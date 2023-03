Napi horoszkóp március 29.: az Ikrek egy régi tervüket valósíthatják meg, a Szüzeknek érdemes a maguk útját járniuk

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 29.

KOS (március 21-április 20)

A hét közepére teljesen elszállni látszik az a magabiztosság, amellyel nekiindultál egy bizonyos projektnek, nem jön ugyanis olyan sebességgel az eredmény, mint ahogy számítottál rá. Ráadásul folyamatosan körülötted károg egy vészmadár, azt sugallva, hogy kezd minden veszendőbe menni. Eljött tehát a pillanat, hogy segítséget kérj, semmiképp ne olyasvalakitől, aki folyamatosan a negatív energiákat közvetíti, inkább találj egy olyan személyt, aki káosz szakértőként tudja kezelni a helyzetet. Van kiút, csak meg kell találnod!

BIKA (április 21-május 20)

Valakitől rettenetesen tartasz, nem mered a hangod sem hallatni előtte, érzed ugyanis rajta, hogy egyáltalán nem szimpatizál veled. Félelmed másoknak is feltűnik, noha nem értik, mi az oka. Ezt azonban nem kell mindenkivel feltétlenül megosztanod, csupán azoknak mondd el, akikben valóban megbízhatsz. Egyébiránt lehet, hogy ez a személy nem is olyan félelmetes, mint amilyennek tűnik, talán ha nyitsz felé és megpróbálód a valódi énjét megismerni, lehet, hogy még jó viszonyba is kerülhettek!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén váratlanul vissza nem térő alkalom kínálkozik arra, hogy egy régi tervedet valósítsd meg, mely roppant magy izgalommal tölt el. Ragadd meg a lehetőséget, hisz nem tudhatod, jön-e még szembe a jelenleginél ideálisabb alkalom. Mondd el másoknak is, mire készülsz, vondd be őket is, nem árt, ha tudják, mi az, ami olyan sokat jelent neked, hátha az ötleteikkel valamiképp hozzájárulhatnak a sikeredhez!

RÁK (június 22-július 22)

Magadra vállaltad, hogy egy nagyobb projektet az elejétől a végéig a hátadon cipelsz, annak minden felelősségével együtt. Ennek köszönhetően a hét közepére gyakorlatilag a kimerülés szélére kerülsz mind mentálisan, mind pedig fizikai értelemben. Mivel azonban messze még az alagút vége, így most nem ereszthetsz le, inkább keress valamifajta segítséget egy olyan ember személyében, akiben megbízol. Cselekedj, amíg rád nem omlik minden tokkal-vonóval együtt. Nem szégyen bevallani, ha túlvállaltad magad, most megtapasztaltad, hogy mennyi tűréshatárod és mi az, amit még meg tudsz csinálni, így legközelebb tudni fogod, hogy meddig takarózz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén lehetőséged adódik arra, hogy végre olyan tevékenységekkel töltődj, amelykre nagyon ritkán jut csak időd. Most azonban úgy tűnik, minden teendőd sínen van, így semmi más dolgod nincs, mint átadni magad azoknak az elfoglaltságoknak, amelyek feltöltenek és pihentetnek. Tartsd azonban a szemed a pályán, hisz bármikor jöhet egy gödör, amelyben belehajthatod a szerekdet, az pedig nem lenne jó, ha azért törne ki a kerék, mert te nem figyeltél oda kellőképpen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Belefáradtál abba, hogy mások elvárásai szerint élj, egészen eddig ugyanis mindent úgy csináltál, hogy közben azon görcsöltél, mások vajon mit fognak majd hozzá szólni vagy adott esetben mi lesz a véleményük rólad. Merj tehát kitörni és a magad útját járni, mert ha folyton az lebeg a szemed előtt, hogy ki és mit gondol, akkor bizony soha nem leszel önmagad, sokkal inkább valaki, aki nem te vagy, hanem az, akit a környezeted látni szeretne. Így azonban soha nem fogod tudni megélni a pillanatot, egyetlen emléked nem lesz arról, milyen voltál valójában. Ne késlekedj most a sarkadra állni és megmutatni mindenkinek, hogy szuverén személy vagy te is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagy csalódások után mindig idő kell ahhoz, hogy újra bízni tudj a másikban. Nincs ezzel semmi baj, ne sürgesd magad, csak akkor nyisd meg ismét a szíved, ha már teljesen biztos vagy az érzéseidben. Hidd el, ha igazán szeretnek, meg fogják érteni, mi az, ami egyenlőre visszatart és mi miatt vagy bizalmatlan. Ha valakin azt látod, hogy tiszta szívvel, hátsó szándékok nélkül közeledik, magadtól fogsz negnyílni és elfogadni a másikat. Ha sürgeted, csak azért, hogy mihamarabb szeretve legyél, nem biztos, hogy nem fogsz mellényúlni. Inkább légy megfontoltabb a hosszútávú boldogságod érdekében!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepére végre ideálissá válnak a körülmények minden tekintetben ahhoz, hogy szerelmet vallj egy olyan személynek, aki iránt hosszabb ideje táplálsz plátói érzéseket. Egészen eddig nem volt merszed felvállalni előtte, attól féltél ugyanis, hogy az illető nem táplál irántad hasonló érzéseket és az roppant nagy csalódással töltene el. Mivel azonban így egy örökké tartó plátói szerelem marad, épp ezért eljöt a pillanat, hogy válassz egy megfelelő helyszínt és elétárd az érzéseidet. Azt azonban mindenképp vedd számításba, hogy elutasító választ is kaphatsz. Adj magadnak egy esélyt, aminek 50-50% a valószínűsége, így maximum pozitívan csalódhatsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Rossz előérzeted van egy bizonyos ügy kimenetelével kapcsolatban, melytől nem-igen tudsz elvonatkoztatni és ez rányomja a bélyegét a hangulatodra is. Annak érdekében azonban, hogy ne rontsa el a kedvedet teljesen, járj utána, hogy a gyanús alaptalan-e, önts tiszta vizet a pohárba és nyugtasd meg a lelked. Nem érdemes rágódni valamin, amiben nem is vagy biztos, ne keríts előre ekkora feneket valaminek, ami nem is megalapozott. Hidd el, jobb lesz, ha nem görcsölsz ennyire!

BAK (december 22-január 20)

Kivételesen szerencsés helyzetben vagy, hiszen azzal foglalkozhatsz, amit igazán szeretsz és amiben ki tudsz teljesedni. Nincs is okod panaszkodni, felesleges is lenne, egyszerűen értékeld az elért eredményeket és a munkád gyümölcsét. Mindenképp menj tovább, mert ez a te utad, az az ösvény, amely elvezet oda, ahol a boldogság, a siker és a csillogás vár majd. Légy magabiztos és mutasd meg a Világnak, miféle szupererő tesz olyan különlegessé!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Komoly lépésre szánod el magad a hét közepén, amely abszolút nem új keletű, hosszabb ideje érett már benned. Úgy érzed tehát, hogy most eljött a megfelelő pillanat ahhoz, hogy elindulj egy másik úton és tervedbe a környezetedet is beavasd. Érthető módon nem mindenki fog kiugrani a bőréből, hisz rendkívüli módon féltenek, de igyekezz megnyugtatni őket, hogy nem hűbele Balázs módjára rohansz fejjel a falnak, előre elterveztél és kigondoltál mindent. Ne foglalkozz azonban túl sokáig a kételkedőkkel, hisz akkor te, magad is elbizonytalanodhatsz!

HALAK (február 20-március 20)

Egyszerre több dologra kell koncentrálnod a hét közepén, mely egyenesen arányos módon növeli a botlás lehetőségét is. Épp ezért minden figyelmedet szenteld annak, amit éppen csinálsz, minél kevesebb esélyt adva az esetleges hiba becsúszásának. Amennyiben mindent befejeztél, abban az esetben inkább kétszer ellenőrizd vissza magad, hiszen ha nyers formában adod le, akkor abszolút nem leszel nyugodt afelől, hogy ennyi feladatot is képes vagy kifogástalanul elvégezni. Majd utána ráérsz kiereszteni a gőzt egy pohár finom bor társaságában!