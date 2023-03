Napi horoszkóp március 8.: a Rákok abszolút maximalisták, a Szüzeknek motivációra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 8.

KOS (március 21-április 20)

Valami nyomja a szíved, amivel nem nagyon tudsz mit kezdeni, legszívesebben könnyítenél a lelkeden, valaki pedig épp akkor jön szembe, amikor hirtelen kibuggyan belőled a dolog. Gyakorlatilag azonnal meg is bánod azt, hogy az első jött-mentnek elmondtad a bánatodat, hisz nem pont az a személy érkezett, akiért 100%-ban tűzbe tennéd a kezed. Bár visszaszívni már sajnálatos módon nem lehet, mégis kérd meg az illetőt, hogy a lehető legnagyobb diszkrécióval kezelje a titkodat, te ugyanis nem kívánod a későbbiekben visszahallani másoktól. Ne ostorozd magad emiatt, de legközelebb mindenképp vegyél egy mély levegőt, mielőtt bárkire rábízod a magánéleted legféltettebb részleteit!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, aki folyamatosan az agyadra megy azzal, hogy mintegy porszívóügynökként ott kopogtat az ajtódon, kéretlen tanácsokkal bombáz, mindenképpen meg szeretné ugyanis mondani neked, mit és hogyan csinálj annak érdekében, hogy sikeres lehess. Mivel rendkívül zavarónak találod ezt a fajta nyomulást, épp ezért igyekezz finoman értésére adni, hogy úgy gondolod, elég érett vagy már ahhoz, hogy saját magad dönts bizonyos helyzetekben. Nincs tehát szükséged életvezetési tanácsokra és egyéb okoskodó megjegyzésekre. Ez a te életed, ne hagyd, hogy mások éljék helyetted!

IKREK (május 21-június 21)

Számodra egyszerűen érthetetlen bizonyos embere viselkedése, vannak ugyanis, akik abszolút irigylik a tudásodat és a tapasztalataidat, ennek okán tehát ahelyett, hogy megpróbálnának csapatban játszani veled, mindent elkövetnek, hogy megfúrjanak és diadalmaskodjanak feletted. Te azonban tökéletesen tisztában vagy vele, hogy hiába törtetnek, nem szállhatnak veled versenybe, így nem is különösebben izgat mindaz, ami körülötted történik. Magadra koncentrálj és légy büszke arra, amit eddig elértél, hárman úgysem lehet sakkozni!

RÁK (június 22-július 22)

Abszolút maximalista ember lévén minden tekintetben a tökéletességre törekszel, abszolút nem vagy hajlandó kicsit sem engedni az elveidből, legyen szó bármiről. Olyannyira képes vagy a legvégsőkig is elmenni, hogy abszolút nem zavar az, ha bele kell menned egy-egy konfliktushelyzetbe, miközben vannak emberek, akiket zavar az, hogy te mindent jobbá akarsz tenni, s ezért a sarkos véleménynyilvánítástól sem riadsz vissza. Neked is be kell látnod azonban, hogy időnként a csapatszellem erősítése érdekében érdemes visszafognod magad és lazábban kezelni bizonyos dolgokat. Hidd el, sokkal népszerűbb leszel, ha nem ragaszkodsz görcsösen az általad felállított szabályokhoz. Csak próbáld ki!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé tanácstalanul állsz egy bizonyos helyzetben, fogalmad sincs, hogy miképp mozgasd a bábuidat a táblán ahhoz, hogy ne kerülj sakk-matt helyzetbe. Attól félsz, hogy nem tudsz mindent figyelembe venni és úgy mondasz majd feketét vagy fehéret, hogy kimaradnak bizonyos faktorok. Így azonban gyakorlatilag semerre nem fogsz tudni haladni, hisz mindig azon fogod tördelni a kezet, hogy vajon mi lehet a jó döntés. Vetkőzd tehát le ezeket a frusztrációkat, a bizonytalanságokkal együtt és mondd ki a végszót, hisz felesleges tovább feszítened a benned lévő húrokat. Ha mégsem hoznál jó döntést, előre úgysem fog kiderülni, maximum utólag bánkódhatsz. Az Élet erről szól, döntések sorozata, ahol néha megbotlasz, ám ettől még ne félj élni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén nem sikerül valami első próbálkozásra, emiatt eléggé elkeseredett vagy és semmifajta motivációt nem érzel arra, hogy tovább menj az úton. Mivel azonban fontos ügyről van szó, épp ezért most kell megráznod magad, igazítsd meg a koronádat és emelt fővel menj tovább! Nem szabad feladnod és hátat fordítani mindennek, inkább gondolkodj logikusan, hogy miként nyújthatnál még jobb teljesítményt, hogyan válhatnál még hatékonyabbá és indulj el egy olyan irányba, ami elvezet a megoldáshoz. Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé feszült számodra ez a hét, amelynek még csak a közepére ébredsz, valahogy úgy érzed, hogy minden bonyolítja az életed, nem is akarsz már az utad végére jutni, csak egyszerűen bezárkózni és tudomást sem venni a kinti, zord világról. Csak arra vágysz, hogy mindenki leszálljon rólad és te végre elvonulhass a négy fal közé, nem akarsz ugyanis mást, mint egy kis belső békét és nyugalmat találni, ebben a nagy káoszban. Ennek érdekében igyekezz kizárni mindent, ami jelenleg idegesít, a munkád végeztével meditálj, pihend ki magad, élvezd a csendet, olvass, nézz meg egy filmet, hisz attól, mert idegesíted magad, a dolgok nem fognak megoldódni, csupán csak te leszel ideges!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem igazán látod tisztán az útvonalat, amely a korábban kitűzött célod felé vezet, emiatt a hét közepén gyakorlatilag egyhelyben toporogsz és azon gondolkodsz, vajon mit kellene csinálnod ahhoz, hogy erről a pontról elmozdulhass. Úgy azonban semmi nem fog történni, ha csupán álldogálsz és folyamatosan a „hogyan továbbról” morfondírozol. Ma kell tehát cselekedned, most van itt a legalkalmasabb pillanat erre, épp ezért ne késlekedj, inkább kelj fel és indulj el, amit ugyanis ma megtehetsz, azt nem érdemes holnapra halasztanod!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén egy bizonyos konfliktushelyzetben neked jut a villámhárító szerepe, mely ugyan elég hálátlan feladat, ám agyafúrt gondolkodásodnak köszönhetően sikerül megúsznotok, hogy egy mélyebb vita alakuljon ki. A többiek emiatt az egekig magasztalnak, nem győznek köszönetet mondani és hálálkodni, hogy elhárítottad a veszélyt és bár igyekszel titkolni előttük, de téged is rendkívüli büszkeséggel tölt el a teljesítményed. Ünnepeljétek meg a sikert, nincs is alkalmasabb időpont a szerda esténél arra, hogy egy pohár borral koccintsatok a sikerre!

BAK (december 22-január 20)

A hét közepén valami, ami fontos számodra, abszolút fordítva sül el ahhoz képest, ahogy az elején eltervezted és bizony ez nagy csalódással tölt el. Gyakorlatilag azonnal el is vész a hited azzal kapcsolatban, hogy neked bármi is sikerülhet a jövőben. Bármilyen nehéz is ebben a pillanatban, azt mégis beláthatod, hogy ezzel a hozzáállással nem fogsz semmit elérni, hiszen már eleve el lesz rendelve minden. Igyekezz tehát ebből a szituációból levonni a tanulságokat, majd minél gyorsabban továbblépni, mert ha ebbe most beleragadsz, soha nem fogod tudni a pozitív energiákat megtalálni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé elégedetlen vagy a jelenlegi életeddel, az eddig elért eredményeiddel, ügy érzed, hogy többet is ki tudnál hozni magadból, valami azonban mégis meggátol ebben. Semmi probléma, ne frusztráld magad, könnyen lehet, hogy most ott kell tartanod, ahol éppen vagy és bizony ennek is megvan a maga oka. Amennyiben többet szeretnél elérni, abban az esetben valószínűleg nagyobb áldozatokat kell hoznod és tizenkilencre lapot kell húznod. Nem mindenki olyan szerencsés, hogy csak úgy az ölébe hullik minden, ami épp az eszébe jut, te nem ebbe a kategóriába tartozol, neked meg kell dolgoznod mindenért, hiszen semmit nem adnak ingyen. Pontosan ezért érdemes büszkének lenned arra, amit eddig elértél, a sikert ugyanis nem ajándékba kaptad, hanem minden a két kezed munkáját dicséri!

HALAK (február 20-március 20)

Abszolút nem fűlik a fogad egy bizonyos projekthez, amivel megbíztak és ez a munkamorálodon kilométerekről meg is látszik. Gyakorlatilag mindent összecsapva, kapkodva, logikátlanul szeretnél végigrohanni a dolgon, hátha előbb túl leszel rajta. Így azonban előre borítékolhatod azt, hogy bajba kerülsz, a főnököd ugyanis bizonyosan nem nézi majd jó szemmel azt a látványos ámokfutást, amit munka címszó alatt csinálsz. A saját érdekedben szedd össze magad és csak arra ügyelj, hogy semmi és senki ne tudja elvonni a figyelmedet, építs fel a fejben mindent, s úgy tedd a dolgodat, hogy ne legyen senki elégedetlen vele. Meglátod, így sokkal hatékonyabban fog menni minden, különben dupla munkát kell végezned!