba. Ám most valahogy mégis megbotlasz és hirtelen megváltozik az irány. Mielőtt azonban kétségbeesetten kezdesz fel-alá szaladgálni, hideg fejjel gondold végig, hogyan lehet mihamarabb és a legjobban kijavítani a hibát és aszerint cselekedj. Ésszel, ne ösztönből oldd meg a helyzetet.

BIKA (április 21-május 20)

Teljesen biztos vagy a dolgodban, magabiztosan és öntudattal felvértezve menetelsz az úton, amin elindultál. Ne hagyd magad eltéríteni, mert ez most a te utad, te járod végig. Ha elhasalsz rajta, neked fog fájni, neked kell okulni belőle, senki nem fogja helyetted vállalni a felelősséget. Bár körülötted mindenki meg akarja mondani a „tutit”, mindenki befolyásolni próbál, te viszont pontosan tudod, mit és miért csinálsz. Csak légy önmagad!

IKREK (május 21-június 21)

Magukkal ragadnak az emlékek, szívesen emlékszel vissza a régi szép időkre. Egy bizonyos idő után azonban vissza kell térned a jelenbe, mert mialatt te azon álmodozol, hogy „milyen jó is volt, ’tán igaz se volt”, nem tudsz arra figyelni, ami most körülvesz, megnő a reakcióidőd és egyszerűen le fogsz csúszni az eseményekről. Igyekezz tehát időben felocsúdni, hisz a valóságban is van feladatod!

RÁK (június 22-július 22)

Amennyiben aggodalommal tölt el valami, jobban teszed, ha utánajársz. Ne akarj bizonytalanságban élni, mielőbb derítsd ki, mi áll az aggodalmad mögött. Amennyiben valami olyan dolog, amin lehet változtatni, mielőbb változtass rajta, hisz miért maradnál kétségek között, ha nem muszáj?! Jobb tisztán látni, még akkor is, ha nem túl előnyös a helyzet, nem igaz? Előbb-utóbb rendeződik minden, de a bizonytalan aggodalomnál még az őszinte –de sokszor fájó- igazság is jobb. Nyugalom, minden a helyére áll, hisz máshogy nem lehet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki akaratán kívül megbánt, amit igen nehezen tudsz megemészteni. Nem nagyon tudsz elvonatkoztatni és túllépni rajta, ami rátelepszik a hangulatodra is. Mivel semmifajta megoldást nem látsz arra, hogy javítani tudj a helyzeten, próbálj beszélni az illető személlyel és tisztázzátok a konfliktust. Nem feltétlenül az igazságot kell keresned, hanem a saját lelki békédet kellene ezáltal helyreállítanod. A megfelelő konzekvenciát pedig majd levonod, ha újra teljesen egyensúlyba kerültél magaddal.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túlságosan elbagatelizáltál valamit, aminek sokkal nagyobb jelentőséget kellett volna tulajdonítanod, s ami legnagyobb bosszúságodra most negatív formában köszön vissza. Ha kidühöngted magad, rájöhetsz, hogy egyetlen ember felelős a kialakult helyzetért, az pedig te vagy. Igyekezz korrigálni, amíg nem késő és legközelebb próbálj sokkal komolyabban venni bizonyos szituációkat. Lehet, hogy nem láttad a helyzet komolyságát, de mostantól járj sokkal nyitottabb szemmel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Korábbi negatív tapasztalataid bogarat ültettek a füledbe, nem nagyon bízol senkiben és semmiben, mert attól félsz, bármikor hátba támadhatnak, ha lankad a figyelmed. Ha kicsit megpróbálsz pozitívabban tekinteni bizonyos helyzetekre és emberekre, illetve nem engeded ezeket a kételyeket eluralkodni magadon, a világ is megnyílik előtted, új lehetőségeket, élményeket és hosszútávra szóló kapcsolatokat rejtve magában. Igyekezz nyitottabb lenni, ne a rosszat lásd mindenben és mindenkiben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Eljött az idő, hogy minden zavaró tényezőt lerázva, végre nekiindulj a csúcstámadásnak, ha már ilyen magasra felmásztál a hegyen. Ne foglalkozz azzal, mások hol tartanak, csak arra figyelj, te meddig jutottál. Időnként ugyanis legalább ennyire magadra kell koncentrálnod, mert ha mászás közben elvonja a figyelmed a bakancsod színe, elveszítheted az egyensúlyod és lejjebb csúszhatsz. Magadra összpontosíts és arra, hogy végigcsinálj valamit, amit elkezdtél, majd a csúcsra érve ráérsz a tájban gyönyörködni!

NYILAS (november 23-december 21)

Teljesen biztosra veszed, hogy sikeresen be tudod fejezni az elkezdett folyamatot, ám menet közben rá kell jönnöd, hogy te is halandó ember vagy, aki időnként segítségre szorul. Ne szégyellj másokban kapaszkodót keresni és csapatban megoldani a feladatot. Sokkal nyugodtabb leszel, hiszen nem kell erődön felül, a szuszt is kinyomva magadból loholni és azon görcsölni, hogy sikerül-e, vagy nem. Vonj be másokat, mert a csapatszellem építőleg hat rád is.

BAK (december 22-január 20)

Nagy terveid vannak, de nem mered még senkinek elmondani azokat, mert attól félsz, hogy az ötletedet a környezeted nem fogja kitörő örömmel fogadni, sőt megpróbálnak majd esetleg lebeszélni róla. Mielőtt azonban véglegesíted a döntésedet és belvágnál ebbe a nagyszabású kalandba, érdemes beavatnod legalább egy bizalmas barátodat, akinek adsz a véleményére, és el is fogadod tőle a kritikát. Amennyiben változtatást javasol, ne habozz megtenni, hogy minden tökéletes legyen.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Komoly döntést hoztál, amin hosszú ideje rágódtál, de most végre kimondtad, amit ki kellett, és sikerült pontot tenni a dolog végére. Ne rágódj sokáig a múltbéli eseményeken, ne emészd magad azon, hogy mi lett volna, ha máshogy alakul a helyzet és hogy vajon jól döntöttél-e. Tekints a jövőbe, tervezz, igyekezz olyan programokat csinálni, amelyek lekötik a figyelmedet. Időre van szükséged, hogy minden leülepedjen benned, de ne rágódj ezen túl sokat. A tegnap elmúlt, a holnap pedig előtted van! Új élmények új lehetőségek, új kalandok várnak rád, amelyeket kár enne kihagyni!

HALAK (február 20-március 20)

Túl sok mindenre kell koncentrálnod mostanában, s emiatt hajlamos vagy apróbb hibákat elkövetni. Tekintsd ezt egy jelnek és addig korigálj, amíg nem lesz nagyobb a baj. Annak érdekében azonban, hogy minél kevésbé legyél sebezhető és minél kevesebb eséllyel hibázz, ülj le és igyekezd a fejedben uralkodó káoszon úrrá lennei és szép sorjában mindent megoldani, mert minél több teher nehezedik rád, annál nagyobb a valószínűsége, hogy egyszer csak összecsapnak a fejed felett a hullámok. Törekedj arra, hogy ezt elkerüld!