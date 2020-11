Napi horoszkóp november 20.: a Skorpiók túlzsúfolt életet élnek, a Nyilasok ügyei nagy lendületet vesznek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 20.

KOS (március 21-április 20)

Időnként hajlamos vagy abba a hibába esni, hogy túl görcsösen ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, s nem tudsz elengedni olyan helyzeteket sem, amelyekből már valószínűleg semmit nem lehet kihozni. Meg kell tanulnod lazábban venni az életet, s azt, hogy nem érdemes olyasmibe kapaszkodni, ami csak visszahúz. Hidd el, ez a legrosszabb, amit csak csinálhatsz. Szabadulj meg a láncaidtól és inkább a jövőbe tekints, mert ha leragadsz a múltban, fél távval lemaradva kulloghatsz a többiek mögött!

BIKA (április 21-május 20)

Egy számodra fontos ügyben nem jársz sikerrel, mert valaki az akaratán kívül bizonytalanságot ébreszt benned és elhiteti veled, hogy nem vagy alkalmas az adott feladatra. Később te is belátod, hogy nem a legjobb ötlet kívülállókra hallgatni, mert ha hagyod magad befolyásolni, azzal nem leszel beljebb. Önmagadnak okozol ezzel csalódást, mert azt gondolod, hogy mindig kész vagy mások szempontjaira figyelemmel cselekedni. Ha azonban őszintén hiszel abban, amit csinálsz, állj ki a saját elveidért, ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessenek, különben hogyan tudnál te, magad sikereket elérni?!

IKREK (május 21-június 21)

Nem tudod elfogadni, hogy ez a meccs már elment, bármit is csinálsz, a győzelem ezúttal elmarad. Ne csüggedj azonban, inkább gondold végig, hol hibázhattál és legközelebb mit kell majd másképp csinálnod ahhoz, hogy egy ütősebb taktikával úgy teljesíthess, ahogyan azt magadtól elvárod. Egyelőre még hiányzik belőled a kitartás és az akaraterő ahhoz, hogy gond nélkül a kisujjadból rázd ki a megoldást. De be kell látnod, a siker nem hullik csak úgy az öledbe, mert a tudás és a tapasztalat önmagában kevés ahhoz, hogy dobogó legfelső fokára állhass. Ehhez kemény munkára, kitartásra és igen nagy akaraterőre van szükség.

RÁK (június 22-július 22)

Igyekszel minden eshetőségre felkészülni, nem szereted a váratlan szituációkat, épp ezért a részleteket is figyelembe véve mindig rendelkezel egy B-tervvel is. Ez a bizonyos alternatíva most nagyon jól fog jönni, hisz olyan szituáció adódik, amikor ugyan azt gondoltad, minden úgy fog alakulni, ahogy azt korábban eltervezted, mégis rajtad kívül álló okok miatt vagy kénytelen irányt változtatni és másfelé indulni. Bízz magadban, légy magabiztos, ne hagyd, hogy megrémítsen az ismeretlen, hisz nem lehetsz biztos benne, hogy rosszul fog elsülni! Nem véletlenül vagy olyan elővigyázatos és alapos, mely ezúttal kifejezetten előnyödre válik majd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Annyi mindent vállaltál magadra, hogy azt sem tudod, hogyan állj neki a feladatoknak úgy, hogy a lehető legkevesebb hibával, határidőre teljesítsd a küldetést. A lehető leghatékonyabb munkavégzés érdekében azonban érdemes végiggondolnod, mit mi után fogsz elvégezni, pontosan azért, hogy út közben ne érhessenek olyan váratlan meglepetések, amelyek felboríthatnak mindent és kezdheted elölről az egészet. Nem a megmászhatatlan heggyel küzdesz, csupán egy kis akadálypályán kell végigmenned, az pedig, hogy teljesíted-e, csak azon fog múlni, hogy mennyire vagy edzett a feladatokhoz! Higgy magadban és a tudásodban! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasfajta dologgal kell ma megbirkóznod, amely igencsak meghaladhatja a képességeid, emiatt kissé ijesztőnek találod a rád váró feladatot. Szerencsére azonban nem vagy egyedül, van ugyanis mögötted valaki, aki mindenben támogat, a legkomolyabb kihívásoktól kezdve a legőrültebb kalandokig. Így sokkal bátrabban futsz neki az akadálypályának, ezen kívül az is fontos, hogy higgy magadban, mert egy kis hittel és önbizalommal a legmagasabb csúcsokat is meg tudod majd hódítani! Ne hagyd, hogy a kishitűség legyen úrrá rajtad, győzd le a félelmed, a kételyeid és bátran indulj neki annak, ami rád vár! Hidd el, ha már benne vagy, nem tűnik olyan nagyon megugorhatatlan akadálynak az egész!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában véve jól és kreatívan tudod megugrani az eléd gördülő akadályokat, ez esetben azonban valakivel közösen kellene együttműködnöd ahhoz, hogy sikerre vihessetek egy általad különösen fontosnak tartott dolgot. Minden igyekezeted ellenére azonban úgy tűnik, hogy jelen pillanatban két külön úton haladtok, nem nagyon találjatok azt a közös nevezőt, melynek segítségével könnyedén el tudnátok írni a kitűzött célt. Ám mivel feladni semmiképp nem szeretnéd, érdemes egy próbát tenned arra, hogy megértesd az illetővel a saját álláspontod, ezenkívül neked is engedned kellene az elveidből és több rugalmasságot gyakorolni ahhoz, hogy végül teljesíteni tudjátok a feladatot. Hidd el, ha csapatban dolgoztok együtt, sokkal előbb eléritek a hegy csúcsát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé túlzsúfolt mostanában az életed, azt sem tudod, mit és hogyan kellene rendszerezned ahhoz, hogy végre minden sínen legyen és egy kicsit hátradőlhess te is. Kezdesz kimerülni, úgy érzed, teljesen feleslegesen futsz a mókuskerékben, emiatt legszívesebben ki is szállnál, mert nem nagyon látod értelmét az egésznek. Ne hagyd azonban, hogy a pillanatnyi depresszív hangulatod irányítson és olyasmit adj fel, amin régóta dolgozol és bizony nagyon hittél benne. Ha túlságosan megterhelőnek érzed ezt a sokféle feladatot, tedd félre a halaszthatóbbakat és koncentrálj azokra, amelyektől gyorsabb és eredményes befejezést vársz! Meglátod, ha kézzel fogható számodra is az eredmény, sokkal motiváltabb leszel!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasmiről szerzel tudomást, amely előrelendítheti az eseményeket, ám minden még egyáltalán nem garantált, így nem is érdemes beleélned magad. Továbbra is állj készenlétben, hogy váratlan helyzetben tettre készen cselekedni tudj, ne vedd készpénznek azt, ami még nem garantált. Hisz az, hogy valahonnan hallasz valamit, még nem garancia arra, hogy úgy is fog történni. Járj éberen és vedd észre azokat a lehetőségeket, amelyeket érdemes lesz kihasználnod a siker érdekében!

BAK (december 22-január 20)

Meglehetősen zokon veszed, hogy valaki folyamatosan számon kér rajtad valamit, amit egyszerűen nem értesz – hiszen semmi közöd a dologhoz –, s ezért nem is tudod megfelelően kezelni a helyzetet. Nincs más hátra, mint hogy szedd össze magad, és bátran állj ki az igazadért. Tedd mindenki számára egyértelművé, hogy képes vagy határozottan fellépni, ha megalapozatlanul bántanak, szóval veled nem lehet szórakozni! Mutasd meg, hogy milyen kemény fából faragtak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Pontosan tisztában vagy vele, hogy valaki nagy hibát követett el, de másra kente a dolgot, kimenekülve a szituációból. Mivel az igazságérzeted sérti az, hogy ez a fajta eljárás másokat sodort bajba, mindenképp tudasd a vétkes féllel, hogy abszolút tudatában vagy a tettének és annak, hogy miféle következményeket okozott. Nem kell fenyegetésig menned, egyszerűen próbálj az illető lelkére hatni, hogy ő, maga vállalja fel mindenki előtt az igazságot, hisz nincs joga ahhoz, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül, hátradőlve végignézze, ahogy a vétlen társat felelősségre vonják. Ha hatékonyan tudsz az illető lelkére hatni, nem kell kitálalnod, amennyiben azonban szavaid süket fülekre találnak, tudasd vele, hogy kénytelen leszel nyilvánosságra hozni a titkát. Ne aggódj, ez nem árulás, csupán az igazságérzeted kinyilvánítása!

HALAK (február 20-március 20)

Elég kellemetlen témában kérik ki a véleményed, amelyről fogalmad sincs, hogyan foglalj úgy állást tapintatosan, hogy Te se kerülj kényelmetlen szituációba emiatt. Épp ezért, mielőtt kifejtenéd az álláspontod, érdemes alaposan végiggondolnod, mit válthatsz ki azzal, ha őszinte vagy. Mivel azonban hazudni sem szeretnél, ám mégsem merülnél nyakig a helyzetben, inkább igyekezz diplomatikus választ adni, hisz azzal, amit kimondasz, utána értelemszerűen a felelősség terhe is rád kerül. Próbálj tehát okosan bánni a szavakkal, mert ugyan fontos az őszinteség, bizonyos helyzetekben bölcsebb a diplomáciát választani!