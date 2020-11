Napi horoszkóp november 11.: az Ikreknek motivációra van szükségük, a Halak megtalálják a céljukat

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 11.

KOS (március 21-április 20)

Bár jó ideje szeretnél kimozdulni abból a helyzetből, amelyben jelenleg vagy, valahogy soha nem sikerül úgy alakítani a dolgokat, hogy elegendő lendületet kapj az elrugaszkodáshoz. Igyekezz tehát úgy intézni, hogy most ne bízzanak meg újabb feladatokkal, hisz csakis magadra szeretnél koncentrálni. Ezt azonban egyenesen és őszintén ki is kellene mondanod. Mindazonáltal végezz el mindent, amit bevállaltál, s ha bizonyos vagy benne, hogy változást akarsz, zárd be magad mögött az összes ajtót és nyiss ki újakat, amelyek valószínűleg új lehetőségeket tartogathatnak a számodra.

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta terheket veszel a válladra, amelyekkel normális esetben nem is kellene foglalkoznod, ám mivel mások részéről látod az érdektelenséget, úgy gondolod, hogy neked kell megoldanod a helyzetet. Emellett azonban megvan a saját dolgod, túlságosan elfoglalt vagy a saját tennivalóiddal, egyáltalán nem kell tehát ilyesfajta felelősséget a nyakadba venned. Hagyd, hogy azok oldják meg ezt a kényelmetlen szituációt, akik okozták, nem kell mások terhét feltétlenül a válladra venned, hisz senki nem fogja később megköszönni. Te csak a saját csomagodra figyelj és arra, hogy úgy mászd meg a hegyet, hogy közben nem csúszik ki a lábad. Hidd el, mindig is lesznek olyan személyek körülötted, akik felelősségvállalás helyett másokra mutogatnak majd, ám ez legyen a saját bajuk!

IKREK (május 21-június 21)

Valami azt súgja, hogy nem a megfelelő irányba tart az életed. Motiválatlannak érzed magad, s nem nagyon tud már lázba hozni a munkád sem. Éppen ezért eljött az ideje annak, hogy leülj, szembenézz önmagaddal és elgondolkodj, pontosan milyen úton haladsz és az hova vezet. Amennyiben a végső konzekvencia az, hogy nem a legjobb az irány, igyekezz mihamarabb változtatni. Döntsd el gyorsan, mit akarsz, tűzd ki a céljaidat, s azoknak megfelelően haladj előre. Vágj neki és változtass, ha tényleg a szükségét látod!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, belefáradtál a szürke hétköznapokba, és szükség lenne valamilyen változtatásra ahhoz, hogy új lendületet kaphass és eredményeket is fel tudj mutatni végre. Alaposan gondold át azonban, hogy miként rendezed át az életedet, mert ha hirtelen felindulásból lépsz valamit, könnyen összedőlhet mindaz, amit eddig felépítettél. Ami eddig bevált, ahhoz ne nyúlj, s azon is törd a fejed, hogy nem feltétlenül az a célravezető, ha teljesen felforgatsz mindent. Könnyen lehet, hogy csak apróságokon kellene változtatni, ezért alaposan mérlegeld, mire lenne szükséged, mert alképzelhető, hogy csupán néhány kis lépés kell ahhoz, hogy közelebb kerülj a kitűzött célodhoz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egyszerre annyi helyen szeretnél helytállni, hogy szinte számodra is követhetetlen, mikor, mit csinálsz. Így azonban egyre nagyobb rá az esély, hogy valahol hibát kövess el, amit igen nehezen fogsz tudni feldolgozni, hisz a lelkiismeret furdalás lehet majd úrrá rajtad, hogy mi lett volna, ha jobban odafigyelsz. Ne feledd, mindenki hibázik, ám egyáltalán nem mindegy, hogy úgy teszi mindezt, hogy szinte készakarva kereste a bajt, vagy egyszerűen csak megbotlott egy ponton. Adj lejjebb a tennivalóidból, ne támassz olyan elvárásokat magad felé, ami garantáltan rosszul fog elsülni, sokkal inkáb a sikerélmény lebegjen előtted. Hidd el, a kevesebb néha több!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Magadnak is csak halkan mered bevallani, de nagyon félsz kimondani bizonyos dolgokat, amelyek már régen nyilvánvalóak, ám a következményektől félve inkább a szőnyeg alá söpröd őket. Nem biztos azonban, hogy ez a legjobb taktika, hisz egyszer csak, egy váratlan pillanatban az egész a fejeden landol majd és annál kellemetlenebb lesz számodra, épp ezért érdemes mérlegelned, hogy ha nem is szívesen teszed, de legyőzől minden félelmet magadban és szembenézel a kicsit savanyúbb dolgokkal is, avagy egyfajta önámításban éled az életed azzal a kockázattal, hogy a kellemetlen titkok bármikor napvilágot láthatnak és mások szeme láttára kell a felelősséget vállalnod! Gondold végig és dönts okosan!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elakadtál egy bizonyos dologban, ám a benned lévő büszkeség mégsem engedi azt, hogy bevalld és segítséget kérj másoktól. Ez azonban azt is jelenti, hogy egy jó darabig még egyhelyben fogsz álldogálni, így azt is kockáztatod, hogy esetleg lecsúszhatsz egy olyan lehetőségről, amely rengeteg hasznot és sikerélményt tartogat számodra, épp ezért ha önzetlen vagy magaddal szemben és megadod a lehetőséget arra, hogy sikeres lehess, ne késlekedj, kérj segítséget ahhoz, hogy tovább tudj lépni a létrán. Hidd el, azzal, hogy megragadod valakinek a kezét, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy kiszolgáltatottá válsz másoknak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akaratodon kívül olyan helyzetbe keveredsz, amiből már az elején szeretnél kihátrálni, mert úgy érzed, ez hosszútávon nem sok jót terem majd neked. Amennyiben túllépsz az első pánikon, s hajlandó leszel részleteiben is értékelni a dolgokat, rá fogsz jönni, hogy bár ez a szituáció elég kellemetlen a számodra, de ha összeszeded magad, jól is kijöhetsz belőle. Igyekezz ugyanakkor meggyőzni a többieket is arról, hogy kissé más irányt kellene venni, mert abból mindenkinek csak haszna lesz. Tudatosítsd bennük: ha száz ember százfelé szalad, annak csak rossz vége lehet!

NYILAS (november 23-december 21)

Pontosan tudod, hogyan kell mindent mértani pontossággal megtervezni úgy, hogy ne csússzon hiba a számításodba. Most azonban váratlanul porszem kerül a gépezetbe, és a megoldásra nincs előre kidolgozott forgatókönyved. Vagyis számodra ismeretlen terepre tévedtél, de bármennyire is remeg a lábad, szedd össze magad, légy magabiztos és próbálj arra koncentrálni, hogy sikerülnie kell a dolognak, ha már annyit küzdöttél érte. Fel ne add az utolsó métereknél, mert különben hosszú ideig bánni fogod, ha megfutamodsz. Merj bátran szembeszállni az ellened fellépő erőkkel és valósítsd meg az álmaidat!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, biztos lábakon állsz és semmi nem rettenthet meg, hiszen minden eshetőségre fel vagy készülve. Most azonban váratlan eseményekkel kell szembenézned, amelyek teljesen másféle eljárási módot igényelnek, mint amihez eddig hozzá voltál szokva. Ne aggódj azonban, hiszen ha nem lankad a figyelmed és belekapaszkodsz abba a mentőövbe, amit váratlanul egy ismerősöd dob feléd, bizonyosan nem fogsz elsüllyedni. Minden azon múlik csupán, hogy el tudod-e hinni azt, amit számtalanszor bizonyítottál már: válságkezelésből mindig kitűnőre vizsgáztál. Bízz magadban, és akkor ebből a számodra váratlan helyzetből is a lehető legtöbbet fogod kihozni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Régóta motoszkál a fejedben a gondolat, hogy felkeress valakit, akivel korábban konfliktusba keveredtél, ami végett vetett vetett a közöttetek levő jó viszonynak. Nem hagy nyugodni a dolog, mert szeretnéd rendezni a kapcsolatotokat, de legalább tisztán akarnád látni azt, hogy mi is történt pontosan. Fel kell azonban készülnöd arra, hogy két esélyes a dolog, nem biztos ugyanis, hogy az illető ujjongva borul majd a nyakadba. Ez azonban már nem rajtad múlik, a lényeg, hogy te tettél egy lépést. Légy büszke magadra!

HALAK (február 20-március 20)

Sikerült megtalálod a célt, s azt ki is tűzted, és mostantól igyekszel mindenáron elérni, akármilyen nehéz akadályokkal is kell megküzdened az utadon. Készíts egy alapos tervet, próbáld magad tartani hozzá, de ne riadj meg attól sem, ha esetleg porszem kerülne a gépezetbe. Mivel kellőképp talpraesett és találékony vagy, nem okozhat gondot az sem, hogy az esetleges hibákra gyorsan és adekvátan reagálj. Nem lesz egyszerű, de amennyiben sikerül, méltóképp ünnepelheted az elért sikereket. Ehhez azonban fontos, hogy semmiképp ne add fel, bármekkora hétfejű sárkány kerül is az utadba.