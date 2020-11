Napi horoszkóp november 18.: az Ikrek igazi profik, az Oroszlánok kivételes tehetségükre lehetnek büszkék

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 18.

KOS (március 21-április 20)

Hozzá nem értésed okán feszélyezve érzed magad egy bizonyos helyzetben, úgy érzed, teljesen egyedül vagy, nem tudsz mit kezdeni a szituációval. Épp ezért, mielőtt még a fejedre nő a dolog, érdemes segítséget kérned. Keress egy nálad hozzáértőbb személyt és kérdd meg, hogy avasson be a rejtelmekbe. Hidd el, sokkal kisebb szégyen az, ha keresel valakit, aki ért hozzá, mintsem takarítani a sok repeszt, amit a hibáidból adódó bomba robbanása hagy majd hátra! Ha már te is otthonosabban mozogsz a helyzetben, sokkal élvezhetőbbé válik, de addig is a tanulásé a főszerep!

BIKA (április 21-május 20)

Első ránézésre megrémít a feladat, amivel megbíznak, nem hiszel sem magadban, sem abban, hogy sikerülhet megoldani. Ezzel a hozzáállással azonban már bele sem kellene kezdened, hisz eleve el van rendelve minden. Ám amennyiben van benned hit és akaraterő, bízol abban a tudásban, amit évek hosszú során át szereztél meg, nem jelenthet problémát az, hogy végül olyan eredményt produkálj, amely elismerésre méltó! Az egész csak azon múlik, hogy benned van-e az a bátorság és határozottság, ami átsegíthet az első akadályokon! Gondolj bele, ha most feladod, mennyire meg fogod bánni, amikor már túl késő lesz!

IKREK (május 21-június 21)

Képes vagy megosztani a figyelmed, egy időben több fronton helyt tudsz állni, amely lassacskán általános ismertetőjeleddé válik és mindenki ezt várja majd el tőled. Neked azonban időnként roppant fárasztó minden nehézség ellenére hozni a topformát és tökéletes teljesítményt nyújtani. Fogadd el, hogy Te is halandó ember vagy, akinek időnként kimerül az akkumulátora és szüksége van a töltődésre. Mivel lankad a figyelmed, most jött el az idő, hogy kicsit kikapcsolj és lassíts a tempón, mert így előbb-utóbb meg fogsz majd botlani és sokkal fárasztóbb lesz majd kijavítani a hibát, mintsem megelőzni azt!

RÁK (június 22-július 22)

Teljesen, számodra eddig ismeretlen dologba kezdesz, épp ezért mivel zöldfülűnek számítasz, mindenki igyekszik segíteni, meggyorsítani és megkönnyíteni számodra a tanulási folyamatot, amiért nagyon hálás vagy. Akadnak azonban olyan személyek, akik ferde szemmel tekintenek törekvéseidre, s minden lépésedet bírálva próbálnak kioktatni. Mivel ez a lekezelő stílus teljesen idegen a számodra, ezért finoman és diplomatikusan igyekezz velük megértetni, hogy attól, mert jelen pillanatban nem értesz valamihez tökéletesen, attól még te is ember vagy.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Annyira tehetséges vagy egy bizonyos dologban, hogy a környezeted csak megdöbbenéssel vegyes elismeréssel bólogat. Téged ez roppant módon felbátorít és ösztönöz, hisz ezzel bebizonyosodik az, hogy érdemes valamibe annyi energiát fektetni, érdemes olyan sok időt áldozni rá, hiszen a befektetett munka meghozza majd a gyümölcsét. Azért légy óvatos, el ne bízd magad, hisz a szerénység csak hozzátesz az emberi értékeidhez!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem kevés verejtéket hullajtva, értél be a célegyenesbe, már csak méterek választanak el attól, hogy átszakítsd a szalagot. Ne igyál azonban előre a medve bőrére, hisz az utolsó centimétereken is csúszhat hiba a számításaidba, hiszen kicsúszhat alólad a lábad és akkorát eshetsz, hogy a végén elmarad a diadal. Éberen, nyitott szemmel járj, de ne lassíts a tempón, mert ezen most sok múlhat. Ha megérkeztél, fújd ki magad, lazíts és nyugodtan dőlj hátra, hisz ezt a győzelmet már senki nem veheti el tőled!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mindenképp szeretnél valamit véghezvinni, egyenlőre azonban az eszköztárad igen hiányosnak tűnik ahhoz, hogy gond nélkül megoldd a helyzetet. Szedd össze minden tudásodat, tapasztalatodat és akaraterődet, merülj el a részletekben, hisz anélkül nem fogod elérni azt, amit szeretnél. A lényeg ezúttal is a részletekben rejlik, ezért tehát próbáld kihámozni mindenből az üzenetet, ami a megoldókulcshoz szükséges. Ha mások kéretlen tanácsokkal bombáznak, finoman és diplomatikusan utasítsd el őket, hisz ezt most egyedül neked kell megoldani. Ha sikerül, mérhetetlenül büszke leszel magadra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Konfliktushelyzetbe kerülsz valakivel, amelyben te is ugyanannyira vagy hibás, mint a másik fél. Ne akard másokra kenni azonban a dolgot, ismed el, hogy időnként elragad a hév és hajlamos vagy olyasmit kimondani, amit más esetben nem tennél meg. Nem szégyen a bocsánatkérés, sőt! Ez azt is jelenti, hogy képes vagy felülemelkedni egy-egy szituáción és elismerni, ha hibáztál. Hidd el, ettől csak jobb emberré válsz majd!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan hosszú ideje menetelsz, hogy már jószerivel azt sem tudod, merre mész, s mi a célod. Éppe ezért nem is hiszel a sikerben, s kiveszett belőled minden lelkesedés, de a startvonaltól elég messze vagy már ahhoz, hogy visszafordulj. Inkább pihenj meg egy kicsit, rendezd a gondolataidat, vedd számba a lehetőségeket, foglalkozz egy kicsit más dolgokkal, hátha új inspirációkra találsz. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, de higgy magadban. Ha pedig egyszer a már megkezdett út végére érsz, olyan élményben lehet részed, amelynek nyomán nem lesz többé okod kételkedni magadban!

BAK (december 22-január 20)

Egyedülálló lehetőség kapujában állsz, de el kell döntened: hajlandó vagy-e a dologért nagynak tűnő áldozatot hozni, vagy úgy látod, nem érdemes túl sok energiát belefektetni. Mérlegeld, hogy mi a célravezetőbb számodra, az, hogy biztonsági játékot játszol, de túl sok mindent nem fogsz elérni, vagy tizenkilencre lapot húzol, amivel kockáztatsz ugyan, viszont esélyed lehet elérni azt, amire hosszú ideje vágysz. Időnként muszáj belevágni a bizonytalanba, még akkor is, ha az veszélyesnek tűnnek, másként ugyanis messze elkerül a siker. Legyél bátor, hisz aki mer, az nyer!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki olyan ígéretet tesz, amitől sokat vársz a bizonytalan helyzetedben úgy kapaszkodsz belé, mint egy mentőövbe a nyílt tenger kellős közepén. Hamar rá kell azonban jönnöd, hogy hamis illúziókat kergetsz, aki ugyanis ezt a bizonyos ígéretet tette, nem rossz szándékkal ugyan, de mégis bevitt az erdőbe: nemigen vitt közelebb a megoldáshoz, viszont teljesen elkeveredtél a sűrűben. Most, hogy rájöttél, addig fordulj vissza, amíg nem késő, és inkább te magad gondold végig, hogy merre kellene menni. Ne szavazz mindenkinek túl gyorsan bizalmat, mert annál nagyobbat csalódhatsz!

HALAK (február 20-március 20)

Időnként úgy érzed, jobb ha a fejedre húzod a takarót és ki sem kelsz az ágyból, hogy még véletlenül se kelljen tudomást venned a körülötted jelentkező problémákról és konfliktusokról. Attól azonban, mert nem akarsz észrevenni semmit, még nem fognak maguktól megoldódni a dolgok. Sokkal jobban jársz, ha bátran szembenézel mindennel, ami jelenleg bonyolítja az életedet. Bizonyos lehetsz benne, ha legalább kísérletet teszel arra, hogy rendezd az ügyeidet, sokkal nyugodtabb lesz a lelkiismereted. Meglátod, ha szakítasz ezzel a halogató taktikával, még az álmod is könnyebb lesz.