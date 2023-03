Napi horoszkóp március 30.: a Mérlegek számára kivételes helyzet adódik, a Nyilasok utat mutathatnak másoknak

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 30.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta megoldást kínálsz a környezetednek egy bizonyos szituációban a hét második felében, amelynek köszönhetően kimászhattok végre a kalamajkából. Ennek okán abszolút felnéznek és hálával gondolnak rád, hisz akkor hozod el a fényt az éjszakába, amikor a legnagyobb szükség van rá. Ez a szituáció most egy tökéletes bizonyíték arra, hogy ha bízol abban, amit csinálsz és a megfelelő időben a megfelelő módon cselekszel úgy, ahogyan a helyzet megkívánja, szinte teljesen biztosan zsebelheted be a sikert! Csak így tovább, ez a profizmus!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második felében valahogy nagyobb feneket kerítesz egy bizonyos dolognak annál, mint amekkora, felesleges összeesküvés elméleteket gyártva folyamatosan. Így azonban nem nagyon fogsz tudni a fontos projektekre koncentrálni, hisz megállás nélkül azzal vagy elfoglalva, hogy görcsölj a helyzetben, ahelyett, hogy haladhatnál Z utadon előre. Koncentrálj a jelen helyzetre, a folyamatban lévő ügyeidre, a tőled telhető legnagyobb lendülettel rugaszkodj el, mert most sokkal fontosabb az, hogy kifogástalan munkát adj ki a kezedből. A jövő pedig bármit hozhat, nem érdemes feszengeni rajta, hisz bárhogyan alakíthatja az élet, úgysem lesz befolyásod felette!

IKREK (május 21-június 21)

Ha valamire igent mondasz, akkor bizony minden esetben a végsőkig küzdesz azért, hogy a lehető legjobbat hozd ki az adott feladatból, ebből kiindulva tehát elvárod ezt a fajta hozzáállást másoktól is. A hét második felében azonban mégis csalódnod kell valakiben, akiben megbíztál, az illető ugyanis váratlanul faképnél hagyott, miközben te már nyakig süllyedtél a mocsárban. Ne hagyd azonban, hogy az egész helyzet elússzon, magadra maradtál ugyan, de most ne erre összpontosíts, hanem arra, hogy kievickélj a bajból. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenek, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól tudni fogod, ki az igazi barát a bajban!

RÁK (június 22-július 22)

Egy, a hét második felében adódó vitás helyzetben valaki kérés nélkül áll ki melletted és ez rendkívül jól esik, noha valahogy az az érzésed, hogy az illető nem véletlenül teszi mindezt, esetleg több kapura játszik és valamiféle hátsó szándék vezérli. Mielőtt azonban kérdőre vonnád emiatt, mindenképp győződj meg arról, hogy valóban így történik, majd ha más teljesen biztos vagy a dolgodban, óvatosan utalj rá, háta kiugrik a nyúl a bokorból és önmagától elmondja, hogy mit és miért mondott. Ne feledd, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A közvetlen környezetedben bizonyos személyek igencsak túljátszák a szerepüket, olyasfajta hatalmat kreálva önmaguknak, amely szerintük feljogosítja őket gyakorlatilag bármire. Mivel azonban neked abszolút nem fér bele az értékrendedbe a viselkedésük, épp ezért igyekezz a lehető legtávolabb maradni tőlük, nehogy nálad is bepróbálkozzanak és annak éles konfliktus legyen a vége. Fontos tudnod, hogy csak azért, mert valaki számon kér rajtad valamit, még egyáltalán nem biztos, hogy neked egyfajta bólogató kiskutyaként kell beszámolnod a legapróbb részletekről is csupán azért, hogy valakiben erősödjön a vezér szerepe. Járd a saját utad, ne foglalkozz olyan emberekkel, akik ilyenfajta viselkedéssel igyekezzenek elgyengíteni másokat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Noha abszolút nem panaszkodhatsz a teljesítményedre, mégis valahogy hiányérzeted van, azt gondolod, hogy többet is ki tudnál hozni magadból. Folyton felelősséget vállalsz mindenért, amennyiben valami nem sikerül, abban az esetben rendszerint elsőként vállalod a következményeket. Ez egyfelől nagyon nemes dolog, ám egy idő után hatalmas görcs lesz az életed, folyton arra koncentrálsz majd, nehogy hibázz. Hidd el, földi halandóként te sem vagy tökéletes, ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretted volna, rá se ránts, igyekezz kijavítani, nem kell a kétségbeesett bűntudatba menekülnöd, hisz bármilyen hihetetlen, ez másokkal is ugyanúgy előfordulhat! Élvezd az életet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében egyedülálló lehetőség adódhat, amelyen nem is érdemes sokat hezitálnod. Amennyiben kellőképp biztonságosnak ítéled meg a talajt, abban az esetben nyugodtan lépj rá, hiszen csak ezen az útvonalon juthatsz el a kitűzött célodig. Add át magad a váratlan kihívásnak annak érdekében, hogy élményeket és tapasztalatot szerezhess, azzal pedig majd ráérsz később foglalkozni, hogy mennyire volt kockázatos vállalkozás!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az utóbbi időben folyamatosan azon morfondírozol, hogy miféle új dologba is kellene belevágnod, ami kissé megszínesíti a mindennapokat és új lendületet adhat végre. Mielőtt azonban túlmisztifikálnád a képességeidet, igyekezz olyasféle kihívást találni, amely elérhető számodra is és nem jár nagyobb áldozatokkal. Nincs azzal probléma, ha feszegetni akarod a határaidat, ha kimozdulsz a komortzónádból, ám mivel most az a célod, hogy maradandó élményt szerezz, épp ezért mindenképp olyasmit kellene kipróbálnod, ami biztos sikerrel kecsegtet, s boldogsággal tölt majd el. Nem kell túl nagy kockázatot vállalnod, a lényeg az, hogy élvezd azt, amit csinálsz!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében gyakorlatilag mindenki tanácstalanul áll körülötted, hogy miként kellene egy igen fajsúlyos ügyet megoldanotok, te viszont a Napnál is világosabban látod a megoldáshoz vezető utat. Igyekezz tehát a tudtukra hozni és megértetni velük, merre kell továbblépnetek ahhoz, hogy mihamarabb, a legkisebb zökkenőkkel a dolog végére érjetek. Az, hogy hallgatnak-e rád és követnek-e az úton, az csakis azon múlik, hogy mennyire vagy hiteles és meggyőző. Büszke lehetsz magadra, hisz ha nem vagy ott, ülhetnétek mindannyian napestig felette, akkor is megoldatlan maradna az egyenlet.

BAK (december 22-január 20)

Hosszú ideje nem mersz szembenézni egy bizonyos személlyel a tágabb környezetedben, attól tartasz ugyanis, hogy a korábbi konfliktusotok után nem tudod majd megfelelően kezelni a helyzetet, ha az Élet újra úgy hozza, hogy találkoznotok kell. Érdemes azonban belátnod, hogy sokkal nagyobb megkönnyebbülés lesz, ha sikerül legyőznöd a az aggályaidat, s bátran felállsz és szembe mersz nézni a múltaddal. Legyél bátor, hisz nem az oroszlán barlangjába készülsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Abszolút nem mondható el rólad, hogy alakoskodó lennél, mindig fontos számodra az őszinteség, bármennyire is nem leszel népszerű, mindig az egyenes utat választod és kimondod a véleményedet. Igazad van, miért is titkolnád, ha az érdekeidről van szó, igenis hallasd a hangodat, hisz neked is meg lehet az álláspontod, amit nem kell elhallgatnod csak azért, mert lehet, hogy az nem egyezik a másokéval. Vállald önmagadat még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik, hisz ettől tudsz majd éjszakánként nyugodtan aludni!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívüli módon feldühít az, hogy van valaki a környezetedben, aki a céljai eléréséhez felhasznál bizonyos embereket egészen addig, amíg szüksége van rájuk, majd egyszerűen hátrahagyja őket, mint egy defektes biciklit. Mivel az illető nálad is bepróbálkozik, épp ezért határozottan hozd a tudtára, hogy bizony a legrosszabb ajtón kopogtat, te ugyanis semmilyen módon nem állsz rendelkezésre ahhoz hogy bábuként használjon. Ha kellőképp temperamentumos és karakán vagy, akkor világosan fog érteni az üzenetből, te pedig nem fogsz álmatlanul forgolódni éjszakánként. Védd meg az érdekeidet, mielőtt késő lesz!