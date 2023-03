Napi horoszkóp március 5.: a Bikák jó híreket kapnak, a Bakok egyedülálló ötlettel állnak elő

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 5.

KOS (március 21-április 20)

Annak idején valakivel az élet messzire sodort egymástól, ennek pedig most kezded el érezni a hatását, amikor szükséged van egy olyan lelki társra, akivel gyakorlatilag félszavakból is megértitek egymást. Mivel azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, hogy csak úgy bekopogtass az illetőhöz, illetve az utóbbi időben nem is annyira tartottátok egymással a kapcsolatot, épp ezért igyekezz felmelegíteni a kihűlt szálakat és kérj elnézést azért, hogy ilyenformán szakadtatok el egymástól. Amennyiben túl bonyolultnak találod ezt a vonalat, abban az esetben keress a közvetlen környezetedben valakit, akiben feltételek nélkül megbízol, öntsd ki neki a szíved. Hidd el, nem vagy egyedül!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján végre jó híreket kapsz egy számodra fontos üggyel kapcsolatban, így gyakorlatilag biztosra veszed, hogy bezsebelheted a sikert. Mielőtt azonban előre koccintanál a medve bőrére, még azelőtt igyekezz minden idegszáladdal odafigyelni, hisz bármikor vehet a dolog váratlanul egy olyan irányt, amely elrendeli az eredményt és aztán bánhatod, hogy a siker illata ennyire megrészegített. Ne hagyd tehát, hogy a hallott, pozitív hírek rossz irányba vigyenek, ne lankadjon a figyelmed, így nem kerülhet veszélybe a kitűzött célod elérése sem!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján sikerülhet végre lezárnod egy hosszú folyamatot, amelyben gyakorlatilag minden hasznos energiád odalett. Büszke vagy azonban magadra, hisz elég kiemelkedő teljesítményt nyújtottál és az eredmény is magáért beszél. Igyekezz ma egy kicsit szusszanni és a pihenésre koncentrálni, ha megteheted, egyél finomakat, olvass, kapcsolódj ki, hisz most erre van a legnagyobb szükséged! Szép munka!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján arra kell rájönnöd, hogy rohansz valaki után, aki gyakorlatilag azt sem tudja, hogy merre tart, ám olyannyira hitelesen adta elő magát, hogy sikerül megtévesztenie téged is, hisz azt gondoltad, hogy őt kell követni az úton. Mielőtt azonban mindketten elvesztek a sűrű sötétségben, így még addig érdemes megállnod és visszafordulnod, amíg nem romlanak a látási viszonyok és emlékszel a kifelé vezető ösvényre is. Legyenek önálló gondolataid, nincs szükséged arra, hogy mások szoknyáját fogd, használd a saját ötleteidet, meglátod, páratlan eredményt egyedül is el tudsz érni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján a monotonitás kellős közepén történik végre valami, ami felkavarhatja az állóvizet és ez borzasztóan nagy izgalommal tölt el. Mivel azonban ebben a pillanatban fogalmad sincs, hogy miféle veszélyekkel kell számolnod, épp ezért igyekezz kicsit visszafogni magad annak érdekében, hogy a józan gondolkodás ne szenvedje kárát a felpörgött állapotodnak. Minden apró részletre figyelj oda, így később kevesebb eséllyel érhet meglepetés! A képességeid páratlanok, gond nélkül vállalhatsz tehát kockázatokat is, arra azonban ügyelj, hogy a testi épségednél semmi sem fontosabb, így használd az eszedet is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan abszolút talpraesett és magabiztos vagy, a hét utolsó napján mégis a bizonytalan körülmények lesznek azok, amik megingatnak szilárd elképzelésedben. Általában véve nem vagy az az árnyékától is megijedő típus, ez most mégis valahogy rosszul érint, nem is érted hirtelen, mihez is kellene kezdened. Igaz, ez bizony nem az a helyzet, amelyhez hozzá vagy szokva, mégsincs semmi félnivalód, bizony vannak olyan szituációk, amik nem épp a biztos határvonalaikról híresek, benned azonban van elég élettapasztalat ahhoz, hogy megálld a helyedet. Hajrá!