Napi horoszkóp november 15.: a Kosok váratlan ajánlatot kapnak, a Rákok ingoványos talajon próbálnak boldogulni

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 15.

KOS (március 21-április 20)

Bár nem nagyon vagy a kiszámíthatatlanság híve, vannak olyan helyzetek, amikor kifejezetten jól jön az, ha váratlan ajánlatot kapsz, amiben látsz némi fantáziát. Most olyan helyzet adódik, amikor valaki által egy vissza nem térő ajánlat talál meg, ami még tetszik is. Ne habozz elfogadni, mert nem minden napi kap az ember ilyesmit és hosszútávon nagyon jól is járhatsz vele. Majd menet közben ráérsz eldönteni, hogy érdemes volt-e igent mondanod.

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetbe keveredsz akaratodon kívül, amelyből már az elején szeretnél kihátrálni, mert úgy érzed, hosszútávon nem sok jót terem majd neked. Amennyiben azonban félreteszed a pánikrohamod egy pillanatra és részleteiben vizsgálod a dolgot, rá fogsz jönni, hogy a szituáció ugyan nem túl kényelmes jelen pillanatban, mégis, ha összeszeded magad, jól is kijöhetsz belőle. Igyekezz a többieket is magaddal vinni ebbe az irányba, mert ha száz ember száz felé szalad, abból semmi jó nem sülhet ki a végére, csupán mindenki egyedül bolyong majd az erdő sötét űrűjében.

IKREK (május 21-június 21)

A legnagyobb bosszúságodra váratlan anyagi kiadások bonyolítják az életedet, s miután nem számítottál rá, ezért nagyon idegesít a dolog. Általában nem sajnálod a pénzt semmire, amit hasznosnak találsz, ezúttal azonban rajtad kívülálló okok miatt kell a tartalékaidhoz nyúlni. Különösen bosszant, hogy a dologhoz semmi közöd, de a terheket neked kell állnod. Oké, megtörtént, fizess és lépj tovább, ne rontsd el a kedved azzal, hogy túl sokáig emészted magad!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy tűnik, eléggé hepe-hupás talajra tévedtél, rengeteg az akadály és az olyan külső hatás, amire nincs számottevő befolyásod. Igyekezz azonban kizárni mindent és koncentrálj a jelenlegi feladatodra, mert ha lankad a figyelmed, megcsúszhatsz és elhasalhatsz. Így könnyen összetörheted magad, s egyre messzebb kerülsz a kitűzött célodtól. Semmi mással ne törődj, csak azzal, hogy legyél végre túl a dolgon. Hidd el, a hegy nem megmászhatatlan, csak kell hozzá egy jó adag akaraterő.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Amikor már azt hinnéd, soha nem lesz vége a tennivalóidnak, olyan segítséget kapsz, amelynek révén mindent időben be tudsz fejezni. Büszke vagy magadra, hiszen te sem hitted volna, hogy még ma pont kerülhet a folyamatban lévő ügyek végére és egy kicsit magadra is jut időd. Azért köszönd meg az illetőnek, hogy kihúzott a csávából, s utána csak azzal foglalkozz, ami kikapcsol, néha ugyanis szüksége van a embernek egy kis offline üzemmódra, hogy aztán új lendülettel vághasson neki az új hétnek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napja csak neked kedvez! Minden számításod beteljesülni látszik, minden úgy alakul, hogy csak pozitív energiákat kapsz és olyan eredmények jönnek, amikről nem is gondoltad volna az elején, hogy ennyire jók lesznek. A munka végeztével ünnepeld meg a méltóképpen az elért sikereket, kapcsolódj ki nyugodtan, tedd fel a lábad és egy bögre finom teával a kezedben élvezd a semmittevést! Holnap új hét kezdődik, ráérsz akkor fejest ugrani a munkába és újra úszni az eredmények után. A mai nap azonban bizonyíték arra, hogy a munkád semmiképp nem hiábavaló, igenis érdemes minden erőddel és energiáddal dolgoznod, mert zamatos gyümölcsöt terem majd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rengeteg energiát és időt fektettél valamibe, ami valójában nem is kellett volna, hogy ilyen sokáig tartson. Sokkal logikusabban felépítve a folyamatot, jóval korábban is véget érhetett volna az egész és most már nyugodtan dőlhetnél hátra a kanapén, ehelyett azonban érdemes azon dolgozolnod, hogy ha már ennyire elhúzódott, mihamarabb végezni tudj vele. Ennek érdekében állíts fel egy rendszert, ami alapján most már a gázpedálra tudsz lépni.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Igyekszel felvidítani valakit, aki pillanatnyilag eléggé rossz lelki állapotban van, neked pedig nem esik jól vegignézni a szenvedését. Ez mindenképpen nemes próbálkozás, épp ezért szervezz az illetővel olyan szabadtéri programot, amely elfeledteti vele a gondjait és újra tud majd nevetni! Te jó vagy ezekben a dolgokban, vesd be a kreativitásodat és találj ki valamilyen fergeteges időtöltést. Hidd el, a barátod igen hálás lesz érte, te pedig büszke lehetsz magadra. Sőt az is lehet, ha egyszer te kerülsz bajba, ugyanezt a törődést és figyelmességet másoktól visszakaphatod majd.

NYILAS (november 23-december 21)

Tanácsra van szükséged egy rendkívül fajsúlyos dologgal kapcsolatban, mert nagyon úgy tűnik, hogy elakadtál. Nem kell azonban kétségbe esned, hiszen nem vagy egyedül, olyan barátok vesznek ugyanis körül, akikre bármikor számíthatsz. Ezért bátran fordulj hozzájuk, meséld el, mi a problémád, s kérd ki a véleményüket, mert biztosan kapsz majd valamilyen használható tanácsot. Még az is lehet, hogy olyan szempontokra, olyan új lehetőségekre hívják fel a figyelmedet, amelyeket te eddig számításba sem vettél. Szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogatóid vannak.

BAK (december 22-január 20)

Általában nagyon okosan gazdálkodsz az időddel, mindig nagyon jól tudod, mikor és mit kell csinálnod ahhoz, hogy határidőn belül és jó színvonalon teljesíts. Most azonban kezdenek a kezed közül kicsúszni a dolgok, úgy érzed, már nem te irányítasz, ami persze alaposan felbosszant. De ne dühöngj, próbáld inkább megtalálni, mi okozhatott zavart a gépezet működésében. Arra pedig érdemes számítani, hogy az élet mindig produkálhat váratlan helyzeteket, amikor rögtönzésre van szükség.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mióta érdekel, hogy mások mit gondolnak rólad? Ne azzal foglalkozz, ki és miként tekint rád vagy mi a véleménye rólad! Ha mindig aszerint alakítod a viselkedésedet, de még a ruházatodat is, hogy mit szól hozzá a környezeted, akkor olyanná válsz, mint mindenki más. Merj különbözni a többiektől, merj másként öltözni, merd vállalni a véleményedet még akkor is, ha ez nemtetszést vált ki az emberekből! Nem kell polgárpukkasztóan viselkedned vagy öltözködnöd, s nem ezzel kell felhívni magadra a figyelmet, de az általad vallott értékek vállalásával miért ne lehetnél te is önálló egyéniség?

HALAK (február 20-március 20)

Vannak olyan szituációk, amelyeken jobb csendben túllépni, s ezen nem érdemes egyetlen percig sem morfondírozni. Meg kell tanulnod neked is elereszteni helyzeteket anélkül, hogy nagyon felbosszantanád magad. Néha sokkal okosabb, ha nem okozol magadnak kellemetlen pillanatokat azzal, hogy olyan dolgokon töröd a fejed, amelyek megtörténtek, sőt már el is múltak. Tanulj meg diplomatikusan, okosan továbblépni – és tekints a jövőbe!