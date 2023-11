Napi horoszkóp november 1.: a Bikák végre megpihenhetnek egy rövid ideig, a Mérlegek önzetlenül sietnek valaki segítségére

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Épp jókor jött a hétközi szabadnap, olyan feladatokkal kellett ugyanis az elmúlt napokban megbirkóznod, amelyek kivettek minden energiát belőled. Ma azonban semmi megerőltető teendő nem vár, egész nyugodtan szánhatsz egy kis időt magadra is. Végy egy forró fürdőt, bonts ki egy üveg bort, rendeld meg a kedvenc pizzádat és nézz romantikus filmeket kifulladásig. Meglátod sokkal nagyobb hatékonysággal tudsz majd működni a hét második felében, ha ma megengedsz magadnak egy kis kikapcsolódást!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi napokban nagyon nehezen tudtad követni a dolgokat, megállás nélkül folytak ugyanis körülötted az események. Mivel már te sem nagyon tudtad tartani a tempót, ezért kezdesz eléggé kimerültél. A hét közepén adódó szabadnap lehetőséget ad arra, hogy hátradőlj és egyszerűen csak élvezd a "semmittevést"! Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hisz neked is végesek az energiaraktáraid! Ne foglalkozz most a megoldandó nyitott mondatokkal, ma csakis a pihenésre koncentrálj!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén adódó szabadnap éppen jól jön számodra, hisz abban a nagy összevisszaságban, ami körülvesz, végre kapsz egy kis egérutat arra, hogy összeszedd magad. Vegyél tehát sorra minden folyamatban lévő ügyet, gondolkodj megoldáscentrikusan és törekedj arra, hogy megoldd a megoldatlan részleteket annak érdekében, hogy egészében lezárhasd a félig megkezdett projekteket. Nem lehetetlen egyenesbe kerülni, ahhoz azonban, hogy ki ne sodródj a kanyarban, bizonyosan irányban kell tartanod magad, törekedj tehát erre!

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepén váratlanul mosolyog rád a szerencse, olyasfajta fordulat következik ugyanis be egy általad kiemeltnek tartott ügyben, amely végre lehetővé teheti azt, hogy tökéletes eredményt produkálj. Rendkívül nagy izgalommal tölt el az végre kivételes sikert tudhatsz magadénak, melyet csak és kizárólag az általad képviselt hozzáállásnak köszönhetsz. Nyugodtan koccints a legközelebbi barátaiddal az általad elért sikerre és kürtöld világgá azt, hogy mennyire a Sors kegyeltje vagy!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki rád hárítja a felelősséget a hét közepén egy olyan ügyben, amelyben valójában abszolút vétlen vagy, ám ő semmiképp nem szeretné elvinni a balhét, így inkább kihátrál, te pedig magadra maradsz. Nincs időd hezitálni, annál egyenesebb ember vagy, mint hogy felhúzd a nyúlcipőt, így gyorsan tisztázd magad, mielőtt mások megorrolnak rád egy olyan dolog miatt, amitől kilométerekkel távol állsz. Állj a sarkadra és amennyiben szükségét látod, nevezd meg azt a személyt, akinek a kialakult helyzet köszönhető. Ne aggódj, ez nem minősül árulásnak, hisz itt most a becsületed forog kockán!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hozzád kevéssé közelálló emberek kívánnak belekontárkodni bizonyos, téged érintő ügyekbe, mindenáron diktálva a tempót és az útvonalat. Eleinte nem is érted, hogy miképp formálnak jogot arra, hogy ilyenformán nyilvánuljanak meg, majd az értetlenséget gyorsan felváltja a felháborodás. Nem kell hqgynod, hogy mások mondják meg, miként csináld azt, amit egyébként is tudsz, hozd tehát mindenkinek világosan az értésére, hogy nincs szükséged arra, hogy diktálják az iramot. Aki ezért megsértődik, az majd legfeljebb borogatja, ne is foglalkozz vele!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hétközi szabadnapon valaki segítséget kér tőled, te pedig gondolkodás nélkül azonnal, önzetlenül áll az illető szolgálatába, amelynek köszönhetően végül sikerül gyorsan megoldanotok a problémát. Rendkívül hálás a szóban forgó személy, hisz ha nem érkezel időben, talán a fejére omlott volna az egész, beláthatatlan következményekkel. A nap második felét szánd a pihenésre, hisz ugyan ma szabad nap van, mégis van a hétvégéig néhány nap, amikor bizony hoznod kell a top formát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ugyan Mindenszentek napján szabadnapod vagy, mégsem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy mennyi nyitott mondat vár lezárásra, amely nem nem várhat. Mivel nem szeretnél senkinek csalódást okozni, ezért őrült vágtába kezdesz annak érdekében, hogy valamennyi ügynek pont kerüljön a végére, mely könnyen azt eredményezheti, hogy idő előtt fogsz hasra esni. Annak érdekében tehát, hogy megtaláld a megfelelő tempót és taktikát, igyekezz mindenképp lassítani és meghúzni egy vastag vonalat, amely neked is határt szab. Legközelebb ne vállalj feleslegesen semmit, ami ekkora terhet jelent!!

NYILAS (november 23-december 21)

Valahogy azt érzed, hogy ma apróbb dolgok is bosszantanak, nem igazán tudsz az érzelmeiddel mit kezdeni, lépten-nyomon odapirítasz másoknak, akik jószándékkal közelednek. Mivel így elég gyorsan magadra haragíthatod a körülötted élőket, épp ezért igyekezz mihamarabb megtalálni a feszültség okát, próbálj tenni valamit annak érdekében, hogy a jelenleg érzett, világellenes hangulatból ki tudj zökkenni. Vonulj vissza, pihenj, olvass, mélázz el azon, hogy vajon mi az, ami ennyire zavar, próbálj békét kötni magaddal, hisz ez sehova nem vezet!

BAK (december 22-január 20)

Hatalmas felelősség terheli a vállad, amelyet egyelőre képtelen vagy letenni és próbálod ugyan elodázni az egészet, rettegsz ugyanis a következményektől, mégsem te irányítod a folyamatot. Mivel azonban egyszer túl kell esned rajta, jobb előbb, mint később, így nem érdemes rétestészta-módra elnyújtanod a nehéz pillanatokat. Zárd ki a külvilágot és gondold végig, hogyan tudsz úgy pontot tenni a dolog végére, hogy az a legkevésbé se fájjon senkinek. Létezik megoldás, csak végig kell zongoráznod pontról pontra, logikusan és okosan gondolkodj, minden egyes szempontot figyelembe véve!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, kezded elveszíteni a kontrollt egy igen komoly projekt felett, amit iszonyúan dühítőnek találsz. Amennyiben azonban képes vagy félretenni a pillanatnyi dühödet és végiggondolod azt, hogy hol lehetett az a pont, amikor lankadt a figyelmed, alán rájöhetsz arra is, hogy mit kell legközelebb másként csinálnod ahhoz, hogy végig te irányíthass bizonyos folyamatokat. Nem érdemes emiatt sokáig bosszankodnod, nézd inkább a dolog jó oldalát, nem te irányítasz, tehát nem is tiéd a felelősség. Nyugodtan dőlj hátra, mert nem neked kell megmondani, hogy ki és merre menjen. Majd megteszik helyetted mások, ami ebben az esetben nem biztos, hogy hátrányt jelent számodra.

HALAK (február 20-március 20)

Olyan szituáció alakul ki a hétközi szabadnapodon, amelyben mindenki tőled várja a megoldást, általában ugyanis te vagy az, akinek mindenre van egy frappáns ötlete, ami aztán tökéletesen beválik. Nyilvánvalóan rendkívül hízelgő számodra az, hogy a szavaid ennyire hitelesek, mégis légy óvatos, hiszen olyasmiért nem kell vállalnod a felelősséget, ami szerinted is nagy veszteség lenne, hatalmas áldozatokkal. Amennyiben tehát így látod a helyzetet, abban az esetben okosabban teszed, ha felteszed a kezed és nem vállalod. Ha viszont eldöntöd, hogy mindenáron segíteni fogsz, akkor tégy meg minden tőled telhetőt. A döntés a te kezedben van, csakis rajtad múlik tehát, hogy A-t vagy B-t mondasz!