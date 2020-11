Napi horoszkóp november 14.: a Kosok izgalmas kihívás előtt állnak, a Bikáknak nagy szerelem van kilátásban

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 14.

KOS (március 21-április 20)

Komoly kihívás körvonalazódik előtted, amely ugyan igalommal tölt el, mégis ha a részletekbe gondolatban belemerülsz, minden porcikád megremeg a félelemtől. Ez azt jelenti, hogy bár nagyon szeretnél belevágni, jelen pillanatban azonban mégsem állsz készen az indulásra. Addig nem is érdemes semmit elkezdened, amíg meg nem nyugtattad magad, le nem higgadtál, nem számoltál miden egyes veszéllyel. Csak akkor fogj bele bármibe, ha mindent alaposan lezongoráztál és a kockázatokat vállalni tudod. Ebben az esetben lesz ugyanis csupán csak sikerélményed, ha nem hajtod görcsösen a sikert és elfogadod, hogy pont ugyanannyi esélyed van a győzelemre, mint arra, hogy hasra ess! Amennyiben az indulás mellett döntöttél, ne késlekedj belevágni még a mai napon, mert lehet, hogy holnap már késő lesz!

BIKA (április 21-május 20)

Teljesen felvillanyoz és izgalommal tölt el az, hogy akad valaki a környezetedben, akivel rövid idő alatt megtaláltad a közös hangot, ezért úgy gondolod, ebből még akár sokkal szorosabb kapcsolat is kialakulhat. Fogd vissza azonban magad, és először is próbáld felmérni, hogy az adott személy mit lát benned. Vajon csak felszínes érdeklődést mutat irántad – vagy ennél többet akar? Egyelőre nem tudni, ezért ne éld bele magad a dologba. Helyezkedj inkább várakozó álláspontra, mert előbb-utóbb úgyis kiderül, mik a szándékai, de te egyelőre ne add ki magad.

IKREK (május 21-június 21)

Görcsösen próbálsz meggyőzni valakit egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ő azonban láthatóan nem vevő a mondanivalódra. Mivel ez így sehova nem vezet, próbálj taktikát változtatni. Keress más, mindenki számára könnyen érthető érveket, ugyanakkor hívd fel az illető figyelmét arra is, mit kockáztat, ha továbbra is a maga feje után megy. De semmiképpen ne add fel, mert vannak emberek, akiket hosszabb idő megnyerni, mint másokat. Ne légy azonban semmiképpen erőszakos, hiszen minél jobban nyomulsz, annál nagyobb ellenállásba ütközhetsz! Csak okosan és nyugodtan!

RÁK (június 22-július 22)

Borzasztóan sok energiát pazarolsz arra, hogy másokat elégedettnek és boldognak láss, ennek érdekében minden, bonyolultabb helyzetet magadra vállalsz csak azért, hogy senki ne csalódjon, mert attól tartasz, hogy nem lesz mindenki olyan kitartó, mint amilyen te vagy és idejekorán fel fogják adni azokat a dolgokat, amelyekért érdemes lenne küzdeniük. Ez azonban roppant fárasztó kihívás és mialatt a környezeted boldogságára koncentrálsz, nem marad sem időd, sem energiád arra, hogy a saját ügyeid kontroll alatt tartsd és sok esetben már csak akkor kapsz a fejedhez, amikor nagyon távol úszott a hajó. Tudd saját magad előtérbe helyezni a prioritási sorrendben, mert ha mindig arra figyelsz, hogy mások mosolyogjanak és kerek legyen számukra a világ, te magad nem fogsz tudni boldog és elégedett lenni.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyon pontosan kiszámítottál mindent, sokat fáradoztál azért, hogy a körülmények ideálisak legyenek ahhoz, hogy teljesen simán végigmenj az akadálypályán. Most azonban mégis úgy tűnik, hiba csúszott a számításaidba, olyan váratlan történések befolyásolják ugyanis a helyzetet, amelyek gyors és hatékony beavatkozást igényelnek. Ez is azt bizonyítja, hogy nem mindig lehet a matekra alapozni mindent, hisz vannak bizonyos dolgok, amelyeket bármennyire is szeretnél, egyszerűen nem tudsz befolyásolni. Próbálj globálisan tekinteni a dolgokra, ne csak részleteket láss, hisz így csupán csak részeredményeket fogsz tudni felmutatni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívüli tudatossággal és racionalitással tekintesz a folyamatban lévő ügyeidre, szeretnéd ugyanis, ha a lehető legjobb kimenetele lenne mindennek. Útközben azonban könnyen akadhatnak kisebb-nagyobb akadályok, melyeket muszáj lesz megugranod ahhoz, hogy a tervek szerint alakuljon a vége. Ne félj megküzdeni ezekkel a bizonyos akadályokkal, hisz ha rendelkezel annyi tapasztalattal, hogy ne jelenthessen gondot az, hogy odaállj és minden erődet bevetve legyőzd őket, ezzel önmagadnak is bizonyíthatsz. Nincs lehetetlen, csak lehet, hogy ez most tovább tart egy picivel, mint a többi terved!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mindent mértani pontossággal elterveztél annak érdekében, hogy gördülékenyen menjenek a dolgok, de a vártnál lassabb a tempó. Mielőtt azonban kétségbeesnél, hogy az egészet deficittel zárod, s ezért inkább lehúznád a rolót, nyugodj meg és gondolj bele, mi mindent tettél már eddig is. Annyi munka, energia és matekozás van benne, hogy ez nem sülhet el rosszul. Ne ijedj meg a szembejövő akadályoktól, csupán arra ügyelj, hogy biztos lábakon állj, el ne fújjon az első fuvallat! Menni fog, csak bízz magadban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ugyan elégedett vagy a jelenlegi életeddel, mások mégis igyekeznek a szemedre vetni, hogy nem ott kellene tartanod, ahol éppen most ballagsz. Ne foglalkozz azzal, ki mit mond, mert ha úgy élnéd a mindennapjaid, ahogy az emberek elvárják, valószínűleg futhatnál az eredmény után. Ne az legyen mérvadó, hogy azok a kívülálló személyek, akik nem hordják a cipőd, de még csak fel sem próbálták, elégedettek-e a teljesítményeddel. Honnan tudhatnák ugyanis, hogy mennyi energiát fektettél már bele és mennyi áldozatot hoztál már érte?! Amíg nem éltek hasonló életet, nincs is miről beszélnetek! Hadd mondják a magukét, neked érdemben egyáltalán nem kell foglalkoznod velük!

NYILAS (november 23-december 21)

Rádtestáltak egy igen bonyolultnak látszó, felelősségteljes feladatot, amely normál esetben a kompetenciahatáraidon kilométerekkel túlmutat. Mivel azonban felettesed bízott meg vele, nem mertél nemet mondani, így most már kénytelen vagy végigvinni és a lehető legtökéletesebben abszolválni a feladatot. Ne ess kétségbe, arra koncentrálj, hogy egyszerűen nincs más választásod, mint megoldáscentrikus gondolkodással, minden tudásod és eddigi tapasztalatod felhasználva pontot tenni a végére. Ha mindent az előírtaknak megfelelően használsz, nem lesz probléma az eredménnyel sem!

BAK (december 22-január 20)

Valakitől többet vártál ugyan, de a vártnál rosszabbul abszolválta a feladatot, amely megingatja belé vetett bizalmad is. Igyekezz a benned lévő tudást és tapasztalatot átadni neki, hogy ő is megtanulhassa azt, amit Te már a kisujjadból kirázol. Később büszkén fogsz a munkád gyümölcsére tekinteni, hisz ez az, amit látni szeretnél. Hogy az, amit elvársz magadtól, azt mások is teljesíteni tudják. Légy azonban türelmes, hisz nem mindenkinek olyan sima ügy ez, mint amilyen neked volt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasféle, kellemes meglepetés ér a mai napon, amire abszolút nem számítottál. Nagy örömmel tölt el, hisz kifejezetten jól esik úgy meglepődni, hogy valami igazából előre visz és feltölt egy kicsit. Használd ki a pillanatot, hozd ki belőle a legtöbbet, mert ha elodázod, ki tudja, mikor botlasz bele ismét! Látod? Nem minden fekete, vagy fehér!

HALAK (február 20-március 20)

Túl nagy feladatot bíztak rád, amelyről menet közben kellett belátnod, meghaladja jelen képességeid. Ettől rosszul érzed magad, hisz többet néztél ki magadból.

Ne csüggedj azonban, magadhoz képest a legjobb formádat hoztad, a maximumot nyújtottad, nincs okod csalódottságra. Legközelebb majd jobban sikerül, a hegymászóknak sem kell elsőre csúcsot támadniuk. Felmérted a tudásod, az erőd, megtanultál tartalékolni, így most már kellő tapasztalatod van a következő megmérettetéshez! Csak így tovább!