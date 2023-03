Napi horoszkóp március 6.: a Kosok megpróbálnak valakivel zöld ágra vergődni, a Bikák a pozitív energiákra koncentrálnak

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 6.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján elhatározod, hogy megpróbálsz valakivel zöld ágra vergődni, hosszabb ideje beszéltek ugyanis el egymás mellett, érzésed szerint viszont eddig is mindent megtettél, hogy kompromisszumos megoldást találj, melyek szemmel láthatólag nem vezettek eredményre. Tégy tehát egy utolsó kísérletet arra, hogy megbeszéld az illetővel, szedj össze minden észérvet és úgy tálald felé, hogy amennyiben abba beleköt, abban az esetben biztosan benne van a hiba. Amennyiben tehát így alakul, abban az esetben nem érdemes tovább küzdened, hiszen nem adhatod fel végképp a saját értékrendedet, engedd el a dolgot és lépj tovább!

BIKA (április 21-május 20)

Túl sok a negatív energia körülötted a hét első napján, amit borzasztóan nehezen viselsz, lévén, hogy te alapvetően egy pozitív gondolkodású, optimista emberként létezel. Épp ezért feszélyez annyira a helyzet, melyen mindenképp változtatni szeretnél. Ne hagyd, hogy a környezeted visszahúzzon, próbáld megmutatni mindenkinek, hogy mindig minden körülmények között érdemes a dolgok pozitív oldalát nézni, akkor lesz ugyanis nagyobb az esély a sikerre. Ha nem sikerül erről meggyőzni az örökös huhogókat, akkor ne vegyél többé tudomást róluk, járd inkább a saját utadat!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján borzasztó teljesítménykényszerrel próbálsz egy olyan feladatot sikerrel abszolválni, amelyben teljesen zöldfülűnek számítasz. Mivel mindenképp szeretnéd azonban végrehajtani a rád bízott ügyet, épp ezért képes vagy akár négykézláb, lógó nyelvvel is hajtani, csakhogy valamit kicsikarj a helyzetből. Nem biztos azonban, hogy érdemes ilyen se füle-se farka szituációkba belemenni, amelyekben csupán kapálózni tudsz, épp ezért állj meg és mondd ki, hogy nem értesz hozzá. Ne vállalj olyasmit, amit képtelen vagy teljesíteni, hidd el, nem fog jót tenni a hitelességednek!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan szituációban találod magad a hét első napján, amely bőséggel hozhat váratlan fordulatokat, épp ezért igyekezz folyamatosan észnél lenni és két lábbal állni a talajon. Gondolkodj racionálisan, gyorsan mérd fel a helyzete és mihamarabb indulj el! Meglátod, ha már úton vagy, közelebb lesz a megoldás, mint annak előtte hitted volna, csupán bátorság és tenni akarás kell hozzá! Sokszor sokkal egyszerűbb minden, ha nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell és ahogy azt a helyzet megkívánja.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napján a környezeted meglehetős elismeréssel tekint rád, olyasmit teszel ugyanis, amit mások bizonyosan nem mernének megtenni, ráadásul mindez a köz érdekeit szolgálja. Bár sokan most úgy tekintenek rád, mint a Világ megmentőjére, mégis érdemes szerényen kezelned a hirtelen jött népszerűséget, ne engedd, hogy a siker elemeljen a földtől, hiszen a nagyképűség nem épp pozitív tulajdonság és sokkal könnyebben bánthatsz meg, akár számodra fontos embereket is, mint azt gondolnád. Élvezd a sikert, hisz a te nevedhez fűződik, ne időzz azonban túl sokat a reflektorfényben, mert el fog vakítani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kénytelen vagy stratégiai játékot játszani egy bizonyos helyzetben a hét első napján, az az érzésed ugyanis, hogy mások ugyanarra hajtanak, mint amire te is. Ha nem csalnak a megérzéseid, vedd fel a kesztyűt, melegíts be és szállj ringbe, hiszen téged legalább annyira megillet az, amire vágysz, mint bárki mást. Ne ijedj meg a kihívásoktól, de tudd, hogy ez nem lesz egy sétagalopp, ám ha sikerül elérni a célt, annál boldogabb leszel! Arra azonban érdemes ügyelned, hogy – a saját lelkiismereted megnyugtatása érdekében is – csak a fairplay szellemében harcolj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét elején sikerül végre befejezted azt, amivel korábban megbíztak, így tehát nyugodt lelkiismerettel tehetsz pontot a dolog végére. Mivel ez a bizonyos projekt mentálisan eléggé lemerített, épp ezért igyekezz a hét további részében olyan feladatokat vállalni, amelyekhez nem szükséges minden agysejtedet megtépázni. Amennyiben valaki mégis megtalál egy nehezebb kihívással, arra egész nyugodtan és határozottan mondj nemet, hisz neked is jár az, hogy újratöltsd a lemerült raktárakat! Hidd el, bizonyosan jönnek még olyan akadályok, amikor bizonyíthatsz, ne akarj azonban egy fenékkel több lovon versenyezni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján két kézzel tolnád előre az időt, olyannyira lelassult ugyanis az általad elkezdett feladat alakulása, hogy azt gondolod, talán soha nem is érsz a végére, ezzel egyenes arányban tehát nem is fog pozitív eredménnyel zárulni. Szíved szerint azonnal abbahagynád, abszolút nem vesztegetnéd tovább az idődet, érdemes azonban kétszer is meggondolni, mielőtt otthagynál csapot-papot, hisz az eddig befektetett munka, fáradtság és energia mind-mind kárba veszne és hiábavalóvá válna. Gondold át még egyszer, hogyan és miként működhetne hatékonyabban a dolog, ha kell változtass az eddigi taktikán és meglátod, felgyorsulnak az események. Tarts ki!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján nagyobb volumenű ügyben kell döntést hoznod és mivel nem szeretnéd elkapkodni, így jó ideje hezitálsz már a különböző megoldási lehetőségeken. Amennyiben ennyire tanácstalan vagy, nem kell egyedül ekkora felelősséget a nyakadba venni, nyugodtan keress valakit, mondd el neki a bizonytalanság okát és hallgasd meg a véleményét. Légy azonban óvatos, csak olyan embertől kérj tanácsot, akiben teljes mértékig megbízol, vannak ugyanis olyan személyek a közvetlen környezetedben, akik nem feltétlenül a te javadat akarják! De ha résen vagy, nem nyúlhatsz mellé. Mindenesetre jól teszed, ha nem egyedül döntesz, hanem mások véleményét is meghallgatod, hogy kissé a kívülállók szemével is láthasd a szituációt!

BAK (december 22-január 20)

Mindig mindent szeretsz a terveid szerint alakítani, gyakorlatilag a hideg ráz a váratlan helyzetektől, amennyiben valaki egy általad idegennek vélt ötlettel áll elő, azonnal letorkolod, hisz nem akarsz semmiféle váratlan fordulattal szembenézni. Tervezni okos dolog, ám azt is el kell fogadni, hogy mindenre nem tudsz te sem befolyást gyakorolni, neked sincs akkora földöntúli erőd, ami mindenek fölé helyez. Bizonyos helyzetekben próbálj rugalmasabb lenni és engedni az elveidből, mert ha valaki új ötlettel áll elő, akkor könnyen lehet, hogy azzal adta a kezedbe a megoldást!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában ha megmakacsolod magad, akkor bármit keresztül viszel tűzön-vizen is akár, roppant nehezen látod be, ha egy adott helyzetben nincs értelme tovább küzdeni. Mivel azonban vannak szituációk, amelyek nem a te erőfeszítéseiden múlnak, amikor egyszerűen kénytelen vagy elfogadni, ha minden lehetőség kiaknázása után nem több a dologból többet kihozni, épp ezért érdemes lejjebb adnod a végtelenségig tartó ragaszkodásodból. Ne kösd mindig az ebet a karóhoz, légy rugalmasabb és ne görcsölj rá semmire, amiben nincs perspektíva, a szemed előtt lévő lehetőséget viszont igyekezz megragadni. Időnként, ha bizonytalan vagy, mérlegeld, hogy miféle áldozatot kell meghoznod a sikerért!

HALAK (február 20-március 20)

Izgalmasnak tűnő projektek lehetősége foglalkoztat, melyekről azonban mindenképp elmondható, hogy kockázatoktól abszolút nem mentesek. Ennek okán érdemes tehát alaposan végiggondolnod azt, hogy belevágj bármelyikbe is. Amennyiben abszolút tanácstalan vagy, abban az esetben nyugodtan kérdezz meg egy olyan személyt, akiben teljes mértékben megbízol és úgy érzed, hogy használható tanáccsal szolgálhat. Az lebegjen a szemed előtt, hogy bizony időről időre szükséged van az adrenalinra ahhoz, hogy –kilépve a hétköznapok egyhangúságából– maradandót alkothass! Légy türelmes, várj a megfelelő pillanatra!