Napi horoszkóp november 16.: a Kosok jól osztják be az idejüket, az Ikrek munkája megtérülni látszik

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 16.

KOS (március 21-április 20)

A nagy hajtásban végre először nem érzed úgy, hogy belefulladsz a feladatokba, s most nem kell azon görcsölnöd, hogy nem felejtettél-e el valamilyen határidőt. Úgy tűnik, lépéselőnyben vagy, használd ki tehát az alkalmat és koncentrálj csak saját magadra. Ritka lehetőség, hát mindenképpen élj vele, szánj egy kis időt a testi-lelki feltöltődésre, jógázz, pihenj vagy épp keress valami extrém programot -egyszóval élvezd az életet! Hidd el, neked is szükséged van arra, hogy a szürke, novemberi hétköznapokban olyan elfoglaltságot találj, amely feltölti az endorfin raktáraidat!

BIKA (április 21-május 20)

Miközben borzasztóan nagy lendülettel dolgozol egy bizonyos ügyön, folyamatosan újabb ügyekbe ütközöl és ez elterelheti a figyelmedet arról, amit éppen csinálsz. Mivel azonban egy számodra kiemelten fontos feladat elvégzésébe fektetsz rendkívül sok energiát, ne hagyd, hogy bármi kizökkenthessen. Most ne kezdj bele semmi másba, mielőbb fejezd be azt, amit elkezdtél és hamarosan meglátod, hogy megérte annyit fáradozni a célodért. Amennyiben pontot tettél ennek a dolognak a végére, arasd le a babérokat, keress új kihívásokat, hisz az élet nem áll meg!

IKREK (május 21-június 21)

Kezd az általad végzett rengeteg munka gyümölcse beérni, végre tapasztalhatod, hogy a sok-sok befektetett energia és fáradtság kifizetődni látszik. Ez újabb lendületet ad a további feladatokhoz, hiszen nyilvánvaló, hogy van értelme annak, amit csinálsz. Ezer fokos lánggal égsz, két kézzel falnád az életet, ami azonban egyre nagyobb és nagyobb kockázatot jelent. Épp ezért bármennyire is akarsz bizonyítani, igyekezz lassítani és okosan, fokozatosan mászni a hegyet, hisz ha csak nekiszaladsz, abból nem lesz csúcstámadás! Hidd el, ha ésszel teszed a dolgod, sokkal zamatosabb lesz az a bizonyos gyümölcs!

RÁK (június 22-július 22)

Olyannyira kishitű vagy magaddal szemben, hogy csupán azért mert valaki bármilyen kritikával illet, abbahagyd, amit éppen csinálsz, ilyenformán sutba dobva az addig elhasznált energiádat. Ugyanakkor ha valakitől ugyanazzal a dologgal kapcsolatban elismerés érkezik, akkor gyorsan megváltozik az álláspontod, amiből csak az jön ki, hogy belekapsz mindenbe, de igazából semmit nem fejezel be. El kellene döntened végre, mi a fontosabb a számodra: mások véleménye vagy a magad által elért sikerek? Nem az az igazán lényeges, hogy saját erődből érj el sikereket? Akkor ugyanis nyugodtan fogsz aludni, s nem nyomaszt majd a lelkiismeret-furdalás azért, mert kihagytál mindenféle lehetőségeket.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Különböző véleményen vagy másokhoz képest egy bizonyos dologgal kapcsolatban, emiatt úgy érzed, kakukktojás vagy és kinéznek a társaságból. Nagyon egyszerű azonban a lelki békéd receptje: ne akard őket mindenáron meggyőzni az igazadról, fogadd el, hogy mindenkinek lehet saját véleménye, és csak azért, mert most ferde szemmel tekintenek rád, ne legyen rosszabb a kedved, s emiatt ne engedj az elveidből. Mindazonáltal gondold végig, kinek és mit mondasz, mert nem érdemes felesleges konfliktusokba keveredni. Ugyanakkor vállald bátran önmagad, és örülj annak, hogy más vagy, mint a többiek.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Noha bizonytalanságod okán eddig nem nagyon hittél magadban, most mégis kezdesz ráérezni, hogyan is kellene megoldani egy bizonyos szituációt, ez pedig egyre magabiztosabbá tesz és sokkal hatékonyabban tudsz dolgozni. Bár vannak a környezetedben olyan emberek, akik befolyásolni próbálnak, de te igyekezz megértetni velük, hogy pontosan tudod, mit kell cselekedned. Tedd világossá, hogy nem szorulsz mások segítségére, nem kérsz tanácsot, s nem is hagyod magad eltéríteni az általad választott útról. Csak így tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Minél inkább igyekszel elodázni egy bizonyos dolgot, annál jobban a fejedre fog nőni, lassan már egyetlen szabad perced sem lesz tőle. Épp ezért eljött az idő, amikor be kell látnod, hogy nem húzhatod tovább, szembe kell nézned minden problémával, ami nem hagy nyugodtan aludni. Hidd el, ha nem hezitálsz tovább, sokkal egyszerűbb lesz az életed, s megszűnnek az álmatlan éjszakák. Minden csak azon múlik, hogy le tudod-e győzni a félelmeidet. Határozd el magad, állj fel és cselekedj – már csak a saját nyugalmad érdekében is! Ha túl leszel mindenen, még a Nap is másként fog sütni rád!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan feladattal bíznak meg, ami minden szempontból igencsak távol áll tőled, ám nemet mégsem tudtál mondani, mert nem akartál emiatt konfliktust. Az első pillanatban a fejedet vakarva álldogálsz, mert fogalmad sincs, hogyan oldd meg a szituációt, hisz korábban nem találkoztál efféle helyzettel. Mivel azonban nincs más választásod, mint nekirugaszkodni, szedd össze minden tudásodat, használd fel az évek során szerzett sok-sok tapasztalatot, szóval vess be mindent, amit csak tudsz, és cselekedj. Meglátod, minél előbb végzel a dologgal, annál hamarabb szabadulsz fel a nyomás alól!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján olyan feladatot kapsz a nyakadba, amely a nagyobb volumenűek közé tartozik és a lehető legtökéletesebb eredménnyel teljesítened kell. Emiatt gyorsan úrrá lesz rajtad a kétségbeesés, ehelyett azonban érdemes összeszedned magad és eindulnod az úton, hisz egyhelyben állva nem fogsz tudni semmiféle eredményt felmutatni. Ha az első pillanatban meghátrálsz és inkább hangosan kimondod, hogy ezt nem tudod megcsinálni, akkor egyrészt magadnak is csalódást okozol, másrészt pedig senki nem fog bízni benned, mondván, úgy sem vagy alkalmas semmire. Ez tehát az az idő, amikor bizonyíthatod a rátermettségedet, csak kis bátorságra vagy szükséged. Ha esetleg nem sikerülne, akkor is elmondhatod, hogy legalább megpróbáltad!

BAK (december 22-január 20)

Olyan korlátokat állítottál magad köré, amelyek akadályoznak a továbblépésben, így pedig beleragadsz egy szerencsétlen élethelyzetbe, amiből nem tudsz szabadulni. Tágítsd a határaidat, ne te légy saját magad legnagyobb akadálya, próbálj inkább távlatokban gondolkodni. Benned is megvannak a képességek ahhoz, hogy bátran megragadj minden kínálkozó lehetőséget, s akkor korábban elképzelhetetlen perspektívák nyílhatnak meg előtted. Ha nem így teszel, csak féltékenyen figyelheted, hogy mások megvalósítják az álmaikat, elérik a céljaikat. Nem vagy te eleve vesztésre ítélve, ezért szedd össze magad és mutasd meg, milyen képességek rejlenek benned. Mindenki a saját sorsának kovácsa, ezt soha ne feledd!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Számodra kiemelten fontos ügyek alakulnak kedvezőtlenül, te pedig úgy érzed, nem nézheted tétlenül, ahogy az eddig belevetett munka és energia egyszerűen kárba vész. Épp ezért eljött az idő amikor a sarkadra kell állnod és a lehető legnagyobb hatékonysággal közbe kell avatkoznod, hisz korántsem biztos, hogy adódik egyhamar alkalmad arra, hogy sikerre vidd azt, amiért hosszú ideje küzdesz már. Legyen számodra elegendő motiváció az, hogy ha sikerül kibogoznod a gordiusi-csomót, szinte garantáltan el fogod érni a céljaid! Ne hallgass a kéretlen tanácsadókra, ne hagyd magad letéríteni az útról, csak menj, amerre a női megérzésed visz!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, a környezeted túl magasra tette a lécet, olyan akadályokat gördítve eléd, amelyeket nem fogsz tudni megugrani. Ne gondold azonban, hogy a világ fordult ellened, csupán csak nem minden megy olyan egyszerűen, mint a karikacsapás. Bár nem így tervezted a hét első napját, igyekezz összeszedni magad és mintegy teljesítendő kihívásként tekinteni a helyzetre. Ne hidd, hogy szándékosan akarna valaki ártani neked, csupán csak tesztelik a tudásod, az akaraterőd és a talpraesettséged.