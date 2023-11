Napi horoszkóp november 19.: a Kosok megvilágosodhatnak a céljaikat illetően, a Halak furcsa helyzetbe kerülnek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 19.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján végre megvilágosodsz, sikerül megtalálnod a célodat, amit mostantól igyekszel mindenáron elérni, s az sem rettent vissza, hogy esetleg hatalmas akadályokat kell majd leküzdened. Gondosan állíts össze egy cselekvési tervet, azzal is számolva, hogy váratlan fordulatok következhetnek be, amelyek csak tovább nehezítik a dolgodat. Elég tapasztalt vagy ahhoz, hogy mindenre gyorsan reagálj és úrrá légy a helyzeten, még ha a tüzet okádó hétfejű sárkány kerül is az utadba. Biztosan nem lesz egyszerű menet, de ha sikerrel jársz, rendkívül büszke lehetsz majd magadra!

BIKA (április 21-május 20)

Elég magas korlátokat állítottál magad köré, amelyek sokszor rontanak a az esélyeiden, beleragadsz mindenféle csiki-csuki élethelyzetbe, amelyekből nehezen tudsz szabadulni. A siker érdekében azonban be kell látnod, hogy érdemes lejjebb bontani ezeket a bizonyos korlátokat, ne te légy saját magad legnagyobb akadálya, épp ezért próbálj hosszútávban, sikerorientáltabban gondolkodni. Nem vagy eleve vesztésre ítélve, de mindenképp össze kell szedned magad és megmutatnod, milyen képességek rejlenek benned. Mindenki a saját sorsának kovácsa, ezt soha ne feledd!

IKREK (május 21-június 21)

Egy közeli barátod kéri ki a véleményedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban a hét utolsó napján, gyorsan kiderül azonban, hogy te másként ítéled meg a helyzetet. Az illető emiatt az első pillanatban igencsak felháborodik, zokon veszi ugyanis, hogy nem osztod az álláspontját. Ez a kettőtök további viszonyára is hatással lehet, így a sértődést elkerülendő, magyarázd meg, miért gondolkodsz az adott ügyről másként. Semmiképpen nem kell ebből presztízskérdést csinálnotok, mert az egész nem ér meg annyit, hogy rámenjen a kapcsolatotok. Inkább beszéljétek meg békében, azután lépjetek tovább!

RÁK (június 22-július 22)

Egyszerre nagy dolgokat szeretnél véghez vinni, túl sok mindenkinek akarsz megfelelni, hatalmas görcsösséggel kergeted a sikert, nem hagysz másokat érvényesülni, így pedig előbb-utóbb a fejedre omlik minden. Hidd el, akkor is jelentős sikereket érhetsz el, ha kevesebbet vállalsz, ami lehetővé teszi, hogy minél hatékonyabban tudj dolgozni. Engedj teret másoknak is, hisz csapatban sokkal nagyobb kilátásaitok vannak a sikerre annál, mintha egymagad próbálnál a természet erőivel megküzdeni. Ne feledd: te is halandó ember vagy, hiába hagyod figyelmen kívül a határaidat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé zsúfolt hét utolsó napjára ébredsz, rengeteg energiádat emésztett fel a sok feladat, amit teljesítened kellett, ezért ma nem tervezel világmegváltó dolgokat véghezvinni, sokkal szívesebben maradsz otthon egy könyv vagy épp a szerelmed társaságában. Ha úgy érzed, pihenésre van szükséged, akkor ne hajtsd mindenáron a programokat, válaszd a kikapcsolódást úgy, ahogy neked az jól esik. Hívj át esetleg néhány közeli barátot, rendeljetek pizzát, nézzetek egy jó kis filmet, olyasmivel töltsd tehát az időt, ami feltölti az endorfin raktáraidat is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Magad sem tudod honnan, de valamiféle rejtett tartalékból merítesz erőt az utolsó méterek megtételéhez a hét utolsó napján, melyről már azt gondoltad, soha nem érkezik el. Most viszont úgy tűnik, az elmúlt zsúfolt időszaknak, amely rengeteg áldozatot követelt, mégis meglesz a gyümölcse és te lehetsz az, aki majd a babérokat learathatja. Kimerültséged érthető, fáradtságod elfogadható, de ha az utolsó néhány lépésnél adod fel a dolgot, az hosszú ideig okoz majd fejfájást a jövőben. Épp ezért szedd össze minden maradék erőd, végy egy utolsó nagy levegőt és irány a célvonal! Fel ne add!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Abszolút tisztában vagy vele, hogy nem feltétlenül tökéletes az életed, hogy akadnak bőven legyőzendő akadályok, ám mivel kivételes hozzáállással bírsz, nem épp ezért igyekszel mindenben a pozitívumot keresni. Teljesen igazad van, miért keseregnél naphosszat, hisz azzal nem fogsz tudni előrébb jutni és még a józan gondolkodásban is akadályozna. Az általad képviselt életfelfogás hosszútávon ezerszer hasznosabb, ráadásul példamutató lehet mások szemében is. Lehet, hogy nem minden nap a legegyszerűbb ám ha hiszel magadban, legyőzhetetlen leszel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki sarokba szorított helyzetbe hoz a hét utolsó napján, melynek okán joggal vagy felháborodva. Nem is kell egyetlen percig sem palástolnod az érzéseidet, egész nyugodtan vállald fel, hogy rendkívül aljas húzásnak gondolod azt, amit az illető tett, egyúttal tudasd vele, hogy várod a magyarázatot az egészre szituációra. Nem neked kell önmagadért védőbeszédet mondanod, mondjon inkább ő magáért. A jövőben igyekezz tartózkodni az olyan helyzetektől, amelyekben ilyen és az illetőhöz hasonló emberek kellemetlenséget okozhatnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Túl sokat morfondírozol a jövőn, túl sokat foglalkozol azzal, hogy mikor mi fog történni, olyasmiken rágódsz, amikre nem nagyon van ráhatásod, hajlamos vagy rástresszelni egy-egy, számodra kiemelkedő jelentőséggel bíró ügyre, ahelyett, hogy a pillanatnak élnél. Így azonban elfelejted élvezni az életet, elfelejted azt, hogy semmi sem tart örökké, épp ezért a mai az a nap, amikor az eléd gördülő lehetőségeket megragadhatod, holnap már korántsem biztos, hogy sikeres lehetsz. Dobd el a láncaidat, ne hagyd, hogy az állandó kételyek gúzsba kössenek, inkább élvezd az életet a hét utolsó napján is!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján bizonyos emberek azért próbálnak tekintenek rád egyfajta kakukktojásként, mert ellentétes álláspontot képviselsz az ő véleményükhöz képest. Emiatt konfliktushelyzetet generálnak, nem fogadják el a szabad véleménynyilvánítást, ezért ellened fordulhatnak. Ne foglalkozz azonban azzal, hogy mások mit gondolnak, amennyiben ugyanis nem olyan normákat képviselsz, amelyek teljesen szembemennek a társadalomban elfogadottakkal, abban az esetben nem kell úgy élned az életedet, hogy mindenáron beleilleszkedj olyan dominósorokba, ahol csupán fekete és fehér színek vannak. Miért akarnál együtt dőlni a többiekkel?!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján apró hibát követsz el, melynek nincsen ugyan akkora jelentősége, mint amekkorát tulajdonítasz neki, mégis rendkívül dühös vagy. Ne ostorozd azonban magad, hiszen attól egyetlen lépéssel sem jutsz előbbre, igyekezz inkább kiköszörülni a csorbát és a legtöbbet kihozni a dologból, amíg nem késő. Amennyiben csak azon rágódsz, mit rontottál el, még jobban belekeveredsz az egészbe és egyre kisebb esélyed lesz kimászni a slamasztikából. Légy megoldáscentrikusabb, s ha kell, kezdj mindent akár ismét a nulláról, csak tegyél valamit, mert különben ki fogsz futni az időből!

HALAK (február 20-március 20)

Kissé furcsa szituációba kerülsz a hét utolsó napján, el kell ugyanis döntened, hogy alakítasz-e bizonyos dolgokon ahhoz, hogy el tudd érni a kitűzött céljaidat, avagy mindenáron ragaszkodsz a már megkezdett úthoz. Mérlegeld, hogy mi fontosabb számodra, az, hogy biztonsági játékot játszva menetelj a semmi közepén vagy kockáztass, de adj egy esély arra, hogy elérhesd azt, amire hosszú ideje vágysz. Időnként muszáj fejest ugrani bizonyos dolgokba, még akkor is, ha azok veszélyesnek tűnnek, máshogy ugyanis nem fogsz tudni soha sikereket elérni és tapasztalatokkal gazdagodni!