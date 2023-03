Napi horoszkóp március 4.: a Mérlegek számára egyedülálló lehetőség adódik, a Nyilasoknak meg kell tanulniuk elengedni bizonyos személyeket

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 4.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napján egy nagyonb társaságban akad valaki, aki annak ellenére fogalmaz meg veled kapcsolatban egy elég éles kritikát, hogy a legkevésbé sem ismer. Érthető módon tehát elég rossznéven veszed az éles megfogalmazást, önmagadba tekintve azonban belátod, hogy a bírálatnak volt némi igazságtartalma. Igen, borzasztóan tapintatlan, mondhatni gátlástan volt az illető részéről az, hogy ilyen módon állított pellengérre, melyet négy szem között mindenképp tegyél is szóvá neki, alapvetően azonban a kritikára ne úgy tekints, mint egyfajta sértésre, inkább tanulj, épülj és fejlődj belőle. A különböző bírálatokból okulva ugyanis a most még bebábozódott hernyócska egy napon gyönyörű pillangóvá válhat!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége első napján egy bizonyos szituációban igen hevesen reagálsz, ami nem vet rád túl jó fényt mások szemében. Magad is észrevetted, hogy az utóbbi időben talán a szokásodnál is kevesebb türelmed van egyes helyzetekben, mely kifejezetten mutatja, hogy pihenésre van szükséged. Ha elfáradtál, annak nem ihatják meg mások a levét, igyekezz tehát a hétvégét arra áldozni, hogy kikapcsolj, akár úgy is, hogy elzárkózol a világ elől. Csináld azt, amit jónak látsz, ami pihentet, kiránt a mindennapok körforgásából és csak rólad szól.

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, valaki a környezetedben nem szimpatizál veled, így mindenáron próbál fogást találni rajtad, árgus szemekkel figyeli, mikor követsz el hibát, amiért azonnal a maga módján "felelősségre vonhat". A célját annyiban sikerül is elérnie, hogy folyamatosan nyomás alatt tart, azt veszed észre, hogy teljesen az járja át a gondolataidat, hogy tökéletes legyél, emiatt egyre többet hibázol. Eljött azonban a pillanat, amikor le kell ráznod magadról ezeket a láncokat, szabadulj meg a nyomástól, s légy sokkal magabiztosabb. Ne hagyd, hogy valaki ilyesfajta pszichológiával a hatása alatt tartson!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első napján valaki felvilágosít arról, hogy mások elhappolni készülnek előled a nagy lehetőséget, amelyre eddig vártál és rengeteget tettél érte. Borzasztóan bosszant az, hogy akadtak vetélytársaid, ám amennyiben a dühödet félreteszed, rájöhetsz, hogy a győzelem érdekében gyorsan túl kell lépned ezen ahhoz, hogy abszolút hideg fejjel gondolkodva versenyben maradhass. Egyszerűen légy résen, járj nyitott szemmel, mert ebben az esetben a siker a gyorsaságodon múlhat. Ha szeretnéd az esélyt megragadni, mindenképpen másoknál eggyel többet kell tenned érte!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Erődet nem kímélve azért dolgoztál egész héten, hogy végre sikerrel zárj egy bizonyos ügyet, az azonban valahogy elég felemásan sül el, nem épp úgy, ahogy eltervezted. Magad sem érted a sikertelenség miértjét, fogalmad sincs, hol kerülhetett porszem a gépezetbe, ám arra nem nagyon lesz időd, hogy az ok-okozati összefüggéseken lamentálj hosszasan. Kapcsolj inkább megoldáscentrikus üzemmódra annak érdekében, hogy mihamarabb a dolog végére érj és ne arról szóljon az egész hétvégéd, hogy a hézagokat próbálod ilyen-olyan módon befoltozni! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ez a hétvége kiválóan alkalmas arra, hogy számot vess azzal, hogy hol tartasz a megkezdett utadon, mi volt az eredeti célkitűzésed, milyen magasságokig szeretnél elérni és melyik a hozzá vezető út. Ehhez azonban alapos önvizsgálatot kell tartanod, s minden képességedet, tudásodat és a határaidat is figyelembe kell venned. Ha mindezek után hiányérzeted van, akkor bizon valamin változtatnod kell. Ne késlekedj, mert ma még megteheted azokat a szükséges lépéseket, amelyek a boldog és elégedett élet előfeltételei!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Bár a hétvége első napjára teljesen mást terveztél, ma mégis olyan lehetőség adódik, amelyet mindenképp érdemes megragadnod. Nincs is min hezitálnod, egyszerűen csak ugorj fejest a dologba, hiszen nem minden sarkon botlasz bele a soha vissza nem térő alkalomba, amely ezúttal a jelek szerint adja magát. Ne gondolj most a körülményekre, élj ennek a váratlan kihívásnak, hiszen csakis így tudsz új élményeket szerezni. Persze, később ráérsz mással is foglalkozni, tekints azonban most úgy a helyzetre, hogy végre van valami, ami új színt hoz az életedbe!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége első napján negatív előjelű meglepetésben lehet részed, valakit ugyanis borzasztóan rosszul ítéltél meg annak ellenére, hogy elég jó emberismerőnek tartod magad. Emiatt roppant csalódott vagy, s nem csupán azért, mert az illető valójában nem olyan, mint amilyennek mutatta magát, de tulajdonképp saját magaddal sem vagy kibékülve, hiszen ma a naivitásodnak fizeted meg az árát. Bármilyen nehéz is azonban, igyekezz ezen felülkerekedni és elfogadni a helyzetet. Ami pedig a naivitásodat illeti, soha nem baj, ha bízol a megérzéseidben, a jövőben azonban járj nyitottabb szemmel annak érdekében, hogy helyesen mérd fel, mégis mit remélhetsz másoktól!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakihez mindenáron ragaszkodsz, nem vagy hajlandó elfogadni, hogy az illető más úton szeretne elindulni és hogy nem feltétlenül egyeznek az elképzeléseitek. Bármilyen nehéz is azonban, nem tudod másokra erőszakolni a saját terveidet. Amennyiben ugyanis nekik nem a tiédhez hasonló a térképük, abban az esetben akkor sem fogod tudni belőlük az együttműködést kicsikarni, ha az ég a földdel összeér. Ez esetben indulj el egyedül, a magad útján. Nem kell nektek kötelezően egymásba kapaszkodva húzni a másikat, tanulj meg egyedül boldogulni, hisz a környezetedre apellálva mégsem élheted az életedet!

BAK (december 22-január 20)

Olyasmivel próbálnak befolyásolni a hétvége első napján, ami rendkívül távol áll tőled, épp ezért, bár nem a temperamentumodról vagy híres, a helyzet kikényszeríti belőled, hogy a sarkadra állj és szembemenj az elvárásokkal és azzal a nyomással, amit gyakorolni próbálnak rád. Ezúttal elsősorban a te érdekeid számítanak, hisz ez az a szituáció, amikor ki kell állnod magadért! Legyél erős és vedd át az irányítást, máskor ugyanis korántsem biztos, hogy lesz rá lehetőséged!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, hiába próbálsz a környezetedben mindenkit elégedetté tenni, mégis akadnak körülötted olyanok, akik elégedetlenek veled. Amennyiben azonban nem kérdezel rá ennek okára, gyakorlatilag az idők végezetéig főhetsz a levedben, semmiféle változás nem fog bekövetkezni. Helyesebben teszed, ha leülsz az illetővel és megpróbálod megtudni, mi az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy tökéletesebbet alkoss.

HALAK (február 20-március 20)

Idejekorán érzed a zsebedben a sikert és a vele járó elismerést a hétvége első napján, amikor egy váratlan fordulatnak köszönhetően gyakorlatilag minden a feje tetejére áll. Emiatt az első pillanatban rendkívül dühös vagy, nem is érted, hogyan fordulhatott elő az, hogy ilyen módon vegyenek meredek irányt a történések, majd rögtön a második percben a dühöt felváltja a kétségbeesés, hogy miképp mentheted mégis meg a szituációt. Ezzel a kapkodással azonban semmit az Ég adta világon nem fogsz tudni elérni, inkább azon dolgozz, hogy mihamarabb visszatáncolj a szakadék széléről úgy, hogy közben nem esik komolyan bántódásod. Legközelebb pedig ne bízd el magad ilyen gyorsan!