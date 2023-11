Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek határtalanul boldogok, a Halak kibontakoztathatják a bennük rejlő kreativitást

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 12.

KOS (március 21-április 20)

Az utóbbi időben eléggé feltornyosultak a problémák az életedben, ez pedig lelkileg eléggé próbára tesz. A hét utolsó napján jobban jársz tehát, ha megállsz kissé, és megpróbálod katalogizálni az összes zavaró ügyet, majd hideg fejjel gondold végig, ezek közül mit lehet és érdemes gyorsan lezárni. Még az is előfordulhat, hogy a vártnál egyszerűbb lesz s megoldás, és egy csomó ügytől kellő céltudatossággal pillanatokon belül megszabadulhatsz. Járj nyitott szemmel, mert lehet, hogy a megoldás közel van, csak észre kellene venni s hozzá vezető utat

BIKA (április 21-május 20)

Minden erőddel egy általad kiemeltnek tartott ügyön dolgozol, és olyannyira koncentrálsz a feladatra, hogy eközben nem is veszed észre a körülötted zajló eseményeket. Érdemes tehát egy kicsit lassítani és nyitni a világ felé, különben fontos lehetőségeket szalasztasz el, s kellemes élményekről maradhatsz le. Hidd el, azzal, ha a figyelmedet nem csak egyetlen dologra fordítod, nem kockáztatod az eredményt, viszont nem mész el más, számodra ugyancsak fontos ügyek mellett. Mellesleg egy nap csak 24 órából áll, s ezt kell okosan beosztani, hogy lehetőség szerint mindenre jusson valamennyi időd. Rajtad múlik, milyen lehetőségeket tudsz megragadni, s melyeket kell elengedni.

IKREK (május 21-június 21)

Annak ellenére, hogy nem feltétlenül úgy alakulnak a dolgaid, ahogy annak idején eltervezted, tulajdonképp így sem érzed rosszul magad a bőrödben. Igazad is van, igyekezz megtalálni a nehézségek között is a szépséget és a pozitív energiákat, ezek fognak ugyanis lendületet és kitartást adni a viharosabb időkben. Alapvető „életigenlésed” átragad másokra is, jó példaként emlegetnek az emberek és előbb-utóbb megfogod találni annak a módját is, hogy az akadályokkal teli pályán a lehető legkevesebb sérüléssel tudj végigmenni. Lehet, hogy most nehezebb egy kicsit, de higgy magadban, hisz ez a siker egyik legfontosabb kelléke!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasmi történik veled a hét utolsó napján, ami nagy boldogsággal tölt el, nem is igazán mered elhinni, hogy tényleg bekövetkezett az, amire annyira vágytál. Bármennyire is valószínűtlennek tűnik azonban, nyugodtan kinyithatod a szemedet, hisz ez nem álom. Ráadásul megérdemled a sikert, hiszen sok munkát fektettél bele, s jó ideje küzdesz érte. Most tehát nincs más hátra, mint meghívni a barátaidat, hogy velük koccintva ünnepelhesd meg azt, amit a saját erődből elértél!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedben veszélyes dologra készül, számodra pedig nagyon úgy tűnik, hogy nem számol a kockázatokkal és az esetleges következményekkel, épp ezért a hét utolsó napján szükségét érzed annak, hogy szólj neki, mielőtt még bajba kerülne. Lehet, hogy az első pillanatban rossz néven veszi majd a figyelmeztetésedet, de legalább volt valaki, aki megpróbálta megállítani. Ne akarj mindenáron a lelkére hatni, egyszerűen és tárgyilagosan hívd fel a figyelmét az általad kockázatosnak tartott manőverre. Ezzel minden tőled telhetőt megtettél, ha ezután is úgy dönt, hogy nekivág, az már nem a te ügyed, a lelkiismereted nyugodt lehet, s innentől az ő dolga, hogy melyik utat választja!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, a jelenlegi párkapcsolatod mostanra érkeztett olyan szakaszba, amikor felhőtlenül boldog vagy, ennek okán azt gondolod, örökké együtt lesztek a szerelmeddel. Mielőtt azonban hamis illúziókat kergetnél és nagyon beleélnéd magad a dologba, nem árt a szerelmeddel is tisztázni, neki milyen elképzelései vannak, s milyen jövőt képzel el a számotokra. Ha egyformán gondolkodtok, nincs mire várni, vágjatok bele, hiszen nincs szebb dolog annál, mint amikor két ember az oltár előtt köti össze az életét! Legyetek boldogok!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján gyanút fogsz, hogy valaki a hátad mögött próbálja befolyásolni a dolgaidat, ám ezt nyíltan nem meri vállalni előtted. Mivel neked egyáltalán nincs ínyedre ez a játék, inkább vondd kérdőre az illetőt, egyúttal tedd világossá számára, hogy az efféle háttérben való ügyeskedés nem tartozik a kedvenc taktikáid közé. Magyarázd el neki, hogy jobban teszi, ha inkább a saját dolgával törődik, te pedig úgy irányítod az életedet, ahogyan csak jónak látod, és ehhez nincs szükséged a segítségnyújtás ezen sajátos formájára!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Lassan poroszkálsz az úton egy bizonyos ügyben, nem igazán látod már értelmét sem, a hét utolsó napján azonban elfogy a türelmed és egy hirtelen elhatározással gyorsítasz a tempón. Ügyelj azonban arra, hogy csak akkor fokozd a sebességet, ha már elég biztosan tudod a kormányt tartani, ellenkező esetben könnyen lehet nagy ütközés a dologból. Feleslegesen nem érdemes kockáztatni, hisz adott esetben igen fájdalmas sérülések árán taníthat az élet türelemre. Azért, mert jelenleg lassan halad a folyamat, még nem biztos, hogy nem fogsz egyszer célbe érni. Türelem!

NYILAS (november 23-december 21)

Elég magabiztosnak érzed magad a hét utolsó napján, ennek okán azt gondolod, könnyedén képes vagy elvégezni egy rád bízott feladatot. Ne vedd azonban félvállról a dolgot, hisz ha lankad a figyelmed, akkor olyan hibát követhetsz el, ami eleve meghatározza majd az eredményt is. Ha melléfogtál, gyorsan igyekezz korrigálni, mielőtt felelősségre vonnának emiatt, s a baklövésed a többiekre is hatással lehetne. Ez most egy kiváló lecke arra, hogy akármennyire is biztos vagy a dolgodban, akármennyire is hiszed azt, hogy valamit kisujjból ki tudsz rázni, érdemes koncentrálnod, hiszen ha idő előtt engeded el a kormányt és hátradőlsz, abból sok jó nem sülhet ki!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján elérkezik a határidő egy bizonyos projekt befejezéséhez, melyet ha akarnál, se tudnál elfelejteni, hiszen valaki folyton ott áll a hátad mögött, s látszólag segíteni próbál neked, közben viszont folyamatosan sürget. Mivel ez számodra roppant zavaró, épp ezért diplomatikusan, mégis határozottan igyekezz elhessegetni. Állj a sarkadra és magyarázd el neki, hogy a továbbiakban miért nem tartasz igényt a "segítségére", amellyel folyamatosan csak zavarokat okoz a rendszerben. Ha nem boldogulsz az illetővel, tedd világossá, hogy a továbbiakban kizárod a játékból, hiszen egyedül az ő vitatható közreműködése nélkül könnyebben boldogulsz.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján valaki pont akkor érkezik, amikor elég ingatag lelkiállapotban vagy, te pedig valahogy különösebb mérlegelés nélkül neki öntöd ki a szíved, amit tulajdonképp már abban pillanatban meg is bánsz. Nem tudod ugyanis, hogy mennyire bízhatsz meg az illetőben, hisz nem tartozik a közeli ismerőseid közé. Amennyiben már kibeszélted magadból, abban az esetben felesleges idegeskedned, hisz visszacsinálni úgysem tudod már, jobb tehát, ha nem idegeskedsz miatta. Beszéld meg vele, hogy legyen szíves megtartani magának az információt, legközelebb pedig ha bizalmatlan vagy valakivel, akkor inkább gondolkodj, mielőtt beszélni kezdesz.

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napja abszolút neked kedvez, így nagy izgalommal várod, hogy kibontakoztathasd a benned rejlő kreativitást és megmutathasd a világnak, hogy miféle tehetség rejlik benned. Ezúttal nem lesz semmiféle olyan akadály, amit ne tudnál megugrani, amennyiben megkapod a lendületet, abban az esetben gond nélkül sikerülhet megoldani a rád bízott feladatot, amellyel ki tudod vívni a környezeted elismerését is. Ahogy mondani szokás, a sikert nem adják ingyen, ám ha a tiéd, akkor te lehetsz a leggazdagabb!